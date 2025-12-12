Európában elstartolt a Mikulás-rali, a Richter már fel is ült a trendre
A főbb amerikai részvényindexek a Nasdaq kivételével emelkedéssel zárták a csütörtöki kereskedést, miután a Federal Reserve előző nap 25 bázisponttal csökkentette a kamatlábakat. A Dow szerepelt messze a legjobban, 1,34 százalékkal került feljebb a nap végére, ráadásul napközben eddigi rekordját is megdöntötte a Wall Street első számú tőzsdemutatója.
Emellett a befektetők értékelték a legfrissebb külkereskedelmi és munkaerőpiaci jelentéseket. Az Egyesült Államok külkereskedelmi deficitje szeptemberben az augusztusihoz mérten 10,9 százalékkal, 52,8 milliárd dollárra csökkent. Az első ízben munkanélküli segélyért folyamodók száma viszont nagyobb lett a vártnál.
Szintén csütörtökön jelentette be a Disney, hogy az OpenAI-ba 1 milliárd dollárt fektet be, míg a Rivian bemutatta első saját fejlesztésű mesterségesintelligencia-csipjét.
Az európai indexek is erősödtek a pénteki tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben. A befektetők az Egyesült Királyság bruttó hazai termékére (GDP), ipari termelésére és kereskedelmi mérlegére vonatkozó híreket, illetve német, francia és spanyol inflációs adatokat várnak.
A frankfurti DAX nyitás előtt 0,49 százalékkal, a brit FTSE 100 0,52 százalékkal, az összeurópai Euro Stoxx 0,46 százalékkal, míg a párizsi CAC 40 0,33 százalékkal erősödött.
A német vezető indextől elemzők növekedést várnak pénteken, folytatva a csütörtöki egyértelmű fellendülést.
Elkezdődött a Mikulás-rali
– emelte ki Thomas Altmann, a QC Partners portfóliómenedzsere a dpa-AFX hírügynökség szerint.
Az Egyesült Államokban uralkodó pozitív hangulat valószínűleg Németországban is meghatározó lesz
- tette hozzá.
Idehaza is optimistán indult a hét utolsó tőzsdenapja.
A BUX azonnal 0,3 százalékos emelkedésbe, egészen 109 526 pontig lendült.
A blue chipek közül az OTP-nél kitartott a csütörtöki pozitív trend, a bankpapír árfolyama 0,2 százalékkal, 34 400 forintra nőtt.
A Richter 0,8 százalékkal, 9705 forintra, a Magyar Telekom 0,5 százalékkal, 1756 forintra, míg a Mol 0,1 százalékkal, 2940 forintra drágult.
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint ott folytatta, ahol csütörtökön abbahagyta. Az euróval továbbra is 382,8 forint körül kereskednek a bankközi devizapiacon.