Brutálisat lehet keresni a gigantikus adatközpontok energiaellátásán – még most sem késő beszállni

Érdemes lehet az RWE részvényeiből rendesen bespájzolni a követő időszakban, a német energetikai óriáscég ugyanis portfóliótisztítást végez, s az egyes egységeinek eladásából származó extra bevételből osztalékágon a részvényeseknek is csurranhat-cseppenhet egy kis pluszpénz – ez is kiolvasható a Deutsche Bank elemzői anyagából, amely az adatközpontok hatalmas energiaigényének kielégítéséhez szükséges áramtermelő kapacitások megszerzéséről, lekötéséről értekezik.

Az RWE okosan gazdálkodik erőmű- és ingatlanállományával / Fotó: Ina Fassbender

A szerzők, Olly Jeffery és James Brand megbízható, belsős információkkal rendelkeznek az RWE-nél, ezek arról szólnak, hogy a Magyarországon az Elmű és a Mátrai Erőmű korábbi tulajdonosaként ismert német vállalat érdekeltségei között tíz olyan erőművet találni, amelyeket akár ilyen célokra is hasznosítani lehet.

Lecsapott az Amazon az RWE brit bázisára

Az RWE az első lépést már megtette azzal, hogy nemrég eladta az Oxfordtól délre eső Didcot A széntüzelésű erőművét, miközben az azonos nevű városkában lévő másik áramtermelőjét, a gáztüzelésű Didcot B-t megtartotta magának. Az RWE a novemberben közzétett negyedéves gyorsjelentésében azt írta, hogy 225 millió eurót keresett a kihasználatlan brit telephelyének eladásával, a vevő kilétét azonban nem hozta nyilvánosságra.

A két elemző megtette ezt helyette, az Amazon.com-ot megjelölve új tulajdonosként. Az RWE vezetői a november 12-i eredménybeszámolón elmondták, hogy további tíz üzleten dolgoznak, s az Egyesült Királyságban, Németországban és Hollandiában található telephelyeik kerültek fel a „nélkülözhető elemek” listájára. A bejelentésre 47 euróig szökött föl az árfolyam, azaz a részvényen az idén már 49 százalékot lehetett keresni, és akkor az osztalékról nem is beszéltünk.

Jeffery és Brand számolni is kezdett, a brit üzletet alapul véve egyenként – reálisan – 200 megawatt potenciális áramtermelő kapacitással kalkulált, amiből a korrekciós szorzók használatával 1,6 milliárd eurós extra bevételi lehetőséget csillan fel az RWE számára.

A felhagyott német erőművek is kincsesbányát jelentenek

Persze az egységek eladásához idő kell, és a jó időzítésről se feledkezzünk meg. Az adatközpont-építési láz mellékhatásait az RWE már tavaly kiélvezte, amikor is egy a Rajna-vidéki felhagyott lignitbányászati telkét ismeretlen összegért eladta a Microsoftnak, amely egy hatalmas adatközpont építését tervezi ott. Azt nem tudni, hogy áramellátásukat honnan biztosítják, ugyanis az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban lévő lignittüzelesű erőműveknek, így

a Neurath

a Niederaussem

és a Weisweiler

telephelyeken lévőknek meg vannak számlálva a napjaik: több blokkjukat már le is állították.