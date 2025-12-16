Brutálisat lehet keresni a gigantikus adatközpontok energiaellátásán – még most sem késő beszállni
Érdemes lehet az RWE részvényeiből rendesen bespájzolni a követő időszakban, a német energetikai óriáscég ugyanis portfóliótisztítást végez, s az egyes egységeinek eladásából származó extra bevételből osztalékágon a részvényeseknek is csurranhat-cseppenhet egy kis pluszpénz – ez is kiolvasható a Deutsche Bank elemzői anyagából, amely az adatközpontok hatalmas energiaigényének kielégítéséhez szükséges áramtermelő kapacitások megszerzéséről, lekötéséről értekezik.
A szerzők, Olly Jeffery és James Brand megbízható, belsős információkkal rendelkeznek az RWE-nél, ezek arról szólnak, hogy a Magyarországon az Elmű és a Mátrai Erőmű korábbi tulajdonosaként ismert német vállalat érdekeltségei között tíz olyan erőművet találni, amelyeket akár ilyen célokra is hasznosítani lehet.
Lecsapott az Amazon az RWE brit bázisára
Az RWE az első lépést már megtette azzal, hogy nemrég eladta az Oxfordtól délre eső Didcot A széntüzelésű erőművét, miközben az azonos nevű városkában lévő másik áramtermelőjét, a gáztüzelésű Didcot B-t megtartotta magának. Az RWE a novemberben közzétett negyedéves gyorsjelentésében azt írta, hogy 225 millió eurót keresett a kihasználatlan brit telephelyének eladásával, a vevő kilétét azonban nem hozta nyilvánosságra.
A két elemző megtette ezt helyette, az Amazon.com-ot megjelölve új tulajdonosként. Az RWE vezetői a november 12-i eredménybeszámolón elmondták, hogy további tíz üzleten dolgoznak, s az Egyesült Királyságban, Németországban és Hollandiában található telephelyeik kerültek fel a „nélkülözhető elemek” listájára. A bejelentésre 47 euróig szökött föl az árfolyam, azaz a részvényen az idén már 49 százalékot lehetett keresni, és akkor az osztalékról nem is beszéltünk.
Jeffery és Brand számolni is kezdett, a brit üzletet alapul véve egyenként – reálisan – 200 megawatt potenciális áramtermelő kapacitással kalkulált, amiből a korrekciós szorzók használatával 1,6 milliárd eurós extra bevételi lehetőséget csillan fel az RWE számára.
A felhagyott német erőművek is kincsesbányát jelentenek
Persze az egységek eladásához idő kell, és a jó időzítésről se feledkezzünk meg. Az adatközpont-építési láz mellékhatásait az RWE már tavaly kiélvezte, amikor is egy a Rajna-vidéki felhagyott lignitbányászati telkét ismeretlen összegért eladta a Microsoftnak, amely egy hatalmas adatközpont építését tervezi ott. Azt nem tudni, hogy áramellátásukat honnan biztosítják, ugyanis az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban lévő lignittüzelesű erőműveknek, így
- a Neurath
- a Niederaussem
- és a Weisweiler
telephelyeken lévőknek meg vannak számlálva a napjaik: több blokkjukat már le is állították.
Az adatközpont-üzemeltetők egyre élénkebben érdeklődnek a szabad erőművi kapacitások, a meglévő erőművek és azok közvetlen környéke iránt, ahol bővíthetik tevékenységüket, mivel a mesterségesintelligencia-alkalmazások előretörése miatt az adatközpontok iránti igény exponenciálisan nő.
További előny, hogy ezek a telephelyek – még a felhagyott erőművek esetében is – csatlakoznak a hálózathoz, így megspórolható az infrastruktúra-fejlesztések brutális költsége, vagy csökkenthető az új csatlakozások kiépítéséhez szükséges adminisztrációs folyamat időigénye.
Más közműszolgáltatók is fantáziát látnak az adatközpontok energiaellátásában. Az Egyesült Államokban az energetikai vállalatok új atomerőművek építését fontolgatják, hogy hosszú távon folyamatosan elláthassák a közeli adatközpontokat. Az egyesült királyságbeli Drax Group összesen egy gigawattnyi adatközpont-fókuszú áramtermelő kapacitás kiépítését tervezi észak-angliai üzemében, az első egységek 2027-re üzembe helyezésével.
A spanyol Iberdrola pedig azt tervezi, hogy áram- és hálózati hozzáférést ad egy spanyol adatközpont-projekt számára – megfelelő részesedés ellenében.
Ellepik az adatközpontok Kaliforniát, alig győzik árammal
Nagyobb területű és hatalmas áramigényű adatközpontprojektekkel készül Kalifornia a mesterségesintelligencia-alkalmazások kiszolgálására. A Szilícium-völgy már megtelt, az új adatközpontokat az állam északi részébe tervezik. Nem mindenki örül ennek.