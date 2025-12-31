Van még jövője a Salesforce-nak, vagy likvidálja az AI?
Ha az idei hozamokat vizsgáljuk az amerikai részvénypiacokon elmondható, hogy ugyan már nem a technológia volt a legerősebben teljesítő szektor az S&P 500 indexen belül, de a 20 százalék feletti teljesítmény a technológiai alindex esetében így sem nevezhető gyengének. Van viszont egy szelete a technológiai szektornak, ahol kifejezetten gyengén alakult a 2025-ös részvénypiaci teljesítmény. Ebben a szegmensben szerepel a Salesforce is.
Szoftveróriások a pácban
Ez nem más, mint alkalmazásszoftvert nyújtó cégek köre. Ide olyan szoftveróriások sorolhatók, mint az Adobe, a ServiceNow vagy a Salesforce is. Ezen cégek részvényeinek idei éves teljesítménye nem nevezhető túl erősnek, a ServiceNow esetében 27, míg az Adobe és Salesforce párosánál 20 százalékos mínusz látható az év végén.
Ezek a cégek eléggé eltérő szolgáltatásokat nyújtanak – Adobe: grafikus megoldások, Salesforce: ügyfélkapcsolat-kezelés, ServiceNow: üzleti folyamatok digitalizálás –, de van egy közös pontjuk: a mesterséges intelligencia (AI) megjelenésével kérdésessé vált a piacvezető szerepük.
A Salesforce esetében elmondható volt az utóbbi 10 évben, hogy az ügyfélkapcsolat-kezelésben (CRM) egyértelműen a piacvezető céggé nőtte ki magát, 2024 végére elérve a 340 milliárd dolláros piaci kapitalizációt.
Az IDC elemzése alapján a CRM-piacon 2024-ben 20,7 százalékos piaci részesedéssel rendelkezett a szegmensben, olyan szereplőket megelőzve, mint
- a Microsoft,
- az Oracle
- vagy a SAP.
A társaság forradalmasította a felhőalapú SaaS (szoftver mint szolgáltatás) piacot, könnyedén elérhetővé téve CRM-szolgáltatását minden ügyfélkapcsolatot menedzselő munkavállaló számára egy cégen belül.
A Salesforce-nak mára egy olyan platformot sikerült kiépítenie, amellyel minden egyes ügyféllel kapcsolatos adatot és folyamatot (például rendelés állapota, számlázás, panaszkezelés, tranzakciós adatok stb.) nyomon követhetnek a rendszert használó alkalmazottak, így javítva az ügyfélélményt és növelve a hatékonyságot.
Kérdéses viszont, hogy ezt a piacot miképpen fogja átalakítani a mesterséges intelligencia.
A piaci várakozások szerint az ügyfél-kapcsolattartás és az értékesítés a legsebezhetőbb iparágak közé tartozhatnak, ahol az AI-ügynökök kiválthatják a dolgozókat. Ha az emberi tényező idővel kiesne, vagy legalábbis csökkenne a szerepe, az a Salesforce-ra nézve sem lenne túl kedvező, hiszen üzleti modellje alapvetően az egyes munkavállalókhoz kötött előfizetéseken alapul.
A Salesforce-befektetők milliódolláros kérdése
Ez tehát a milliódolláros kérdés jelenleg a Salesforce befektetői előtt, akik az utóbbi egy évben inkább pesszimisták voltak. Ha a Salesforce grafikonját nézzük, jól látható, hogy különösen 2025 első felében nem remekelt a részvény, de ezt követően az év második felében sem tudott tartós emelkedő trendbe kerülni.
A Salesforce részvényének értékeltsége igen alacsony szintekre esett vissza.
A 12 havi előretekintő P/E ráta jelenleg 20 körül mozog, ami bőven elmarad a 2023–2024-es időszakra jellemző 23–33 közötti historikus szintektől.
Az év végére már némileg tudott javulni az árfolyamkép, bár az értékeltség változatlanul alacsonyabbnak nevezhető. A megújult befektetői optimizmust a legutóbbi eredmények is támogatták. A cég harmadik negyedéves jelentésében az előzetes félelmek ellenére igen erős várakozásokat tett közzé a Salesforce menedzsmentje az utolsó negyedévre, megalapozva a részvénypiaci fellendülést.
A gyorsjelentést követően ugyanis a cég részvényei már sikerrel törték át a 200 napos mozgóátlagot is, ezt megelőzően utoljára márciusban járt a mozgóátlag felett a részvény. Rövid távon tehát sokat javult a technikai kép, nyár óta nem látott szintekre tudott kitörni az árfolyam, de a 360 dollár körüli csúcs még igen messze van a jelenlegi szintekhez képest.
A Salesforce eredményei alapvetően erősen alakultak az idei évben is, így évi 9 százalék feletti növekedésre van kilátás bevétel soron, míg nettó profit tekintetében 14 százalékra rúghat a növekedés az üzleti évben.
Elemzői várakozások alapján egyébként jövőre is folytatódhat a bővülés a pénzügyi eredményekben, bevétel és nettó profit tekintetében 10 százalék feletti növekedésre van kilátás.
A Salesforce kapcsán tehát elmondható, hogy az eddig felmutatott pénzügyi eredményekben nem igazán látszódik a mesterséges intelligencia negatív hatása.
Azt, hogy a mesterséges intelligencia idővel milyen negatív hatással lehet a cég üzleti modelljére, nem teljesen láthatjuk előre, de ami mindenképp elmondható, a részvény értékeltsége többéves mélypontokat érintett az idei évben.