Elhagyni a Rosznyeftyet: úgy hagyja ott a nyugati olajgigász az oroszokat, hogy ott marad

A Shell felbontaná az együttműködését az orosz Rosznyefty-vel, amellyel közösen birtokolják részesedésüket egy kazahsztáni olajvezetéket üzemeltető vállalatban – értesült a Bloomberg bennfentesektől.

A Shell felbontaná partnerségét a Rosznyeftyvel / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ha a folyamat sikeresen zárul, a Shell megtartja részesedését a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorciumban (CPC), csak éppen nem közös tulajdonban lennének a szankciók alatt álló orosz energetikai óriással.

A lépést az tette lehetővé, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a héten felhatalmazta a két céget olyan tranzakciók lebonyolítására, amelyek „tulajdonjogok létrehozásához, módosításához, megszüntetéséhez vagy terheléséhez” vezethetnek a CPC-ben.

A Shell már 2022 márciusában bejelentette, hogy fokozatosan kivonul az orosz olaj- és gáziparból az ukrajnai háború miatt.

A Kreml nem adott magyarázatot a mostani engedélyre, ami találgatásokat indított el a CPC-projekt tulajdonosi struktúrájának esetleges átalakításáról.

A konzorcium a kazah olaj fő exportútvonala a Fekete-tenger felé.

A források szerint a Shell nem tervezi elhagyni a teljes CPC-projektet.

A vállalatnak összesen 7,4 százalékos a részesedése a konzorciumban. Ebből 3,75 százalék a Rosznyeftyvel közös vállalaton keresztül, 1,75 százalék közvetlenül, és 2 százalék a BG Overseas Holding leányvállalatán keresztül.

A CPC vezetékrendszer Kazahsztánból szállít olajat a Fekete-tengerre orosz területen keresztül.

Tulajdonosai között több globális olajipari nagyvállalat is megtalálható, valamint Oroszország két vezető, amerikai szankciók alatt álló cége: a Rosznyefty és a Lukoil. A Rosznyefty–Shell vegyesvállalat 7,4 százalékot birtokol a konzorciumban.

Az elmúlt hónapokban a CPC infrastruktúráját több dróntámadás is érte, ami időszakos leállásokhoz és kapacitáscsökkentéshez vezetett. A legutóbbi támadás az egyik dokkolóállást is használhatatlanná tette a háromból, veszélyeztetve a napi működést.

Ukrajna hivatalosan nem vállalta magára a támadásokat, de a kazah külügyminisztérium közölte, hogy diplomáciai csatornákon keresztül egyeztetett az ukrán féllel az incidensekről.