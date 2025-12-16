Deviza
Soros György a leggazdagabb magyart választotta; Európa legnagyobb lőszergyára; a forint ereje – ezek voltak a VG legolvasottabb tőkepiaci cikkei augusztusban

Soros György befektetései mellett a Rheinmetall által felépített legnagyobb európai lőszergyár és az Egyesült Államokban is befektetésre ajánlott forint kilátásai érdekelték leginkább a Világgazdaság tőkepiaci rovatának olvasóit az augusztusi kánikula idején.
VG-összeállítás
2025.12.16, 21:33

Kiemelkedő érdeklődés övezte augusztusban cikkünket, melyben a magyar származású veterán befektető, Soros György aktuális portfólióját mutattuk be. A 95. születésnapját éppen augusztusban ünneplő pénzember alapja, a Soros Fund Management legnagyobb tételben az Interactive Brokers részvényeiből vásárolt be, majdnem megháromszorozta kitettségét a leggazdagabb magyar, Thomas Peterffy diszkontbrókercégében.

Soros György
Soros György befektetéseit és portfóliójának alakulását sokan követik / Fotó: AFP

Soros György rengeteg pénzt fektetett be

Soros az Nvidia részvényeiben is nagy fantáziát látott az utóbbi időszakban mutatott elképesztő ralit követően is. A csipgyártó 482 ezer részvényét vásárolta meg a második negyedévben, miközben teljesen kiszállt az AstraZenecából.

A veterán spekuláns 172 részvényt tartott portfóliójában az év felénél, két legnagyobb vásárlása pedig egyelőre kifizetődni látszik: az Interactive Brokers papírjai 11 százalékkal, az Nvidia kurzusa pedig 13 százalékkal drágult az év második felében.

Felavatta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall

Némi késéssel, de a nyár végén megnyitotta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall, mely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes, amikor eléri a teljes kapacitását 2027-ben. A Hannover melletti Unterluessben felhúzott gyárat 2024 elején kezdték építeni, és a tervek szerint már tavasszal vagy a nyár elején meg kellett volna kezdenie a gyártást.

Az 500 millió eurós beruházással épült gyárban a próbagyártást már elkezdték az idei második negyedévben a Bloomberg információi szerint. Az 500 főt foglalkoztató gyárban a Rheinmetall 2026-tól rakétatüzérségi eszközöket is gyárt majd a 155 milliméteres lőszerek mellett. A német vállalat idén egy másik belföldi projektet is befejezett, a holland határ menti Weezében elkészült gyárban F–35-ös vadászgépek törzsének középső részeit gyártják a Lockheed Martin számára.

A védelmi ipar meghatározó szereplőjeként a Rheinmetall részvényárfolyamát nagymértékben befolyásolták az orosz–ukrán háború fejleményei. Az idei csúcson triplázhattak is a befektetők a részvénnyel, az év vége felé lejtőre álló kurzus azonban még így is közel 150 százalékos ralit tudhat maga mögött.

Állampapír: mindenkit érintő, fontos változást jelentett be az államkincstár

Jó hírt kaptak augusztusban az állampapír iránt érdeklődők is. Egy új fejlesztésnek köszönhetően ugyanis a WebKincstárban és a MobilKincstárban lehetővé vált a qvik fizetés is. Az új, azonnali fizetési megoldás lehetővé teszi, hogy a befektetők néhány másodperc alatt, közvetlenül bankszámlájukról teljesítsék a tranzakciót.

A legújabb fejlesztéseknek köszönhetően a jövőben még kedvezőbb, könnyebben hozzáférhető, felhasználóbarát megoldások és modern eszközök segítik az ügyfeleket, miközben a pénzügyi rendszer hatékonysága is erősödik – emelte ki közleményében a Magyar Államkincstár.

Befektetésre ajánlják a forintot Amerikában

A forint idei szárnyalására a tengerentúlon is felfigyeltek. Az euróval szemben közel egyéves, a dollárhoz képest pedig kétéves csúcsra erősödött augusztusban a hazai fizetőeszköz, amit a Bloomberg, illetve egy nagy amerikai portfóliókezelő is befektetésre ajánlott.

Az ukrajnai békekötés reményén túl a szakértők szerint a forint mellett szólt nyár végén az is, hogy az euró ellenében sikerült fontos technikai szintet áttörnie, valamint az is, hogy ha csökkent is a magyar infláció, nincs jele annak, hogy hamarjában MNB-kamatcsökkentés következne, ami az álmoskönyv szerint kedvez a forint árfolyamainak, hiszen az Egyesült Államokban és sok más helyen is kamatcsökkentéseket rebesgetnek.

A Bloomberg összeállítás alapján az erősödő forint trendje mögött az amerikai befektetéskezelők szerint egy olyan másik trend is áll, amely őket jobban érdekli: a dollár gyengülése.

A forint ellen idén nem érte meg fogadni, a magyar pénz az euróhoz képest közel 7 százalékkal, a dollárhoz képest pedig több mint 15 százalékot erősödött.

Forint: elárulták a szakértők, hogy alakul az árfolyam 2025 végéig

Az amerikai elemzők mellett a hazai szakemberek is véleményt mondtak a magyar deviza kilátásairól. A VG-poll nyárzáró felvonásában úgy vélekedett a lapunknak nyilatkozó hat elemzőház, hogy az MNB és a Fed kamatpályája alakíthatja majd legnagyobb mértékben az idei év hátralévő részében a forint árfolyamát, a kurzusra azonban az orosz–ukrán háborúban beálló fejlemények, a hitelminősítői döntések, valamint a fiskális oldal lépései is jelentős hatással lehetnek.

A szakértők többsége azt várta, hogy a forint a közös európai deviza ellenében kisebb gyengülést fog még az idei év hátralévő részében produkálni, az év végére szóló jóslatok 395 és 410 forintos euróárfolyam között szórtak. A dollároz képest még láttak teret a további erősödésre a szakértők, jellemzően 335–337 környéki év végi záróárfolyamot tartottak valószínűnek.

