Soros György a leggazdagabb magyart választotta; Európa legnagyobb lőszergyára; a forint ereje – ezek voltak a VG legolvasottabb tőkepiaci cikkei augusztusban

Kiemelkedő érdeklődés övezte augusztusban cikkünket, melyben a magyar származású veterán befektető, Soros György aktuális portfólióját mutattuk be. A 95. születésnapját éppen augusztusban ünneplő pénzember alapja, a Soros Fund Management legnagyobb tételben az Interactive Brokers részvényeiből vásárolt be, majdnem megháromszorozta kitettségét a leggazdagabb magyar, Thomas Peterffy diszkontbrókercégében.

Soros György befektetéseit és portfóliójának alakulását sokan követik / Fotó: AFP

Soros György rengeteg pénzt fektetett be

Soros az Nvidia részvényeiben is nagy fantáziát látott az utóbbi időszakban mutatott elképesztő ralit követően is. A csipgyártó 482 ezer részvényét vásárolta meg a második negyedévben, miközben teljesen kiszállt az AstraZenecából.

A veterán spekuláns 172 részvényt tartott portfóliójában az év felénél, két legnagyobb vásárlása pedig egyelőre kifizetődni látszik: az Interactive Brokers papírjai 11 százalékkal, az Nvidia kurzusa pedig 13 százalékkal drágult az év második felében.

Felavatta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall

Némi késéssel, de a nyár végén megnyitotta Európa legnagyobb lőszergyárát a Rheinmetall, mely évi 350 ezer lőszer gyártására lesz képes, amikor eléri a teljes kapacitását 2027-ben. A Hannover melletti Unterluessben felhúzott gyárat 2024 elején kezdték építeni, és a tervek szerint már tavasszal vagy a nyár elején meg kellett volna kezdenie a gyártást.

Az 500 millió eurós beruházással épült gyárban a próbagyártást már elkezdték az idei második negyedévben a Bloomberg információi szerint. Az 500 főt foglalkoztató gyárban a Rheinmetall 2026-tól rakétatüzérségi eszközöket is gyárt majd a 155 milliméteres lőszerek mellett. A német vállalat idén egy másik belföldi projektet is befejezett, a holland határ menti Weezében elkészült gyárban F–35-ös vadászgépek törzsének középső részeit gyártják a Lockheed Martin számára.

A védelmi ipar meghatározó szereplőjeként a Rheinmetall részvényárfolyamát nagymértékben befolyásolták az orosz–ukrán háború fejleményei. Az idei csúcson triplázhattak is a befektetők a részvénnyel, az év vége felé lejtőre álló kurzus azonban még így is közel 150 százalékos ralit tudhat maga mögött.