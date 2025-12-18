Amikor arannyal fényezték a stablecoint, és tízezer német munkás tüntetett a magyarok ellen – a legolvasottabb tőkepiaci cikkek 2025 júliusában

Látványos lépést tett a kriptopiac egyik legfontosabb eszközét, a legnagyobb dollárhoz kötött stablecoint, az USDT-t kibocsátó Tether, amikor 80 tonna aranyat helyezett el egy svájci trezorban mintegy 8 milliárd dollárt értékben. Közben újabb kínai autómárka érkezett Európába, és kijött a legjobban fizetett amerikai vezérigazgatók bérlistája is. Ráadásul bezárt egy legendás sajtgyár. Ezek voltak a Világgazdaság legolvasottabb tőkepiaci hírei júliusban.

Amikor beintettek a német munkások, és arannyal fényezték a stablecoint / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Tízezres német tüntetés a magyarok ellen

A világ egyik legnagyobb autóipari beszállítójának számító ZF több mint 10 ezer alkalmazottja vonult utcára, hogy tiltakozzon a vállalat költségcsökkentési és eladási tervei ellen – írta a Handelsblatt. A hírnek magyar vonatkozása is volt, szintén a Handelsblatt írt róla, hogy Egerbe helyezheti át a saarbrückeni üzeméből a gyártás egy részét a nehézségekkel küzdő vállalat, miután továbbra is optimalizálni próbálja a működését. Az ügy akkora vihart kavart, hogy a város polgármestere összefogásra biztatta az érdekképviseleteket, hogy

megakadályozzák a leépítéseket és a termelés áthelyezését Magyarországra.

Nyolcvan tonna arannyal fényezték a stablecoint

Látványos lépést tett a kriptopiac egyik legfontosabb eszközét, a legnagyobb dollárhoz kötött stablecoint, az USDT-t kibocsátó Tether, amikor 80 tonna aranyat helyezett el egyetlen svájci trezorban mintegy 8 milliárd dollárt értékben. A Bitcoin Bázis írása azonban rámutat, hogy a kriptoközösségnek más dolgokban vannak kételyei a kibocsátóval szemben, amire az ehhez hasonló akciók nem adnak választ. A vállalat alapítása óta nem volt képes teljes körű, független könyvvizsgálat végrehajtására , noha negyedévente közli mérlegét. Ugyanakkor ezt sem jó szándékából, hanem egy korábbi, a New York-i ügyészséggel kötött peren kívüli egyezségben vállaltak miatt teszi meg a vállalat, hogy biztosítva legyen, valóban minden egyes USDT mögött áll egydollárnyi fedezet. A március 31-i helyzetet tükröző pillanatkép esetében a Tether 149,27 milliárd dolláros eszközállománya áll szemben 143,68 milliárd dollárnyi kibocsátott stablecoinnal, tehát a cég eszközeinek értéke meghaladja a kibocsátott USDT-k értékét, méghozzá 5,59 milliárd dollárral. Ráadásul a készpénz jellegű eszközök állománya csak 121,64 milliárd dollár.