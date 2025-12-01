Deviza
EUR/HUF381.68 0% USD/HUF329.16 +0.07% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.33 -0.04% PLN/HUF90.1 -0.02% RON/HUF74.99 +0.13% CZK/HUF15.79 +0.01% EUR/HUF381.68 0% USD/HUF329.16 +0.07% GBP/HUF435.35 -0.04% CHF/HUF409.33 -0.04% PLN/HUF90.1 -0.02% RON/HUF74.99 +0.13% CZK/HUF15.79 +0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
stratégia
tőzsde

Brutális emelkedést jósolnak a tőzsdéken a nagy befektetési bankok

Jövőre robusztus nyereségnövekedést és továbbra is magas részvényértékeléseket várnak. Az S&P 500 index akár 8 ezer pontig is emelkedhet. Ha a prognózis bejön, akkor nyerő stratégia a részvényvásárlás.
Faragó József
2025.12.01, 05:30

A Deutsche Bank szerint az S&P 500 idex a jövő év végéig 8 ezer pontra emelkedhet. A jó teljesítményt a sajátrészvény-visszavásárlások és a nyereség további növekedése segítheti. Ha a prognózis bejön, akkor nyerő stratégia a részvényvásárlás. 

stratégia
Egyszerű a stratégia, ha töretlen az emelkedés / Fotó: NurPhoto via AFP

Vásárlás a nyerő stratégia?

2026-ban robusztus nyereségnövekedést és továbbra is magas részvényértékeléseket várunk 

– írta a jelentésben a Deutsche Bank részvénystratégiai csapata. Egyre több elemző hajlik arra a véleményre, hogy a bikapiac még jövőre is kitart, és bőven van tér az emelkedésre.

A Wells Fargo is 7800 pontos cél tűzött ki 2026 végére. 

A bank kettős emelkedést vár a jövő évre:

  • mivel a piac az első fél évben a gazdaságba áramló nagyobb pénzmennyiség miatt lehet erősebb, 
  • a második fél évben pedig a mesterséges intelligencia hajthatja az emelkedést.

Hasonló álláspontot képvisel a JPMorgan. 

  • A bank alapvető várakozása 7500 pont a következő évben, 
  • de 8000 pont feletti emelkedést is elképzelhetőnek tart.

A javuló inflációs kilátások arra késztethetik a Fedet, hogy agresszívebben csökkentse a kamatokat. Jelenleg a JPMorgan két további kamatcsökkentést vár, mielőtt a központi bank szünetet tartana.

Az AI-buborék és az értékelési aggodalmak ellenére úgy véljük, hogy a jelenlegi magas szorzószámok helyesen tükrözik a trend feletti nyereségnövekedést, az AI-beruházások fellendülését, a részvényesek kifizetéseinek emelkedését és a lazább fiskális politikát

– írta Dubravko Lakos-Bujas, a JPMorgan vezető részvénystratégája, aki a következő két évben 13-15 százalékos nyereségnövekedést jósol.

 

Azért aggodalomban sincs hiány

Érdekes, hogy pár hete, amikor beadták a technológiai részvényeket,

a varjak hangja erősödött fel a Wall Streeten.

Hirtelen úgy vélték az elemzők, hogy a fák a tőzsde utcájában sem nőnek az égig. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidia ötéves visszatekintésben 1325 százalékot emelkedett. Ám az idei teljesítménye eddig mindössze 31 százalék. Majd amikor korrigált a papír, a pesszimista elemzők már arról beszéltek, hogy a buborék kipukkanása van napirenden. 

Annál is riasztóbb lenne egy borúlátó forgatókönyv megvalósulása, mert még sosem költött annyit a mesterséges intelligencia fejlesztésére a Big Tech, mint éppen mostanában. A beruházások mértéke aggodalmat kelt a piacon. 

A Meta, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon is az optimista szcenárióra készül,

ami nem csupán a mesterséges intelligencia elterjedését feltételezi, hanem ezen túlmenően arra is épít, hogy a technológiai forradalmi fejlődése nyomán az MI hamarosan okosabb lehet az embernél. 

A most záruló amerikai gyorsjelentési szezon piaci visszhangja azt mutatta: 

a befektetők aggódnak a mesterségesintelligencia-beruházások üteme és mértéke miatt. 

 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu