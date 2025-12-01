Brutális emelkedést jósolnak a tőzsdéken a nagy befektetési bankok
A Deutsche Bank szerint az S&P 500 idex a jövő év végéig 8 ezer pontra emelkedhet. A jó teljesítményt a sajátrészvény-visszavásárlások és a nyereség további növekedése segítheti. Ha a prognózis bejön, akkor nyerő stratégia a részvényvásárlás.
Vásárlás a nyerő stratégia?
2026-ban robusztus nyereségnövekedést és továbbra is magas részvényértékeléseket várunk
– írta a jelentésben a Deutsche Bank részvénystratégiai csapata. Egyre több elemző hajlik arra a véleményre, hogy a bikapiac még jövőre is kitart, és bőven van tér az emelkedésre.
A Wells Fargo is 7800 pontos cél tűzött ki 2026 végére.
A bank kettős emelkedést vár a jövő évre:
- mivel a piac az első fél évben a gazdaságba áramló nagyobb pénzmennyiség miatt lehet erősebb,
- a második fél évben pedig a mesterséges intelligencia hajthatja az emelkedést.
Hasonló álláspontot képvisel a JPMorgan.
- A bank alapvető várakozása 7500 pont a következő évben,
- de 8000 pont feletti emelkedést is elképzelhetőnek tart.
A javuló inflációs kilátások arra késztethetik a Fedet, hogy agresszívebben csökkentse a kamatokat. Jelenleg a JPMorgan két további kamatcsökkentést vár, mielőtt a központi bank szünetet tartana.
Az AI-buborék és az értékelési aggodalmak ellenére úgy véljük, hogy a jelenlegi magas szorzószámok helyesen tükrözik a trend feletti nyereségnövekedést, az AI-beruházások fellendülését, a részvényesek kifizetéseinek emelkedését és a lazább fiskális politikát
– írta Dubravko Lakos-Bujas, a JPMorgan vezető részvénystratégája, aki a következő két évben 13-15 százalékos nyereségnövekedést jósol.
Azért aggodalomban sincs hiány
Érdekes, hogy pár hete, amikor beadták a technológiai részvényeket,
a varjak hangja erősödött fel a Wall Streeten.
Hirtelen úgy vélték az elemzők, hogy a fák a tőzsde utcájában sem nőnek az égig. A mesterséges intelligencia fejlesztéséhez nélkülözhetetlen csipeket gyártó Nvidia ötéves visszatekintésben 1325 százalékot emelkedett. Ám az idei teljesítménye eddig mindössze 31 százalék. Majd amikor korrigált a papír, a pesszimista elemzők már arról beszéltek, hogy a buborék kipukkanása van napirenden.
Annál is riasztóbb lenne egy borúlátó forgatókönyv megvalósulása, mert még sosem költött annyit a mesterséges intelligencia fejlesztésére a Big Tech, mint éppen mostanában. A beruházások mértéke aggodalmat kelt a piacon.
A Meta, a Microsoft, az Alphabet és az Amazon is az optimista szcenárióra készül,
ami nem csupán a mesterséges intelligencia elterjedését feltételezi, hanem ezen túlmenően arra is épít, hogy a technológiai forradalmi fejlődése nyomán az MI hamarosan okosabb lehet az embernél.
A most záruló amerikai gyorsjelentési szezon piaci visszhangja azt mutatta:
a befektetők aggódnak a mesterségesintelligencia-beruházások üteme és mértéke miatt.