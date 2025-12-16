Péntektől Balogh Petyáék is a nagyok ligájában fociznak, folytatódhat a startupvadászat

Már csak hármat kell aludni hozzá, és péntektől egy újabb cég, az STRT Holding is a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába igazol, azaz a szabályozott tőkepiacra lép – derül ki a társaság kedden, a tőzsde honlapján publikált közleményéből.

Indulhat a startupvadászat, lesz forrása bőven az STRT-nek / Fotó: Kallus György

A BÉT döntése szerint ugyanis a Balogh Petyáék inkubátorcége által kibocsátott 6 665 665 darab, egyenként 100 forint névértékű, tehát 666 566 500 forint össznévértékű, dematerializált, névre szóló A sorozatú törzsrészvényével pénteken, azaz december 19-én kezdődhet a kereskedés, miután csütörtökön törlik őket a szabályozott tőkepiac előszobájának számító Xtend-piac értékpapírlistájáról.

A novemberi elsődleges nyilvános részvénykibocsátás (IPO) alkalmával – amely a pesti börzén idén az első és egyúttal az utolsó IPO volt – amúgy összesen 1 503 962 darab törzsrészvényt jegyeztek le a lakossági és intézményi befektetők, korábban pedig már 516 170 300 darabbal kereskedtek az Xtend-platformon.