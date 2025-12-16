Tartós befektetési számla: hiába az év végi határidő, már most könnyen lecsúszhatnak róla – mutatjuk, mire figyeljen nagyon!

A tartós befektetési számla (TBSZ) az elmúlt években a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. Azok számára kínál különösen kedvező megoldást, akik hosszabb távon, tudatosan kívánnak befektetni, és ki szeretnék használni az adómentes hozam lehetőségét. A konstrukció lényege változatlan: ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó, mind a szociális hozzájárulási adó alól.

Tartós befektetési számla: hiába december 31. a határidő, sokan már most lecsúszhatnak róla / Fotó: Shutterstock

A számlanyitás éve az úgynevezett gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-éig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a számlán; ezt követően a lekötési időszak veszi kezdetét, amely ideális esetben három vagy öt évig tart.

Adózási változások 2025-től: nőtt a fegyelem jelentősége

2025 jelentős fordulópontot hozott a TBSZ-ek adózásában.

Az év elejétől hatályos szabályok értelmében az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében már nem csupán személyi jövedelemadót, hanem szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a realizált hozam után.

Ennek következtében:

három éven belüli feltörés esetén a hozamot 15 százalékos szja és 13 százalékos szocho terheli,

három és öt év között a közteher mérséklődik, de továbbra sem szűnik meg,

az ötödik év leteltével viszont teljes adómentesség érvényesül.

A módosítás egyértelműen a hosszú távú megtakarításokat ösztönzi, és jelentősen csökkenti az idő előtti számlamegszüntetés vonzerejét.

Rekordszintű érdeklődés a tartós befektetési számla iránt

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025-ben tovább nőtt a TBSZ-ek száma és az azokon elhelyezett vagyon. A befektetők egyre tudatosabban keresik azokat a konstrukciókat, amelyek infláció feletti hozamot kínálnak, miközben adózási szempontból is kedvezők, továbbá a pénzpiaci volatilitás, valamint az állampapírpiac hozamkörnyezetének változása is hozzájárult ahhoz, hogy a TBSZ sokak számára stratégiai eszközzé vált.

A gyűjtőév jelentősége és a működés gyakorlata

A TBSZ sajátossága, hogy a befizetések kizárólag a gyűjtőév során teljesíthetők.

A gyűjtőév lezárását követően új pénz már nem helyezhető el a számlán, ugyanakkor a már befizetett összeg különböző befektetési eszközök között átcsoportosítható.

A befektetők részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat, ETF-eket vagy állampapírokat is tarthatnak a számlán, a számlanyitás feltétele pedig legalább 25 ezer forintos befizetés, felső korlát azonban nincs, így a konstrukció kisebb és nagyobb megtakarítással rendelkezők számára egyaránt elérhető.