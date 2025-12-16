Deviza
Rendkívüli

Tartós befektetési számla: hiába az év végi határidő, már most könnyen lecsúszhatnak róla – mutatjuk, mire figyeljen nagyon!

Az év vége nemcsak számvetést hoz, hanem olyan döntéseket is, amelyek évekre meghatározhatják a pénzügyi mozgásteret. A tartós befektetési számla körül most olyan helyzet alakult ki, amelyről sokan csak akkor értesülnek, amikor már késő változtatni. Papíron még van idő, a gyakorlatban azonban egészen másképp működik a rendszer. A következő hetekben az is eldőlhet, ki jár jól hosszú távon – és ki marad le észrevétlenül.
Ballagó Dániel
2025.12.16, 11:24
Frissítve: 2025.12.16, 11:44

A tartós befektetési számla (TBSZ) az elmúlt években a magyar lakossági megtakarítási piac egyik legfontosabb eszközévé vált. Azok számára kínál különösen kedvező megoldást, akik hosszabb távon, tudatosan kívánnak befektetni, és ki szeretnék használni az adómentes hozam lehetőségét. A konstrukció lényege változatlan: ha a befektető a számlán elhelyezett összeget legalább öt éven keresztül megtartja, az elért hozam teljes egészében mentesül mind a személyi jövedelemadó, mind a szociális hozzájárulási adó alól.

tartós befektetési számla, Businessman,Saving,Money,With,Piggy,Bank,And,Coins,On,Desk,MABISZ, nyugdíjbiztosítás, pénzügyi tudatosság, megtakarítás
Tartós befektetési számla: hiába december 31. a határidő, sokan már most lecsúszhatnak róla / Fotó: Shutterstock

A számlanyitás éve az úgynevezett gyűjtőév, amely a nyitás napjától december 31-éig tart, ebben az időszakban lehet pénzt elhelyezni a számlán; ezt követően a lekötési időszak veszi kezdetét, amely ideális esetben három vagy öt évig tart.

Adózási változások 2025-től: nőtt a fegyelem jelentősége

2025 jelentős fordulópontot hozott a TBSZ-ek adózásában.

Az év elejétől hatályos szabályok értelmében az idő előtt feltört tartós befektetési számlák esetében már nem csupán személyi jövedelemadót, hanem szociális hozzájárulási adót is kell fizetni a realizált hozam után.

Ennek következtében:

  • három éven belüli feltörés esetén a hozamot 15 százalékos szja és 13 százalékos szocho terheli,
  • három és öt év között a közteher mérséklődik, de továbbra sem szűnik meg,
  • az ötödik év leteltével viszont teljes adómentesség érvényesül.

A módosítás egyértelműen a hosszú távú megtakarításokat ösztönzi, és jelentősen csökkenti az idő előtti számlamegszüntetés vonzerejét.

Rekordszintű érdeklődés a tartós befektetési számla iránt

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025-ben tovább nőtt a TBSZ-ek száma és az azokon elhelyezett vagyon. A befektetők egyre tudatosabban keresik azokat a konstrukciókat, amelyek infláció feletti hozamot kínálnak, miközben adózási szempontból is kedvezők, továbbá a pénzpiaci volatilitás, valamint az állampapírpiac hozamkörnyezetének változása is hozzájárult ahhoz, hogy a TBSZ sokak számára stratégiai eszközzé vált.

A gyűjtőév jelentősége és a működés gyakorlata

A TBSZ sajátossága, hogy a befizetések kizárólag a gyűjtőév során teljesíthetők.

A gyűjtőév lezárását követően új pénz már nem helyezhető el a számlán, ugyanakkor a már befizetett összeg különböző befektetési eszközök között átcsoportosítható.

A befektetők részvényeket, kötvényeket, befektetési alapokat, ETF-eket vagy állampapírokat is tarthatnak a számlán, a számlanyitás feltétele pedig legalább 25 ezer forintos befizetés, felső korlát azonban nincs, így a konstrukció kisebb és nagyobb megtakarítással rendelkezők számára egyaránt elérhető.

TBSZ és más öngondoskodási formák összevetése

A 2025-ös év során számos elemzés hasonlította össze a TBSZ-t más, szintén kedvezményes adózású megtakarítási formákkal, úgymint a Nyugdíj-előtakarékossági számlával (NYESZ), az önkéntes nyugdíjpénztárral (ÖNYP) vagy a nyugdíjbiztosítással. Bár ezek a megoldások jellemzően állami adójóváírást kínálnak, a TBSZ előnye a nagyobb rugalmasságban és a szabadabb befektetési döntésekben rejlik, mert nem kizárólag nyugdíjcélra használható, és a futamideje is rövidebb.

Miért érdemes még most, az év vége előtt intézkedni?

Bár a jogszabályi határidő egyértelműen december 31., a gyakorlati tapasztalatok alapján nem tanácsos az utolsó napokra halasztani a TBSZ-számla megnyitását vagy a szükséges rendelkezéseket megtenni a lejáró számláról.

Az év végi időszakban a bankfiókok nyitvatartása az ünnepek miatt korlátozottabb, miközben az ügyfélforgalom jócskán megnövekszik. Emiatt reális kockázat, hogy a későn érkező ügyfelek számára már nem jut idő az ügyintézésre, különösen személyes tanácsadást igénylő esetekben.

Szakértők ezért azt javasolják, hogy az érintettek:

  • még ezen a héten egyeztessenek időpontot saját bankjukkal, esetleg prémium- vagy privátbankárukkal,
  • személyes találkozó keretében intézzék a számlanyitást vagy a meglévő TBSZ-szel kapcsolatos rendelkezéseket,
  • ellenőrizzék, hogy a gyűjtőévre vonatkozó befizetés ténylegesen megérkezett-e a számlára.

2025 egyértelműen a tartós befektetési számla megerősödésének éve volt. A kedvező adózási feltételek, a befektetési szabadság és a hosszú távú gondolkodást ösztönző szabályozás miatt a TBSZ továbbra is kiemelkedő szerepet tölt be a magyar megtakarítási piacon, ezzel együtt az adószabályok szigorodása és az év végi banki leterheltség miatt a tudatos, időben meghozott döntések szerepe is felértékelődött. Azok számára, akik még nem rendelkeznek TBSZ-szel, az év vége az utolsó lehetőség a 2025-ös gyűjtőév kihasználására. Akik pedig már rendelkeznek ilyen számlával, most érdemes átgondolniuk a további lépéseket – még az ünnepi időszak és a banki kapacitáshiány előtt.

 

