Hajmeresztő hibába futhat, aki külföldre viszi a tartós befektetését

Egyre többen fordulnak külföldi befektetési szolgáltatók felé, de kevesen vannak tisztában azzal, hogy ez milyen adminisztratív következményekkel járhat Magyarországon. A TBSZ esetében egy apró mulasztás is komoly adóhátrányt okozhat, ha nem a megfelelő módon jár el a számlatulajdonos. A szabályok első ránézésre egyszerűnek tűnnek, a gyakorlatban azonban több buktató is rejtőzik bennük. Érdemes előre tisztázni, mire kell figyelni, mielőtt késő lenne.
Ballagó Dániel
2025.12.19, 12:24
Frissítve: 2025.12.19, 12:41

A tartós befektetési számla (TBSZ) az egyik legnépszerűbb eszköz a magyar magánszemélyek körében, akik hosszú távon szeretnének megtakarítani, miközben adóelőnyt élveznek. A TBSZ lényege, hogy a számlára befizetett összeg és a számlán keletkező hozam adókedvezményt élvezhet, ha a befektetés legalább három, vagy adómentességet, ha öt évig a számlán marad.

TBSZ ,számlanyitási,Open,Banking,Online,Finance,Concept.,Open,Banking,Financial,Technology,Fintech
Külföldi TBSZ: erre kell figyelni a NAV-bejelentés során / Fotó: Shutterstock

Ha a TBSZ-t külföldi szolgáltatónál nyitjuk meg, a NAV felé külön bejelentési kötelezettség terheli a számlatulajdonost. Az 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 67/B. § (8) alapján ugyanis ahhoz, hogy jogosult legyen a TBSZ-hez kapcsolódó adóelőnyökre, be kell jelenteni a külföldi szolgáltatónál vezetett számlát. Jelenleg ez a helyzet főként két szolgáltató esetében gyakori: az Interactive Brokers és a Lightyear

Az ezeknél a külföldi brókereknél nyitott TBSZ-számlák esetében a NAV-nak történő bejelentés elengedhetetlen az adóelőnyök igénybevételéhez.

A bejelentés gyakorlati menete

A bejelentést a számla megnyitásától számított 30 napon belül ajánlott teljesíteni. Ehhez általában szükség van a szolgáltató által kiállított számlaszerződésre vagy igazolásra, amely tartalmazza az első befizetés dátumát és összegét. A bejelentés történhet:

  • Elektronikus úton, az e-Papír felületen, ahol az űrlap kitöltése után és/vagy szöveges bejelentés formájában a szükséges dokumentumok csatolásával a NAV nyilvántartásba veszi a bejelentést;
  • papíralapon, az ÁNYK (Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram) segítségével a NAV hivatalosan rögzíti;
  • postai úton, írásos bejelentésként, a számlára vonatkozó adatok és igazolások megküldésével.

Fontos kiemelni, hogy a NAV gyakran nem küld automatikus visszaigazolást, de a bejelentés megtörténtnek számít, ha az adatokat hiánytalanul elküldték.

Mire kell figyelni a gyakorlatban?

  1. Határidő betartása – a 30 napos bejelentési határidő kulcsfontosságú, mert ez biztosítja, hogy a TBSZ-kedvezményeket a teljes adózási időszakban érvényesíteni lehessen.
  2. Dokumentáció megőrzése – minden külföldi szolgáltató által kiállított igazolást és szerződést célszerű megőrizni.
  3. Adótanácsadás igénybevétele – a szabályozás bonyolult lehet, ezért a NAV előírásainak pontos teljesítéséhez könyvelő vagy adótanácsadó bevonása ajánlott.
  4. Adómentesség – a bejelentés önmagában nem automatikus adómentességet biztosít, hanem lehetővé teszi, hogy a kedvezmények érvényesíthetők legyenek, ha a szabályoknak megfelelően járnak el.

A külföldi TBSZ ára: pontos adminisztráció

A külföldi TBSZ lehetőséget nyújt arra, hogy szélesebb körű befektetési eszközökhöz férjen hozzá a magyar magánszemély, miközben Magyarországon élvezheti a konstrukció adóelőnyeit, ehhez azonban időben és pontosan be kell jelenteni a számlát a NAV-nak, és meg kell őrizni a szükséges dokumentumokat. Bár a bejelentés nem feltétlenül bonyolult, a szabályok betartása és a dokumentáció biztosítása kulcsfontosságú az adóelőnyök érvényesítéséhez. Ezzel együtt:

ha valaki külföldi TBSZ-t kíván nyitni, könyvelő vagy adótanácsadó bevonása erősen javasolt, hogy a NAV előírásainak teljes mértékben megfeleljen, és ne veszítse el a TBSZ adóelőnyét.

