Teljes gőzzel folytatja a külföldi expanziót az újra nyereségessé vált 4iG csoport
A 4iG négy üzletága más-más életszakaszban jár, ám ami közös bennük, hogy most áll össze a vállalatcsoport struktúrája, megszűnt a megvásárolt cégek szigetszerű működése, egyre jobban jelentkeznek szinergikus hatások – kezdte a 4iG harmadik negyedéves gyorsjelentésének bemutatását Fekete Péter, a cégcsoport vezérigazgatója.
Egyre jelentősebb az űr- és védelmi üzletág hozzájárulása a 4iG eredményeihez
Ugyanez folytatódhat a közeljövőben, például hamarosan aláírhatja a 4iG az Eagle-projekt szerződését, azaz kezdődhet az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti kábel-összeköttetés kiépítése. A projekthez finanszírozóként csatlakozhat a tőkeerős Mubadala alapkezelő az Egyesült Arab Emírségekből, ami javítja a megtérülést.
Ezen a projekten keresztül érné el a 4iG Horvátországot, illetve Nyugat-Európát is.
Az űr- és védelmi üzletág (4iG SDT) is jelentősen alakítja már a teljes csoport pénzügyi eredményeit, legutóbb a Rába Holding akvizíciója volt napirenden.
Ezen a téren hatalmas eredménynek tartja a menedzsment, hogy a régiós hadiipar óriása, a cseh Czechoslovak Group is beszáll közvetve a Rábába, méghozzá jelentős tőkével.
Közben halad a műholdas divízió fejlesztése is, akár a kommunikációt, akár a védelmi hasznosítást tekintve. Ezen a téren szoros együttműködést folytat a cég a magyar állammal is, hiszen szuverenitási szempontból is kiemelkedően fontos a terület. Az izraeli Spacecomban második legnagyobb tulajdonossá válik a csoport.
Az üzletágban hatalmas rendelési állománya alakult ki a cégnek, például egy európai NATO-tagállammal is egy nagy szerződést írtak alá, amelyet azonban titoktartási kötelezettség terhel.
Lezárult a transzformációs program
A távközlési szegmensben lezárult a transzformációs program, amelyet egyébként az SAP és több egyetem is önálló esettanulmányként kezel.
A 4iG-nak nem titkolt célja, hogy az OTP-t követve Üzbegisztánban is megjelenjen, főként a távközlésben, de az IT is érdekes lehet, a rendszereik modernizációra szorulnak.
Jászai Gellért már többször járt a helyszínen, és előrehaladtak a tárgyalások.
A minta a sikeres albániai és montenegrói expanzió, ami azt igazolja, hogy a távközlési szektorban való jelenlét segíti az IT-projektekben való sikeres részvételt is. Montenegróban a vezetékes piacra is be akarnak törni.
A következő célpont pedig Horvátország.
Felpörgeti tőkepiaci jelenlétét is a csoport
A 4iG csoport jövőre nemcsak hitelezőként, hanem befektetőként is várja a finanszírozókat. Ennek módjáról még nem döntött az igazgatóság. Szó lehet külföldi tőzsdén való megjelenésről is.
A cég IFRS szerinti EBITDA-ja az első háromnegyed évben 13,5 százalékkal, 193 milliárd forintra nőtt, míg az árbevétel közel 8 százalékkal, 538 milliárd forintra bővült. Az első kilenc hónapban a nettó eredmény is 7,9 milliárd forintos nyereségbe fordult. A cégvezetés megerősíti a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-bővülésre vonatkozó várakozását.
A cél, hogy az éves bevétel 1500 milliárd forintra emelkedjen. Ennek érdekében a felpörgetik az együttműködéseket például a Rheinmetallal, a Spacecommal, és a Czechoslovak Grouppal.
Az árbevétel megoszlása jelenleg:
- távközlés: 88 százalék,
- IT: 11 százalék,
- 4iG SDT: 1 százalék.
A csoport nettó adóssága 865 milliárd forint, az adósság-EBITDA arány pedig 3,41-ra csökkent.
Ez az arány átmenetileg – a folyamatban lévő beruházásokra, akvizíciókra tekintettel – romolhat.