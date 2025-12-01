Deviza
EUR/HUF380.66 -0.27% USD/HUF327.44 -0.46% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF408 -0.37% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.79 -0.13% CZK/HUF15.75 -0.24% EUR/HUF380.66 -0.27% USD/HUF327.44 -0.46% GBP/HUF433.28 -0.52% CHF/HUF408 -0.37% PLN/HUF90.01 -0.12% RON/HUF74.79 -0.13% CZK/HUF15.75 -0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,235.58 +0.71% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,978 +2.28% OTP34,500 +0.84% RICHTER9,750 +0.15% OPUS516 -4.46% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS149.5 -0.33% WABERERS5,400 0% BUMIX10,308.07 -0.92% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,355.88 +0.44% BUX110,235.58 +0.71% MTELEKOM1,764 +0.34% MOL2,978 +2.28% OTP34,500 +0.84% RICHTER9,750 +0.15% OPUS516 -4.46% ANY7,080 -0.56% AUTOWALLIS149.5 -0.33% WABERERS5,400 0% BUMIX10,308.07 -0.92% CETOP3,746.08 +0.27% CETOP NTR2,355.88 +0.44%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
technológia
4iG
távközlés

Teljes gőzzel folytatja a külföldi expanziót az újra nyereségessé vált 4iG csoport

Egyre jobban jelentkeznek a szinergikus hatások. A 4iG kivetette a hálóját Üzbegisztánra, illetve Horvátország is a következő célpontok között szerepel.
Murányi Ernő
2025.12.01, 12:01
Frissítve: 2025.12.01, 12:13

A 4iG négy üzletága más-más életszakaszban jár, ám ami közös bennük, hogy most áll össze a vállalatcsoport struktúrája, megszűnt a megvásárolt cégek szigetszerű működése, egyre jobban jelentkeznek szinergikus hatások – kezdte a 4iG harmadik negyedéves gyorsjelentésének bemutatását Fekete Péter, a cégcsoport vezérigazgatója.

LUS_9871 4iG
Van néznivaló a 4iG-nál / Fotó: Kallus György 

Egyre jelentősebb az űr- és védelmi üzletág hozzájárulása a 4iG eredményeihez

Ugyanez folytatódhat a közeljövőben, például hamarosan aláírhatja a 4iG az Eagle-projekt szerződését, azaz kezdődhet az Albánia és Egyiptom közötti tenger alatti kábel-összeköttetés kiépítése. A projekthez finanszírozóként csatlakozhat a tőkeerős Mubadala alapkezelő az Egyesült Arab Emírségekből, ami javítja a megtérülést.

Ezen a projekten keresztül érné el a 4iG Horvátországot, illetve Nyugat-Európát is.

Az űr- és védelmi üzletág (4iG SDT) is jelentősen alakítja már a teljes csoport pénzügyi eredményeit, legutóbb a Rába Holding akvizíciója volt napirenden.

Ezen a téren hatalmas eredménynek tartja a menedzsment, hogy a régiós hadiipar óriása, a cseh Czechoslovak Group is beszáll közvetve a Rábába, méghozzá jelentős tőkével.

Közben halad a műholdas divízió fejlesztése is, akár a kommunikációt, akár a védelmi hasznosítást tekintve. Ezen a téren szoros együttműködést folytat a cég a magyar állammal is, hiszen szuverenitási szempontból is kiemelkedően fontos a terület. Az izraeli Spacecomban második legnagyobb tulajdonossá válik a csoport.

Az üzletágban hatalmas rendelési állománya alakult ki a cégnek, például egy európai NATO-tagállammal is egy nagy szerződést írtak alá, amelyet azonban titoktartási kötelezettség terhel. 

Lezárult a transzformációs program

A távközlési szegmensben lezárult a transzformációs program, amelyet egyébként az SAP és több egyetem is önálló esettanulmányként kezel.

A 4iG-nak nem titkolt célja, hogy az OTP-t követve Üzbegisztánban is megjelenjen, főként a távközlésben, de az IT is érdekes lehet, a rendszereik modernizációra szorulnak. 

Jászai Gellért már többször járt a helyszínen, és előrehaladtak a tárgyalások.

A minta a sikeres albániai és montenegrói expanzió, ami azt igazolja, hogy a távközlési szektorban való jelenlét segíti az IT-projektekben való sikeres részvételt is. Montenegróban a vezetékes piacra is be akarnak törni. 

A következő célpont pedig Horvátország.

Felpörgeti tőkepiaci jelenlétét is a csoport

A 4iG csoport jövőre nemcsak hitelezőként, hanem befektetőként is várja a finanszírozókat. Ennek módjáról még nem döntött az igazgatóság. Szó lehet külföldi tőzsdén való megjelenésről is.

4IG részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
4IG részvény12:40:27
Árfolyam: 4,670 HUF -60 / -1.28 %
Forgalom: 480,372,915 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind

A cég IFRS szerinti EBITDA-ja az első háromnegyed évben 13,5 százalékkal, 193 milliárd forintra nőtt, míg az árbevétel közel 8 százalékkal, 538 milliárd forintra bővült. Az első kilenc hónapban a nettó eredmény is 7,9 milliárd forintos nyereségbe fordult. A cégvezetés megerősíti a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-bővülésre vonatkozó várakozását.

A cél, hogy az éves bevétel 1500 milliárd forintra emelkedjen. Ennek érdekében a felpörgetik az együttműködéseket például a Rheinmetallal, a Spacecommal, és a Czechoslovak Grouppal. 

Az árbevétel megoszlása jelenleg:

  • távközlés: 88 százalék,
  • IT: 11 százalék,
  • 4iG SDT: 1 százalék.

A csoport nettó adóssága 865 milliárd forint, az adósság-EBITDA arány pedig 3,41-ra csökkent.

Ez az arány átmenetileg – a folyamatban lévő beruházásokra, akvizíciókra tekintettel – romolhat. 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu