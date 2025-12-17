Deviza
e-autó
Elon Musk
Tesla

Tesla: önvezetővé váltak a részvények, újra lelkesednek Elon Muskért a befektetők

Hiába a kiábrándító eredmények, egyre drágábbak az e-autógyártó részvényei. A jelenlegi nyereségszint mellett 223 év alatt térülne meg a Tesla-részvények vételára.
Murányi Ernő
2025.12.17, 15:16
Frissítve: 2025.12.17, 15:17

Hiába csökken a földteke szinte minden fertályában a Tesla elektromos autóinak értékesítése, kiváltképpen a legfontosabb piacokon, vagyis az Egyesült Államokban, Kínában és Európában, Elon Musk hűséges hívei továbbra is zsákolják az ikonikus cég részvényeit.

Tesla Gigafactory Berlin-Brandenburg
Már 500 dollár közelében járnak a Tesla részvényei / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Száguldanak a Tesla részvényei

Az autógyártó részvényei 25 százalékkal erősödtek a november 21-i mélypont óta, és 

idén először rekordot is döntöttek kedden, 488,89 dollárra drágulva. 

Az emelkedés üteme lepipálta a Bloomberg Magnificent Seven Indexet is, amely ugyanebben az időszakban kevesebb mint 6 százalékkal került feljebb.

Az optimizmust Elon Musk vezérigazgató törekvése fűti, hogy tudniillik a Teslát 

zászlóvivőjévé tegye. A vállalat önvezető járműveinek bevezetéséért az elemzők nem is győzték dicsérni Muskékat, egyesek szerint a Tesla az egész autópiacot „átalakíthatja” úttörő fejlesztéseivel. 

A Tesla közel áll hozzá, hogy a mesterséges intelligenciát valóban eredményesen vesse be a bevételszerzés érdekében

– emelte ki Moritz Kronenberger, az Union Investment portfóliómenedzsere, a cég robotok és önvezető taxik gyártására irányuló ambícióira is utalva. 

Az újonnan bejelentett narratívákkal egyre inkább potenciális MI-nyertessé vált a Tesla

- tette hozzá.

Elon Musk további kezdeményezései közé tartozik a rakéta- és műholdgyártó SpaceX potenciális első nyilvános részvénykibocsátása (IPO) és tőzsdei bevezetése. 

Elon Musk többi cégét is figyelik a befektetők

Az önvezető autókkal kapcsolatos kedvező piaci hangulatot valószínűleg az Alphabet irányító befolyása mellett működő Waymo önvezetőautó-gyártó cég több mint 15 milliárd dolláros tőkebevonása is fűtheti, aminek eredményeként közel 100 milliárd dollárra értékelik a vállalatot.

A Tesla ereje abban rejlik, hogy a lakossági befektetők szemében összekeverednek Elon Musk vállalkozásai

– mondta Jacques Aurelien Marcireau, az Edmond de Rothschild Asset Management részvényekkel foglalkozó társvezetője.

 Hajlamosak a Teslát a Musk-galaxis megtestesítőjének tekinteni annak ellenére, hogy valójában nagyon alacsony a valós kapcsolat az egyes cégei között.

A Tesla kilátásai amúgy a befektetői derűlátás dacára eléggé borúsak. A vállalat kaliforniai értékesítését 30 napra felfüggeszthetik, ha nem változtat a marketinggyakorlatán, amely állítólag félrevezeti a fogyasztókat a vezetéstámogató technológiájával kapcsolatban. Eközben a legfrissebb negyedéves eredmények is csalódást okoztak a befektetőknek, mivel a növekvő költségek a nyereség alá vágtak.

Karen Kharmandarian, a Thematics AM vezető részvénybefektetési menedzsere szerint a Tesla magas értékelését a rövid távú pozitív hírek hajtják. 

A részvények árfolyama - a Bloomberg által összeállított adatok alapján - a várt egy részvényre jutó nyereség 223-szorosán mozog, ami jóval meghaladja az ötéves, 94-es átlagot, míg a Bloomberg Magnificent Seven Index árfolyam/nyereség aránya mindössze 31.

Én határozottan nem vagyok a Teslára vevő: a 223-as szorzó egyszerűen őrült értékeltséget tükröz, miközben a társaság folyamatosan kiábrándító eredményeket közöl

 – mondta Fares Hendi, a Societe de Gestion Prevoir portfóliómenedzsere.

