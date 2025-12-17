Tesla: önvezetővé váltak a részvények, újra lelkesednek Elon Muskért a befektetők
Hiába csökken a földteke szinte minden fertályában a Tesla elektromos autóinak értékesítése, kiváltképpen a legfontosabb piacokon, vagyis az Egyesült Államokban, Kínában és Európában, Elon Musk hűséges hívei továbbra is zsákolják az ikonikus cég részvényeit.
Száguldanak a Tesla részvényei
Az autógyártó részvényei 25 százalékkal erősödtek a november 21-i mélypont óta, és
idén először rekordot is döntöttek kedden, 488,89 dollárra drágulva.
Az emelkedés üteme lepipálta a Bloomberg Magnificent Seven Indexet is, amely ugyanebben az időszakban kevesebb mint 6 százalékkal került feljebb.
Az optimizmust Elon Musk vezérigazgató törekvése fűti, hogy tudniillik a Teslát
- a robotika
- és a mesterséges intelligencia
zászlóvivőjévé tegye. A vállalat önvezető járműveinek bevezetéséért az elemzők nem is győzték dicsérni Muskékat, egyesek szerint a Tesla az egész autópiacot „átalakíthatja” úttörő fejlesztéseivel.
A Tesla közel áll hozzá, hogy a mesterséges intelligenciát valóban eredményesen vesse be a bevételszerzés érdekében
– emelte ki Moritz Kronenberger, az Union Investment portfóliómenedzsere, a cég robotok és önvezető taxik gyártására irányuló ambícióira is utalva.
Az újonnan bejelentett narratívákkal egyre inkább potenciális MI-nyertessé vált a Tesla
- tette hozzá.
Elon Musk további kezdeményezései közé tartozik a rakéta- és műholdgyártó SpaceX potenciális első nyilvános részvénykibocsátása (IPO) és tőzsdei bevezetése.
Elon Musk többi cégét is figyelik a befektetők
Az önvezető autókkal kapcsolatos kedvező piaci hangulatot valószínűleg az Alphabet irányító befolyása mellett működő Waymo önvezetőautó-gyártó cég több mint 15 milliárd dolláros tőkebevonása is fűtheti, aminek eredményeként közel 100 milliárd dollárra értékelik a vállalatot.
A Tesla ereje abban rejlik, hogy a lakossági befektetők szemében összekeverednek Elon Musk vállalkozásai
– mondta Jacques Aurelien Marcireau, az Edmond de Rothschild Asset Management részvényekkel foglalkozó társvezetője.
Hajlamosak a Teslát a Musk-galaxis megtestesítőjének tekinteni annak ellenére, hogy valójában nagyon alacsony a valós kapcsolat az egyes cégei között.
A Tesla kilátásai amúgy a befektetői derűlátás dacára eléggé borúsak. A vállalat kaliforniai értékesítését 30 napra felfüggeszthetik, ha nem változtat a marketinggyakorlatán, amely állítólag félrevezeti a fogyasztókat a vezetéstámogató technológiájával kapcsolatban. Eközben a legfrissebb negyedéves eredmények is csalódást okoztak a befektetőknek, mivel a növekvő költségek a nyereség alá vágtak.
Karen Kharmandarian, a Thematics AM vezető részvénybefektetési menedzsere szerint a Tesla magas értékelését a rövid távú pozitív hírek hajtják.
A részvények árfolyama - a Bloomberg által összeállított adatok alapján - a várt egy részvényre jutó nyereség 223-szorosán mozog, ami jóval meghaladja az ötéves, 94-es átlagot, míg a Bloomberg Magnificent Seven Index árfolyam/nyereség aránya mindössze 31.
Én határozottan nem vagyok a Teslára vevő: a 223-as szorzó egyszerűen őrült értékeltséget tükröz, miközben a társaság folyamatosan kiábrándító eredményeket közöl
– mondta Fares Hendi, a Societe de Gestion Prevoir portfóliómenedzsere.