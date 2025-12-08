Nem csak a Rheinmetallból áll a német védelmi ipar, hasít és az első osztalékfizetésre készül a kieli hadihajógyártó

A hadi tengeralattjárók gyártásának és tengeri elektronikai üzletága erőteljes növekedésének köszönhetően a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hadihajógyártó bevételei az előző évhez mérten 9,3 százalékkal, 2,2 milliárd euróra nőttek a vállalat szeptember végén lezárult üzleti évében - közölte az októberben a frankfurti tőzsdére lépett kieli székhelyű cég hétfő reggel.

A TKMS hadi tengeralattjárói / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A védelmi ipari vállalat korrigált üzemi eredménye eközben 53 százalékkal javult, elérve a 131 millió eurót, azaz jelentősen meghaladta a 120 millió eurós elemzői előrejelzést. Az üzemieredmény-ráta elérte a 6 százalékot. Utóbbi azt jelenti, hogy a hamarosan a kettes számú német tőzsdeindexbe, az MDAX-ba bekerülő TKMS-nek már csupán nagyjából 1 százalékkal kell javítania, hogy elérje középtávú tervét, a 7 százalék feletti üzemi árrést.

A vállalat a jelenlegi, 2025/26-os új pénzügyi évben a jövedelmezőség további javulására számít. Míg ugyanis az árbevétel alakulását a szeptemberben lezárt üzleti évhez képest az 1 százalékos csökkenés és a 2 százalékos növekedés közötti sávba várják, a korrigált EBIT várhatóan 100 millió és 150 millió euró között lesz.

Szeptember végéig a TKMS rendelésállománya 18,2 milliárd euróra nőtt. A növekedés kezelése érdekében a cég 200 millió eurót tervez befektetni wismari hajógyárába. A nagyobb projektekre kapott növekvő előlegek után a szabad cash flow az elmúlt pénzügyi évben éves összevetésben 355 millióról 784 millió euróra emelkedett.

A vállalat a folyó pénzügyi év eredményére már az osztalékfizetést is tervbe vette. A 2025/26-os nettó konszolidált nyereség 30-50 százalékát 2027 elején osztanák ki. A vállalat amúgy tavaly 108 millió eurós nyereséget könyvelt el, ami 20 millió euróval szárnyalja túl a megelőző évit.

A TKMS részvényei a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 0,65 százalékkal 68 euróra drágultak Frankfurtban.