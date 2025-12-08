Deviza
EUR/HUF382.26 +0.15% USD/HUF328.08 +0.07% GBP/HUF437.06 +0.04% CHF/HUF408 +0.16% PLN/HUF90.35 +0.12% RON/HUF75.09 +0.14% CZK/HUF15.77 +0.04% EUR/HUF382.26 +0.15% USD/HUF328.08 +0.07% GBP/HUF437.06 +0.04% CHF/HUF408 +0.16% PLN/HUF90.35 +0.12% RON/HUF75.09 +0.14% CZK/HUF15.77 +0.04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,597.97 -0.3% MTELEKOM1,746 +0.11% MOL2,954 +0.14% OTP33,900 -0.59% RICHTER9,585 -0.37% OPUS531 -1.32% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,143.27 +0.15% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,356.81 -0.05% BUX108,597.97 -0.3% MTELEKOM1,746 +0.11% MOL2,954 +0.14% OTP33,900 -0.59% RICHTER9,585 -0.37% OPUS531 -1.32% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS150 -0.67% WABERERS5,280 0% BUMIX10,143.27 +0.15% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,356.81 -0.05%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
hadiipar
német ipar
védelmi ipar

Nem csak a Rheinmetallból áll a német védelmi ipar, hasít és az első osztalékfizetésre készül a kieli hadihajógyártó

Rácáfolt az elemzőkre is az októberben tőzsdére lépett hadihajógyártó vállalat. Növekvő rendelésállománnyal és javuló jövedelmezőséggel fordul az új évre a TKMS.
Murányi Ernő
2025.12.08., 09:11

A hadi tengeralattjárók gyártásának és tengeri elektronikai üzletága erőteljes növekedésének köszönhetően a Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) hadihajógyártó bevételei  az előző évhez mérten 9,3 százalékkal, 2,2 milliárd euróra nőttek a vállalat szeptember végén lezárult üzleti évében - közölte az októberben a frankfurti tőzsdére lépett kieli székhelyű cég hétfő reggel. 

Union Chancellor candidate Merz at TKMS in Kiel
A TKMS hadi tengeralattjárói / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A védelmi ipari vállalat korrigált üzemi eredménye eközben 53 százalékkal javult, elérve a 131 millió eurót, azaz jelentősen meghaladta a 120 millió eurós elemzői előrejelzést. Az üzemieredmény-ráta elérte a 6 százalékot. Utóbbi azt jelenti, hogy a hamarosan a kettes számú német tőzsdeindexbe, az MDAX-ba bekerülő TKMS-nek már csupán nagyjából 1 százalékkal kell javítania, hogy elérje középtávú tervét, a 7 százalék feletti üzemi árrést.

A vállalat a jelenlegi, 2025/26-os új pénzügyi évben a jövedelmezőség további javulására számít. Míg ugyanis az árbevétel alakulását a szeptemberben lezárt üzleti évhez képest az 1  százalékos csökkenés és a 2 százalékos növekedés közötti sávba várják, a korrigált EBIT várhatóan 100 millió és 150 millió euró között lesz.

Szeptember végéig a TKMS rendelésállománya 18,2 milliárd euróra nőtt. A növekedés kezelése érdekében a cég 200 millió eurót tervez befektetni wismari hajógyárába. A nagyobb projektekre kapott növekvő előlegek után a szabad cash flow az elmúlt pénzügyi évben éves összevetésben 355 millióról 784 millió euróra emelkedett.

A vállalat a folyó pénzügyi év eredményére már az osztalékfizetést is tervbe vette. A 2025/26-os nettó konszolidált nyereség 30-50 százalékát 2027 elején osztanák ki. A vállalat amúgy tavaly 108 millió eurós nyereséget könyvelt el, ami 20 millió euróval szárnyalja túl a megelőző évit.

A TKMS részvényei a tőzsdenyitás előtti elektronikus kereskedésben 0,65 százalékkal 68 euróra drágultak Frankfurtban. 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
német ipar

Nem csak a Rheinmetallból áll a német védelmi ipar, hasít és az első osztalékfizetésre készül a kieli hadihajógyártó

Rácáfolt az elemzőkre is az októberben tőzsdére lépett vállalat.
4 perc
Törökország

Kiderült: ezért megy valójában Orbán Viktor Erdoganhoz, aki a barátja – nagy bejelentés jön a Török Áramlatról és a földgáztranzitról

A magyar kormányfő elmondta, hogy a találkozókon lehetősége van Erdogan elnökkel több órán keresztül áttekinteni az európai és az eurázsiai helyzetet.
3 perc
Sziget

Sziget: így alakul át az ország legnagyobb fesztiválja – érkeznek a sztárfellépők

A Sziget Fesztivál szerint jelentős változásokra kell készülni.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu