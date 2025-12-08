Deviza
EUR/HUF383.29 +0.42% USD/HUF329.06 +0.36% GBP/HUF438.4 +0.35% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.57 +0.36% RON/HUF75.34 +0.47% CZK/HUF15.8 +0.18% EUR/HUF383.29 +0.42% USD/HUF329.06 +0.36% GBP/HUF438.4 +0.35% CHF/HUF408.16 +0.2% PLN/HUF90.57 +0.36% RON/HUF75.34 +0.47% CZK/HUF15.8 +0.18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,327.9 -0.55% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,950 0% OTP33,840 -0.77% RICHTER9,510 -1.16% OPUS542 +0.74% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS148.5 -1.68% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,105.76 -0.22% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,353.95 -0.17% BUX108,327.9 -0.55% MTELEKOM1,742 -0.11% MOL2,950 0% OTP33,840 -0.77% RICHTER9,510 -1.16% OPUS542 +0.74% ANY7,020 -0.57% AUTOWALLIS148.5 -1.68% WABERERS5,240 -0.76% BUMIX10,105.76 -0.22% CETOP3,765.96 +0.1% CETOP NTR2,353.95 -0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légitársaság
Pegasus Airlines
fapados légitársaság
Smartwings

Török kézre került a magyarok egyik kedvelt fapadosa, nagy terve van az új tulajnak, kilőttek a papírok

A Pegasus Airlines felvásárolja a Czech Airlinest és leányvállalatát, a Smartwingset, amivel a török légitársaság fontos lépést tesz európai jelenlétének erősítése és globális terjeszkedési terveinek felgyorsítása felé.
VG
2025.12.08, 13:52
Frissítve: 2025.12.08, 14:03

A török Pegasus Airlines hétfőn bejelentette, hogy megállapodást írt alá a Czech Airlines (CSA) és leányvállalata, a Smartwings felvásárlásáról. A tranzakció összértéke 154 millió euró, amely a két vállalat adósságát is tartalmazza. A Pegasus Airlines célja a légitársaság globális terjeszkedésének felgyorsítása – írja a Reuters.

török Pulkovo,International,Airport,,Saint-petersburg,,Russia,-,07.19.2024:,Pegasus,Airlines,Airbus
A török légitársaság fontos lépést tesz európai jelenlétének erősítéséért / Fotó: Alexandr Zimovskoy / Shutterstock

A Pegasus az isztambuli tőzsdei közleményében (KAP) tájékoztatott arról, hogy megállapodást kötött a Prague City Air társasággal a CSA, a Smartwings és kapcsolódó leányvállalatai részesedéseinek megszerzéséről.

A stratégiai befektetés célja, hogy erősítse a vállalat európai jelenlétét, és támogassa globális növekedési terveit.

A Pegasus részvényei 3 százalékkal emelkedtek a hírre.

A tranzakció lezárása attól függ, hogy a Smartwings Group működési területein – elsősorban Csehországban és más érintett országokban – megkapják-e a szükséges hatósági jóváhagyásokat. A Pegasus szerint a folyamat 2026-ban fejeződhet be.

A Smartwings és a Czech Airlines flottája összesen 47 repülőgépből áll. A Smartwings 2024-ben körülbelül egymilliárd eurós árbevételt ért el.

A Pegasus jelenleg 127 repülőgépből álló flottával rendelkezik, és 158 úti célra repül, 55 országban.

Néhány hete iparági értesülések még arról szóltak, hogy a Smartwingst a lengyel LOT Polish Airlines vásárolhatja fel. A tárgyalások már előrehaladott stádiumban voltak.

A Smartwings a legnagyobb cseh légitársaság

A Smartwings, amely régiónk egyik leggyorsabban növekvő légicége, jelenleg teljes egészében cseh tulajdonban van, tulajdonosai Jirí Simáne és Roman Vik nagyvállalkozó. 

Ez a legnagyobb cseh légitársaság, és a Smartwings Group tagja, 28 éve működik a piacon. A légicég 80 célállomást szolgál ki 20 országban.

A csoport további légitársaságai közé tartozik a Smartwings Poland, a Smartwings Slovakia és a Smartwings Hungary Kft.

A Smartwings Group menetrend szerinti járatokat, charterjáratokat és üzleti jet kategóriájú magánjáratokat üzemeltet. Emellett különjáratokat kínál nemzetközi vállalatok, valamint globális humanitárius és sportszervezetek számára.

A Smartwings ismételten megkapta az IOSA-bizonyítványt, amely a legkorszerűbb üzemeltetési biztonsági és minőségi előírásokat képviseli a légi közlekedésben – számolt be korábban a Világgazdaság.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu