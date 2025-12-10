Nullás nap a pesti tőzsdén, kivártak a befektetők a Fed döntése előtt – egy hazai részvénnyel triplázni lehetett

Kisebb elmozdulások jellemezték szerdán a tőzsdei kereskedést. A nyugat-európai indexek vegyesen, zömében minimális csökkenéssel nyugtázták a napot. A pesti tőzsde vezető részvénykosara, a BUX stagnálással, mindössze egy ponttal az előző napi záróértéke fölött zárt, 108 571 ponton. A hazai tőkepiac forgalma 13,5 milliárd forint volt.

Egy helyben topogott szerdán a pesti tőzsde, de így is akadt jó sztori a parketten / Fotó: Vémi Zoltán

A befektetőket idehaza és az európai piacokon is óvatosság jellemezte az amerikai jegybank ma esti kamatdöntő üése előtt. A piac 25 bázispontos kamatvágást árazott be a Fedtől.

A magyar blue chipek közül a Magyar Telekom teljesített a legjobban, 2,2 százalékkal 1764 forintra drágulva. A Richter kurzusa 0,7 százalékkal 9745 forintra erősödött. A Mol és az OTP viszont a vesztes oldalra került. Az olajrészvény 0,1 százalékkal 2926 forintra, a bankpapír pedig 0,4 százalékkal 33 700 forintra ereszkedett.

A pesti tőzsde sztárja egy közel 200 százalékot ralizó kispapír, a Goodwill Pharma volt, amely alig egymillió forintos forgalomban lőtt ki.

A forintot nem mozgatta meg az Államadósság Kezelő Központ jövő évi finanszírozási terve, amelyről kora délután rántották le a leplet. Az ÁKK 2026-ban az ideinél is nagyobb léptékű devizakibocsátást hajtana végre.

A hazai fizetőeszköz ezzel együtt is viszonylag stabil maradt a meghatározó devizákkal szemben, sőt, kisebb erősödést is fel tudott mutatni a pesti tőzsde zárásáig.