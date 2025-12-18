Deviza
EUR/HUF390,17 +0,31% USD/HUF332,67 +0,4% GBP/HUF444,25 +0,27% CHF/HUF418,06 +0,33% PLN/HUF92,69 +0,41% RON/HUF76,63 +0,31% CZK/HUF15,99 +0,28% EUR/HUF390,17 +0,31% USD/HUF332,67 +0,4% GBP/HUF444,25 +0,27% CHF/HUF418,06 +0,33% PLN/HUF92,69 +0,41% RON/HUF76,63 +0,31% CZK/HUF15,99 +0,28%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109 184,21 +0,37% MTELEKOM1 800 0% MOL2 876 +0,14% OTP34 390 +0,26% RICHTER9 695 +1,03% OPUS546 +1,83% ANY7 000 0% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS5 340 0% BUMIX10 033,82 -0,12% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,23 -0,01% BUX109 184,21 +0,37% MTELEKOM1 800 0% MOL2 876 +0,14% OTP34 390 +0,26% RICHTER9 695 +1,03% OPUS546 +1,83% ANY7 000 0% AUTOWALLIS148 -0,68% WABERERS5 340 0% BUMIX10 033,82 -0,12% CETOP3 849,8 -0,13% CETOP NTR2 410,23 -0,01%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
tőzsde
BUX
euró

Hirtelen kezdett gyengülésbe a forint, az OTP és a Richter is kilőtt a tőzsderajtkor

A forint erőteljes gyengülésbe kezdett az euróval és a dollárral, valamint a régiós pénzekkel szemben is. A pesti tőzsdén emelkedéssel indult a kereskedést, különösen a Richter és az OTP vette jól a rajtot. Fontos hírek határozhatják meg a csütörtöki tőzsdei és devizapiaci kereskedést, az EU-csúcs mellett kamatdöntések és amerikai inflációs és munkanélküliségi adatok is érkeznek.
K. T.
2025.12.18, 09:11

Optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékos emelkedéssel, 1109 255 ponton nyitott. 

tőzsde, BUX, OTP, forint
A pesti tőzsde felfelé vette az irányt, a forint gyengült csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az európai piacokon az EU-s csúcstalálkozó fejleményei is befolyásolhatják a kereskedést, ahol a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról születhet döntés. 

A hazai blue chipek közül 

  • az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 34 380 forintra drágult,
  • a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 2870 forintra csökkent,
  • a Richter 0,9 százalékkal 9680 forintig lőtt ki,
  • a Magyar Telekom 1800 forinton stagnál.

Ma kora délután a Bank of England (BoE) és az Európai Központi Bank (EKB) is kamatdöntő ülést tart, előbbi a kamatkondíciók 25 bázispontos csökkentéséről határozhat, míg utóbbi szinten tarthatja az irányadó kamatlábat. A befektetők ezzel együtt a BoE és az EKB elnökének üzeneteire is kimelten figyelhetnek a nap során. 

Az Egyesült Államokból is fontos gazdasági adatok érkeznek, a munkanélküli statisztika mellett ugyanis közzéteszik a novemberi inflációs adatot is. 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

Az izgalmasnak ígérkező csütörtöki hír- és adatdömping előtt láthatóan kivárnak a vétellel a forintpiaci kereskedők, a forint nem sokkal kilenc óra előtt gyengülésnek indult a főbb külföldi fizetőeszközökkel szemben.

Az euró jegyzése 388,8 és 389,5 forint között ingadozott a pesti tőzsdenyitás előtt. Kilenc órakor 389,6 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami 0,15 százalékos forintgyengülést jelez.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
390,1678 +0,31%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A dollár váltási árfolyama ezzel párhuzamosan 0,2 százalékkal emelkedett, 332,1 forintra.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
332,668 +0,4%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

A régiós devizák közül a cseh korona 0,1 százalékkal, a lengyel zloty 0,2 százalékkal erősödött a forint ellenében, azaz régiós szinten a gyenge oldalra került a hazai fizetőeszköz.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1395 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu