Hirtelen kezdett gyengülésbe a forint, az OTP és a Richter is kilőtt a tőzsderajtkor

Optimista hangulatban indult a csütörtöki kereskedés a pesti tőzsdén. A Budapesti Értéktőzsde vezető indexe, a BUX 0,4 százalékos emelkedéssel, 1109 255 ponton nyitott.

A pesti tőzsde felfelé vette az irányt, a forint gyengült csütörtök reggel / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az európai piacokon az EU-s csúcstalálkozó fejleményei is befolyásolhatják a kereskedést, ahol a befagyasztott orosz vagyon felhasználásáról születhet döntés.

A hazai blue chipek közül

az OTP árfolyama 0,2 százalékkal 34 380 forintra drágult,

a Mol kurzusa 0,1 százalékkal 2870 forintra csökkent,

a Richter 0,9 százalékkal 9680 forintig lőtt ki,

a Magyar Telekom 1800 forinton stagnál.

Ma kora délután a Bank of England (BoE) és az Európai Központi Bank (EKB) is kamatdöntő ülést tart, előbbi a kamatkondíciók 25 bázispontos csökkentéséről határozhat, míg utóbbi szinten tarthatja az irányadó kamatlábat. A befektetők ezzel együtt a BoE és az EKB elnökének üzeneteire is kimelten figyelhetnek a nap során.

Az Egyesült Államokból is fontos gazdasági adatok érkeznek, a munkanélküli statisztika mellett ugyanis közzéteszik a novemberi inflációs adatot is.

Az izgalmasnak ígérkező csütörtöki hír- és adatdömping előtt láthatóan kivárnak a vétellel a forintpiaci kereskedők, a forint nem sokkal kilenc óra előtt gyengülésnek indult a főbb külföldi fizetőeszközökkel szemben.

Az euró jegyzése 388,8 és 389,5 forint között ingadozott a pesti tőzsdenyitás előtt. Kilenc órakor 389,6 forinton jegyezték a közös európai pénzt, ami 0,15 százalékos forintgyengülést jelez.