Leállt az elektromos autók gyártásával a legendás német márka: csapdába csalták a kínaiak a Rheinmetallt — a legolvasottabb tőzsdei cikkek októberben
A Porsche 2025 első 9 hónapjában szinte teljesen elvesztette profitját — az üzemi nyereség 99 százalékkal zuhant, és az utolsó negyedév már 966 millió eurós veszteséggel zárult. A belső égésű motorokra való visszatérés miatti költségek igencsak megterhelték a cég eredményeit.
Mégis a részvény árfolyama az eredmények nyilvánosságra hozatala után hirtelen emelkedett — a piac úgy tűnik, „vett” a Porsche narratívájából, miszerint ez a mélypont szükséges volt a hosszabb távú fenntarthatósághoz. A társaság vezetése 2026-tól már javuló eredményre számít, ami újabb reményeket ad az autómárka befektetőinek.
Ez a fejlemény is jól mutatja, hogy a tőzsde nem mindig a mutatott profit alapján áraz — hanem sokszor a jövőt, a vezetés stratégiáját, illetve a piac hitét is értékeli.
Rheinmetall: a kínai ritkaföldfém-exporttilalom sokkolta a védelmi ipart
Az ősz egyik legkomolyabb tőkepiaci sokkját az okozta, hogy Kína exportkorlátozást vezetett be a ritkaföldfémekre — olyan alapanyagokra, amelyeket a modern fegyverkezési és elektronikai ipar elengedhetetlennek tart. Ennek következményeként a Rheinmetall részvényei és más európai hadiipari vállalatok papírjai is éles esésbe kezdtek.
A piaci hangulat azonnal megváltozott: noha az export-tilalom részben geopolitikai válaszlépésnek számít az USA–Kína kereskedelmi feszültségek fényében, a következmények az európai hadiipari szektorra súlyosak. A vállalatoknak most alternatív nyersanyagforrásokat kell találniuk — ami drágább és időigényesebb lehet, és középtávon a fegyveripari ellátásbiztonság újragondolását kívánja.
Ez az esemény rávilágít: a globális nyersanyag-ellátás és geopolitikai függések mennyire törékennyé tehetnek olyan iparágakat, amelyek eddig viszonylag biztonságosnak tűntek.
Nexperia-botrány: az európai autóipar csiphiány miatt térdre került
Talán az autóipar legnagyobbat pofára esett híre októberben a Nexperia körüli konfliktus volt. A holland kormány állami ellenőrzés alá vonta a céget — amely félvezetők és autóipari chipek fontos beszállítója —, Peking pedig válaszként exporttilalmat rendelt el. Azonnal elkezdődött a csiphiány, és több autógyártónál — köztük a Volkswagen-csoportnál — leállások következtek.
A Volkswagen például részben leállította a Golf és Tiguan sorozatok gyártását — a probléma viszont nem csak náluk jelentkezik: BMW, Mercedes, Volvo és több más európai, illetve japán autógyártó is veszélybe került az alkatrészhiány miatt.
A helyzet olyan súlyos, hogy az egész európai autóipar középtávon megszenvedheti a következményeket — és bár egyes beszállítók alternatív források felkutatásán dolgoznak, az átállás akár több hónapot, de akár évet is igénybe vehet.
Kripto-újraindulás: a Revolut visszatér a kriptopiacra — immár MiCA-engedéllyel
Idén júliusban a Revolut leállította kriptokereskedelmi szolgáltatásait Magyarországon, miután az új uniós szabályozás, az Markets in Crypto-Assets regulation (MiCA) szerint nem rendelkezett az engedéllyel.
Az október viszont fordulatot hozott: a Revolut Ciprusi leányvállalata megkapta a MiCA-engedélyt a helyi felügyelettől, így a cég a Crypto 2.0 szolgáltatás keretében több száz kriptovaluta-kereskedési lehetőséget, díjmentes stakinget, valamint stabilcoin-szolgáltatásokat kínál újra — akár több tucat európai országban, köztük Magyarországon is.
A kripto-divízió nemcsak működést kapott: rekordév volt a bevételek terén is — így a cég számára a kriptovaluták üzletága újra stratégiainak tűnik. Ez a fejlemény újra felerősítheti az európai privát befektetők érdeklődését a kriptoeszközök iránt.
Az online kereskedelem új korszakba lép: a Media Markt „kínai kézbe” került
Az egyik legszimbolikusabb lépés az európai kiskereskedelemben: a kínai e-kereskedelmi óriás, JD.com, 2025 júliusában részesedést szerzett a MediaMarkt anyacégében, a Ceconomy-ban. Az októberben véglegesített tranzakció nyomán a JD.com immár többségi tulajdonosnak számít.
A MediaMarkt vezetése azonban igyekezett megnyugtatni a piacot: az ügyvezető igazgató szerint nem felvásárlásról, hanem partnerségről van szó. A márkanév, az üzlethálózat és a logisztikai struktúra továbbra is megmarad, miközben a kínai vállalat logisztikai és informatikai know-howját használják fel a jövőbeni fejlesztéshez.
A cél: online és offline kereskedelem integrációja — úgynevezett “omnichannel” modell —, ahol a MediaMarkt Európa-szerte versenyképes alternatívát kínál a tisztán online kereskedőkkel szemben. Ez a lépés jól mutatja, hogy a globalizált ellátási és értékesítési láncok mennyire átrendeződnek: a nyugati cégek egyre inkább keleti befektetők kezére kerülnek.