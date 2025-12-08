Az utóbbi időben egyre több olyan befektetési lehetőség jelent meg a magyar piacon, amely korábban csak külföldi tőzsdéken volt elérhető – ezek a forintban nyilvántartott ETF‑ek. A lényeget a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) alá tartozó BÉTa piac teszi lehetővé, így nem kell devizát váltani, hanem jó magyar forintért vásárolhatunk külföldi részvényeket vagy indexeket követő befektetést.

A többség még mindig nem tud erről a tőzsdei kerülőútról, pedig hat éve működik – így lehet elérni devizaváltás nélkül a világpiacot / Fotó: Vémi Zoltán

Mi az a forintos ETF és hogyan működik?

Egy „forintos ETF” nem abban különbözik a hagyományos, külföldi változatoktól, hogy a mögöttes értékpapírokat forintban tartanák –

sokkal inkább abban, hogy a vétel‑eladás során forintban fizethetünk. Az ETF mögött továbbra is jellemzően dollárban vagy euróban denominált részvényindexek, nemzetközi részvények vagy más eszközök állnak.

Ezek a BÉTa‑piacon lévő forintos ETF‑ek nem új termékek, hanem olyan, korábban külföldön jegyzett ETF-ek, amelyeket magyar tőzsdei árjegyzők „átcsomagolnak” forintos kereskedésre, sőt ugyanaz az ISIN-kód és a mögöttes portfólió is, csak a kereskedés devizája más.

Két fő előnyt adnak a befektetőknek

Nem kell devizát váltani. A korábbi, eurós vagy dolláros ETF‑eknél először forintból devizára váltás kellett, ami költséggel járt. Forintos ETF‑nél ez teljesen elhagyható.

NYESZ‑számlára is elérhetők: a nyugdíj‑elő­takarékossági számlákra eddig főként hazai forintalapú befektetések kerülhettek. A forintos ETF‑ek megjelenésével viszont már globális részvény vagy vegyes portfólió is elérhető – adójóváírással kiegészítve. Ez azért nagy lépés, mert így akár hosszú távú nyugdíjcélú megtakarítást is könnyen diverzifikált, modern eszközökbe lehet fektetni – nemzetközi részvényekbe, kötvényekbe, aranyba vagy más tőzsdei eszközökbe.

Milyen lapok vásárolhatók forintért a Budapesti Értéktőzsdén?

A BÉTa‑piacon jelenleg több tucat ETF és egy ETC (Exchange Traded Commodities, azaz tőzsdén kereskedett árupiaci termékek) érhető el; például világpiaci részvényeket, amerikai részvényeket, kötvényeket, sőt árupiaci papírokat is tartalmazó befektetések.