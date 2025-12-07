Deviza
Egyenruhás tőzsdeguruk, földön-vízen-levegőben trédelnek az amerikai katonák

Befektetési paradicsom a sereg. Különösen kockázatvállaló fiatalok nagy tömegben, felszerelve a legmodernebb hírközlési eszközökkel, olyan egzotikus helyszíneken, ahová nem ér el az amerikai adóhatóság keze. Ma már mindennapos, hogy egyenruhás tőzsdeguruk tolják a tutit a közösségi médiában.
Faragó József
2025.12.07, 12:02
Frissítve: 2025.12.07, 12:19

Vagyonokat kerestek az amerikai katonák a technológiai részvényekkel és a bitcoinnal. Teljesen természetes, hogy tőzsdetippeket cserélnek a repülőgép-hordozók fedélzetén, de akár a levegőben is gyakorló repülés közben. Ma már az sem ritka, hogy egyenruhás tőzsdeguruk tolják a tutit a közösségi médiában. 

tőzsdeguru
Teli van tőzsdeguruval egy ilyen anyahajó / Fotó: Jonathan Klein / AFP

Piacbefolyásoló tényező lett a sereg

Emlékezetes időszak kezdődött a kriptopiacon 2020 őszén.  A bikapiac 2021-ben érte el a csúcspontot. A bitcoin ára egy év alatt megnégyszereződött. Elemzők úgy vélik: 

a katonáknak nagy szerepük lehetett az árugrásban. 

Ha a 2020-as adóbevallásokat nézzük, akkor feltűnő, hogy azok a postai címek, ahol a legmagasabb arányban éltek kriptóba fektető adóbevallók, sok esetben katonai bázisok irányítószámai voltak. 

Különösen magas volt a kriptózó adózók aránya néhány légibázis körzetében:

  • az Új-Mexikói Holloman légibázison az egyéni jövedelemadó-bevallók 16,3 százaléka,
  • a kaliforniai Vandenberg Űrerőbázison 18,1 százaléka,
  • míg az arizonai Luke légibázis környékén 19,4 százaléka számolt be kriptobefektetésről. 

A statisztikai adatok szerint, a katonák 2022-ben, amikor zuhant a kriptoeszközök árfolyama, kiszálltak erről a piacról. 

Ahol a legmagasabb a kriptoeszközökbe fektető adózók aránya
Beszédesek a 2020-as adóbevallások – nagyban trédeltek a katonák, miközben a bitcoin ára megnégyszereződött 

Fiatalok extra kockázatvállalással 

A katonai bázisok kedveznek a befektetési őrületnek. Tele vannak fiatalokkal, akik 

oda sem kerülhettek volna, ha nem lennének különösen kockázatvállalóak. 

Van fix jövedelmük, amit a szolgálat miatt nem nagyon tudnak elkölteni és a kiképzés kiöli belőlük a tabukat. Bár a fegyveres erők garantált nyugdíjat biztosítanak 20 év után, s Amerikában páratlan munkahelyi biztonságot kínálnak, de nem kiugró a fizetés és elmaradnak az év végi bónuszok.

A hadsereg tagjai régóta aktív befektetők. Régebben a kedvezményes veteránkölcsönökből vásároltak lakásokat. Az 1980-as évek elejének inflációs időszakában pedig a haditengerészek, akik 

hónapokat töltöttek a nukleáris tengeralattjárókon bezárva, s volt idejük agyalni: aranyban és gyémántban utaztak. 

Az 1990-es évek végétől a technológiai részvények lettek kedveltek a bázisokon.

Egzotikus helyszíneken könnyebb az egyenruhás tőzsdeguruk dolga

Átalakult a katonai befektetési kultúra az elmúlt két évtizedben. Ennek három oka van:

  • elterjedt az online kereskedés, ami megkönnyíti a távoli hozzáférést a befektetésekhez,
  • megjelentek a jutalékmentes brókerek, mint a Robinhood, ami olcsóvá tette a kisbefektetéseket,
  • egzotikus helyszínekre vezényelte a katonákat a terrorizmus elleni háború.

Különösen a harmadik tényező fontos. A 2000-es évek elejétől több százezer katona szállt le távoli bázisokon Irakban és Afganisztánban. Veszélyességi pótlékot kaptak, fizettek nekik a családtól való elszakadásért, s felszabadultak a szövetségi jövedelemadó alól. 

Hirtelen több ezer dollár plusz bevételük keletkezett, amivel szabadon rendelkeztek, s alig ellenőrizhető módon fektethették be.

