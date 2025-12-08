Deviza
Gyűjtik az erőt a tőzsdei befektetők, szerdán jön a nagy nap

A BUX enyhén gyengült hétfő reggel. Az OTP húzta le a becsengetést követő percekben a pesti börze vezető indexét.
Murányi Ernő
2025.12.08, 09:37
Frissítve: 2025.12.08, 09:41

A német DAX kivételével csökkenéssel startoltak el a meghatározó európai részvényindexek hétfő reggel. A legfontosabb frankfurti tőzsdemutató 0,6 százalékkal nyitott pénteki záróértéke fölött, a brit FTSE 100 és a párizsi CAC 40 azonban kismértékben gyengült. A befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várnak.

20251105_bet_002_VZ tőzsde
Tőzsdei befektetések: szerdán jön a nagy nap

A BUX is lefelé indult a becsengetést követően. Mintegy 0,3 százalékkal, 108 746 pontra esett az index.

BUX részvényindex
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
Az OTP részvényárfolyama 0,4 százalékkal, 33 970 forintra mérséklődött, míg a Richteré 0,1 százalékkal 9615 forintra süllyedt.

OTP részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
OTP részvény09:28:26
Árfolyam: 33,890 HUF -210 / -0.62 %
Forgalom: 1,197,818,300 HUF
RICHTER részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
RICHTER részvény09:29:16
Árfolyam: 9,600 HUF -20 / -0.21 %
Forgalom: 57,349,560 HUF
A Mol kurzusa viszont 0,7 százalékkal, 2970 forintra, a Magyar Telekomé pedig 0,5 százalékkal, 1752 forintra nőtt.

MOL részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MOL részvény09:27:55
Árfolyam: 2,954 HUF +4 / +0.14 %
Forgalom: 63,807,256 HUF
MTELEKOM részvény
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.
MTELEKOM részvény09:28:22
Árfolyam: 1,748 HUF +4 / +0.23 %
Forgalom: 26,859,332 HUF
A forint enyhén erősödött kora reggel, az euró 382,16 forinton állt a bankközi devizapiacon 9 óra körül.

 

