Gyűjtik az erőt a tőzsdei befektetők, szerdán jön a nagy nap
A német DAX kivételével csökkenéssel startoltak el a meghatározó európai részvényindexek hétfő reggel. A legfontosabb frankfurti tőzsdemutató 0,6 százalékkal nyitott pénteki záróértéke fölött, a brit FTSE 100 és a párizsi CAC 40 azonban kismértékben gyengült. A befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várnak.
A BUX is lefelé indult a becsengetést követően. Mintegy 0,3 százalékkal, 108 746 pontra esett az index.
Az OTP részvényárfolyama 0,4 százalékkal, 33 970 forintra mérséklődött, míg a Richteré 0,1 százalékkal 9615 forintra süllyedt.
A Mol kurzusa viszont 0,7 százalékkal, 2970 forintra, a Magyar Telekomé pedig 0,5 százalékkal, 1752 forintra nőtt.
A forint enyhén erősödött kora reggel, az euró 382,16 forinton állt a bankközi devizapiacon 9 óra körül.