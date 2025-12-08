Gyűjtik az erőt a tőzsdei befektetők, szerdán jön a nagy nap

A német DAX kivételével csökkenéssel startoltak el a meghatározó európai részvényindexek hétfő reggel. A legfontosabb frankfurti tőzsdemutató 0,6 százalékkal nyitott pénteki záróértéke fölött, a brit FTSE 100 és a párizsi CAC 40 azonban kismértékben gyengült. A befektetők már a Fed szerdai kamatdöntésére várnak.

Tőzsdei befektetések: szerdán jön a nagy nap

A BUX is lefelé indult a becsengetést követően. Mintegy 0,3 százalékkal, 108 746 pontra esett az index.