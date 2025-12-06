Deviza
befektetés
Robinhood Market
tőzsde

Kaszinózással lett indextag Robinhood

Kritikusai az online brókert egy tőzsdei kaszinóhoz hasonlítják, míg rajongói a kifinomult befektetések jövedelmező világának demokratizálásáért ünneplik a céget. Idén triplázódott a Robinhood árfolyama.
Faragó József
2025.12.06, 09:08
Frissítve: 2025.12.06, 10:49

Szektavezérnek kijáró ovációval fogadták az online brókercég éves kongresszusán, Las Vegasban Vlad Tenevet. A Robinhood Markets társalapítója autóversenyző-overálban lépett a színpadra. A Wall Street-i csata idején elhíresült, jutalékmentes szolgáltató négy éve lépett a tőzsdére. Kereskedési alkalmazása nemcsak részvények vásárlását és eladását teszi egyszerűvé, de opciókba, kriptovalutákba és más egzotikus pénzügyi termékekbe való befektetést, sőt, még sportfogadásokat is kínál. Kritikusai a Robinhoodot egy tőzsdei kaszinóhoz hasonlítják, míg rajongói a kifinomult befektetések jövedelmező világának demokratizálásáért ünneplik a céget.

tőzsdei kaszinó
Lehet, hogy tőzsdei kaszinó, de már indextag / Fotó: NurPhoto via AFP

Triplázott idén a tőzsdei kaszinó

2021-ben jött divatba a Robinhood, amikor a redditor kisbefektetők összecsaptak a mémrészvényeket shortoló nagy alapkezelőkkel, s egekbe hájpolták például a videójáték-kiskereskedő GameStop részvényeit, ami káoszt váltott ki a Wall Streeten. 

Az árfolyamok előbb szárnyaltak, majd a porba hullottak. 

Egy ponton még a Robinhood is ideiglenesen korlátozta a mémrészvények kereskedelmét, ami felbosszantotta azokat a felhasználókat, akik emiatt veszteséget szenvedtek. Ennél is nagyobb vitát váltott ki, hogy a Robinhood nem a tőzsdére adta be az ügyfelek megbízásait, hanem eladta azokat árjegyző cégeknek. Ilyenkor joggal merül fel: 

A kicsik jobban járnak, vagy rosszabbul azzal, hogy nem a nyilvános piacra kerül az ajánlatuk?

Bár, úgymond, a kisbefektetők védelmét szolgálja az árjegyzők közbeiktatása, így óvják őket a piaci hullámveréstől. Ám az árjegyző fizet, vagyis jobban megéri neki az amatőr kicsikkel suba alatt alkudozni, mint a nyilvános piacon a szofisztikált nagybefektetőkkel kereskedni. A tömeges order eladásokból kinyerhető piaci információkról már nem is szólva.

Élen jár a Robinhood a kockázatos új termékek kiskereskedelmi befektetési piacokra való bevezetésében is. 

Elérhetők a bitcoinfogadások

éppúgy, mint a közösségi médiában #0DTE hashtaggel jelzett napon belüli opciók . Nem könnyű az időzítés, különösen, ha tőkeáttételesek a termékek. Az elmúlt hetekben, amikor a Nasdaq 6 százalékot csúszott, a bitcoin pedig 20 százalékot zuhant, megint sokan pórul jártak.
 

 

Idén a Robinhood árfolyama triplázódott, s a papír bekerült a széles piacot leképező S&P 500 indexkosárba. Ami csak olaj volt a tűzre a kiritkusok körében, akik úgy vélik, az indextagság nyomán még inkább teret nyer a szerencsejáték jelleg.

Egy tőzsdei kaszinó került az S&P 500 indexkosárba

– berzenkedett Tyler Gellasch, a Healthy Markets Association elnök-vezérigazgatója.

