Még a kínaiak álla is leesett: olyan akkumulátort mutatott be egy új cég, ami 1200 kilométeres hatótávot tud egyetlen töltéssel – megváltoztatja az elektromos autókat

Tőzsdére készül egy szilárdtest-akkumulátorokat fejlesztő elektromosautó-akkumulátorgyártó, a Factorial Energy. Valós közúti körülmények között több mint 745 mérföldes, azaz közel 1200 kilométeres hatótávot sikerült elérnie egyetlen töltéssel. A vállalat célja, hogy legkésőbb 2027-re sorozatgyártású elektromos autókban is megjelenjenek az új akkumulátorai.

Elámultak a kínaiak: új akkumulátort mutattak be, 1200 kilométeres hatótávot tud egyetlen töltéssel / Fotó: Shutterstock

Szoros együttműködés a sorozatgyártáson

A fejlesztés jelentőségét jól mutatja, hogy egy átalakított Mercedes-Benz EQS modellben tesztelték az új cellákat. A szeptemberben végrehajtott teszt során az autó megállás nélkül

haladt több mint 1200 kilométert, s a végén még maradt némi töltés

az akkumulátorban. A Mercedes mérnökei az eredményt „valódi gamechangernek” nevezték, ami ritka elismerés egy még fejlesztési fázisban lévő technológiánál.

A Factorial Energy nem egyedül dolgozik a piacosításon. Együttműködik a Stellantis csoporttal és a Hyundai Motorvállalattal is, hogy a laboratóriumi eredményekből sorozatgyártásra alkalmas megoldások szülessenek. A Stellantis már 77 amperórás cellákat tesztelt, amelyek magas energiasűrűséget, gyors tölthetőséget és szélsőséges hőmérsékleteken is stabil működést mutattak.

SPAC-fúzióval a Nasdaqra

A következő növekedési szakasz finanszírozásához a cég a nyilvános tőkepiacokat is bevonná. Ennek részeként üzleti egyesülést készít elő a Cartesian Growth Corporation III nevű üres tőzsdei céggel, úgynevzett SPAC-vállalattal.

A tranzakció lezárását 2026 közepére várják, ezt követően a Factorial a Nasdaq tőzsdén jelenne meg FAC ticker alatt. Az ügylet körülbelül 1,1 milliárd dollárra értékeli a céget, és nagyjából 100 millió dollár friss forrást biztosítana.

A vállalat vezérigazgatója, Dr. Siyu Huang az üzletet kritikus fordulópontnak nevezte:

Bizonyítottuk, hogy a szilárdtest-platformunk azt nyújtja, amit az ügyfelek szeretnének: nagyobb hatótávot, kisebb tömeget és jobb költséghatékonyságot.

Hadiipari kilátások

A Factorial tervei szerint az új akkumulátorok a védelmi iparban, a repülésben és a robotikában is megjelenhetnek, ahol a nagy energiasűrűség és a biztonság kulcsfontosságú. Huang egy, a The New York Times számára adott interjúban arról is beszélt, hogy 2027-ben már sorozatgyártású modellekben láthatjuk a technológiát, kezdetben prémium vagy nagy teljesítményű autókban, például a Dodge Charger Daytona esetében.