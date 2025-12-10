Rekordprofitot és ítéletet hirdetett a TUI: ezek most a legnépszerűbb téli úti célok
Pazar üzleti évet zárt az európai utazásszervezői piac éllovasa, a német TUI, amely mind bevételeit, mind nyereségét tekintve sokat javított előző évi teljesítményén. Az viszont nem jó előjel, hogy az októberrel megkezdett üzleti évben a lendületet nem tartják fenntarthatónak, s az elemzői várakozásoknál gyengébb turistaforgalmat valószínűsítenek a következő évre.
Mindamellett a növekedési pályáról nem térnek le, csak lassítanak. Szerda reggel publikált éves jelentésük szerint bevételük 2–4 százalék közötti, míg üzemi nyereségük 7–10 százalékkal bővülhet csupán, igaz, ezek így is merész vállalásnak tűnnek. A társaság a visszafogottabb tempóért
- a jelenlegi kereskedelmi környezetet,
- a makrogazdasági bizonytalanságokat,
- a fogyasztói hangulat esetleges romlását
- és a geopolitikai feszültségeket
okolja, mint rajta kívül álló tényezőket. A TUI-nak első körben legnagyobb piacán, azaz saját hazájában kell rendeznie a sorait, mivel a németek utazási kedve jócskán hanyatlott az utóbbi időben. Ezt a társaság a nemzetközi tevékenységének fokozásával és kínálatának differenciálásával azonban át tudta hidalni, s nem is akárhogyan.
Legdinamikusabban a TUI hajózási üzletága növelte a profitját
A TUI augusztusban még a nyári szezont övező bizonytalanságokról kommunikált, de úgy tűnik, hogy túl pesszimista volt, hiszen végül rekordot jelentő 1,413 milliárd eurós üzemi profittal zárta szeptemberben az üzleti évet. Ez árfolyamhatásoktól szűrten 12,6 százalékos növekedés, ami meghaladja az augusztusban módosított 9–11 százalékos célszámot.
A profittermelésben a hajózási üzletág járt az élen, amely 29 százalékkal többet, 481 millió eurót tett be a közösbe, míg a legnagyobb forgalmú szállodai üzletág kerek 10 százalékkal, 735 millió euróval növelte üzemi nyereségét.
A charterüzletág volt fekete bárány, a légi közlekedést jellemző ádáz versenyben a TUI ezen divíziója csak 200 millió eurós profitot tudott felmutatni, a tavalyinál 34 százalékkal kevesebbet. A profitesésben a cég szerint az átszervezési költségek is közrejátszottak. A csoport teljes bevétele 4,4 százalékkal, 24,18 milliárd euróra gyarapodott.
Azért olyan nagy baj nincs az utazási szektorban, legalábbis a gyorsjelentésben szereplő kitekintés utasforgalmat illető helyzetértékelése alapján. A TUI szolid forgalmat vár, a téli szezonra eddig 3,2 millió utasfoglalást rögzített, ezek összértéke pedig 1 százalékkal haladja meg a bázisidőszakét.
A foglalásokat különösen a fekete péntekre időzített akciók pörgették fel. A két kiemelt piacukon, Németországban és Nagy-Britanniában, 2-2 százalékkal nőttek a téli foglalások, azaz a fagytűrő németek is vágynak a téli napsütésre. Földrajzi értelemben közel- és rövid távon
- Egyiptom,
- a Kanári-szigetek,
- Spanyolország
- és a Zöld-foki szigetek
számítanak a legkedveltebb úti célnak, míg távolabbi desztinációknál a thaiföldi utak iránt volt a legnagyobb érdeklődés, mellette Mexikó és a Dominikai Köztársaság szerepel dobogós helyen. Az október végén Jamaicán végigszáguldó, pusztító hurrikán egy időre letörölte a kedvelt üdülőhelyet a turistatérképről.
Alakulnak a jövő évi foglalások is
Már a nyári foglalások is beindultak, ezekről is pozitív hangnemben számol be a TUI. Számokat nem közölnek, csak annyit jegyeznek meg, hogy a kihívásokat jelentő körülményekhez képest jól állnak. Itt Görögország áll az élen, mellette a Baleárok és Törökország tartozik a legkedveltebb célpontok közé.
A TUI január óta oldalazva poroszkáló részvényárfolyama a visszafogottabb jövő évi várakozásokra 3,5 százalékos eséssel reagált a frankfurti tőzsdei kereskedés elején.