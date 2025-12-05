Berúgta az ajtót a BÉT Csipkerózsikája, aztán leroskadt a parkettre, és tovább durmolt
Egy ideig a Zwack volt az ötödik legforgalmasabb részvény a pesti parketten péntek reggel. Az egyetlen kötésből összehozott 2 millió forintos csoda alig negyedóráig tartott. Mégis feltűnés keltett, hiszen az Unicum-gyártó tipikus alvó papír.
Néha meglepi a piacot az Unicum-gyártó
A Zwack ma reggeli fundamentális háttér nélküli reakciója azért is érdekes, mert egy hónapja stabilan bővülő értékesítést, visszafogott költségeket és megugró profitot közöltek a féléves gyorsjelentésben. Ehhez képest akkor nevetségesen alacsony, egymillió forintot alig felülmúló forgalommal reagált a piac.
Ma reggel ennek kétszerese volt a forgalom,
miközben 33 100 forintról 33 400 forintra pattant a kurzus.
Úgy tartja a parketthagyomány, hogy a Zwack alvó papír: a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik, türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra. Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom is ritkán jellemző ezen a piacon. Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek.
Újabban vannak fura dolgai a részvénynek, mely tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is meghaladta a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.
Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt.
Szeptemberben
a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,
mivel októbertől visszakerül az indexkosárba a részvény.
Egy ideje azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy
az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai is támaszthatták a kurzust.
Lassan a következő osztalékra vonatkozó várakozások adhatnak újabb lendületet a papírnak.
Gyorsjelentés: erős számok, stabil kilátások az Unicum-gyártótól
Markánsan nőtt a Zwack profitja az üzleti évének szeptember 30-án lezárt első felében. Ez két fő tényezőre vezethető vissza:
- a társaság legfőbb profittermelő márkájának, az Unicumnak számottevően nőtt az értékesített volumene,
- valamint az exportpiacon a bázishoz képest eltérő aktivitásütemezésnek köszönhetően az első fél évben csökkentek a marketing jellegű kiadások.
Eközben a nettó értékesítés az első fél évben éves bázison 5,2 százalékkal, 11,87 milliárd forintra nőtt, a bruttó fedezeti hányad pedig 3 százalékponttal, 68,3 százalékra emelkedett. A társaság az üzleti év első felében 1,598 milliárd forint adózott nyereséget termelt, amely 408 millió forinttal (34,3 százalékkal) szárnyalja túl a bázist.
Ráadásul a menedzsment megerősítette, hogy a legutóbbi éves beszámolóban közzétett profit elérését tervezi. Úgy látják, hogy a tervezett profit a tartósan gyenge fogyasztói bizalom ellenére is teljesíthető. Az elmúlt évihez hasonló, 2,9 milliárd forint feletti adózott eredmény elérését tervezik.