Berúgta az ajtót a BÉT Csipkerózsikája, aztán leroskadt a parkettre, és tovább durmolt

Egy ideig a Zwack volt az ötödik legforgalmasabb részvény a pesti parketten péntek reggel. Az egyetlen kötésből összehozott 2 millió forintos csoda alig negyedóráig tartott. Mégis feltűnés keltett, hiszen az Unicum-gyártó tipikus alvó papír.

Nem az Unicumon múlott / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Néha meglepi a piacot az Unicum-gyártó

A Zwack ma reggeli fundamentális háttér nélküli reakciója azért is érdekes, mert egy hónapja stabilan bővülő értékesítést, visszafogott költségeket és megugró profitot közöltek a féléves gyorsjelentésben. Ehhez képest akkor nevetségesen alacsony, egymillió forintot alig felülmúló forgalommal reagált a piac.

Ma reggel ennek kétszerese volt a forgalom,

miközben 33 100 forintról 33 400 forintra pattant a kurzus.

Úgy tartja a parketthagyomány, hogy a Zwack alvó papír: a stabilan 24 százalékos közkézhányaddal forgó Zwack-részvényeket a német kisbefektetők családi ezüstként őrzik, türelmesen várva a menetrendszerűen érkező osztalékra. Nincsenek remegő kezek, s a spekulatív forgalom is ritkán jellemző ezen a piacon. Konzervatív a termékkör, és a fogyasztók is egy földrajzilag jól körülírható európai területen vásárolnak, bár korábban voltak tengerentúli piacszerzési kísérletek.

Újabban vannak fura dolgai a részvénynek, mely tavaly ébredt fel Csipkerózsika-álmából, átlépve a 25 ezres lélektani szintet. Idén már a 30 ezres szintet is meghaladta a felhúzás. Ami azért érdekes, mert így leolvadt a korábban vonzó osztalékhozam.

Idén nyáron pedig már az volt feltűnő, hogy amikor gyengébben teljesítenek a blue chipek, vagyis a BÉT esős napjain, menedékként kezelik a befektetők a Zwack-részvényt.

Szeptemberben

a BUX benchmarkot követő intézményi befektetők vásárlásai támogatták a felhúzást,

mivel októbertől visszakerül az indexkosárba a részvény.

Egy ideje azon tanakodnak a fórumozó kisbefektetők, hogy

az osztalék kiárazódása után az osztalékot újra befektetők vásárlásai is támaszthatták a kurzust.

Lassan a következő osztalékra vonatkozó várakozások adhatnak újabb lendületet a papírnak.