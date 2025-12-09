Egyszemélyes Mikulás-raliba kezdett a BÉT-en jegyzett biztosító, persze nem véletlenül

Remek évet zárhat a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában is jegyzett osztrák Vienna Insurance Group (VIG) biztosító, amely a 2022-es Aegon-felvásárlással erősítette meg magyarországi jelenlétét. Jelenleg az Alfa Vienna Insurance és az Union Vienna Insurance biztosítókban meglévő 90 százalékos – 10 százalék az állami tulajdonú Corvinus Zrt.-é mindkét biztosítóban – részesedése révén az egyik legnagyobb szereplő a hazai biztosítási piacon.

A Vienna Insurance székháza Bécsben / Fotó: Robert Newald

Menetelnek a Vienna Insurance részvényei

Az egész közép-európai térségben működő – sok helyütt piacvezető – osztrák anyacég részvényei ugyanis a bécsi tőzsdén az elmúlt napokban szárnyakat kaptak, és nagy forgalomban kezdtek gyors emelkedésbe. Kedden kora délutánig közel 7 százalékkal, 56 euróra drágultak a papírok, az elmúlt 5 napon pedig több mint 14 százalékos volt a rali.

A cégnek azonban hosszabb távon is jól alakult a kurzusa, idén eddig 83 százalékkal értékelődtek fel a részvények, az elmúlt 12 hónapban pedig 88 százalékkal.

Kérdés, mi okozta az utóbbi időben megélénkülő tőzsdei forgalmat és az árfolyam menetelését, amit egyébként az elemzői céláremelések is alátámasztanak, hiszen egyetlen hónap alatt 49,5 euróról 54,5 euróra nőtt az LSEG elemzői konszenzus mediáncélára, miközben az ajánlás vétel maradt.

Nos, a biztosítótársaság több közleményt is publikált az elmúlt hónapban. Először november 19-én a csoport első 9 havi – éves bázison több mint 30 százalékkal növekvő – 873 millió eurós adózás előtti nyereségének ismeretében tették közzé idei egész éves profitvárakozásuk javítását.

Eszerint a korábban becsült 950 millió – 1 milliárd eurós adózatlan eredmény helyett most már 1,1-1,15 milliárd euróra számítanak.

Kijött az új stratégia

A napokban pedig a konszern menedzsmentje az evolve28 című 2028-ig előre tekintő stratégiát is nyilvánosságra hozta, amely szerint a csoport közép- és kelet-európai piacvezető szerepének bővítésével a díjbevételek néhány éven belül további 23 százalékkal, 20 milliárd euróra bővülnek, miközben az adózás előtti eredmény 30 százalékkal, 1,5 milliárd euróra emelkedik.