Végre megtörte a csendet a Volkswagen, egész Németország erre várt: bejelentette a pénzesőt a vezérigazgató, de ez is kevés – nagy dolgok várnak az Audira

Véget vetett a Volkswagen (VW) beruházási terveit övező hetek óta tartó bizonytalanságnak Oliver Blume, a konszern vezérigazgatója. Miután ugyanis december elején bejelentették, hogy totális átszervezést hajtanak végre, amely az üzemeket, a technológiát, sőt még az akkucellák sorsát is érinti, egész Németország azt találgatta, hogy ez mégis mibe fog kerülni a legnagyobb európai autógyártónak.

Az elektromos Volkswagen ID3 egy kínai kiállításon / Fotó: Anadolu via AFP

Blume elárulta, mennyit költ a Volkswagen

Nos, vasárnap a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjújában Oliver Blume 160 milliárd euróra becsülte a cégcsoport költségvetését 2030-ig. A beruházások, melyek fókusza egyértelműen Németországra és Európára összpontosul, termékekbe, technológiákba, gyártóüzemekbe és infrastruktúrába áramlanak, és továbbra is kiemelt szerepet kap az e-mobilitásra való áttérés biztosítása – tette hozzá a vezérigazgató.

Az új beruházási volumen amúgy valamivel elmarad a 2025 és 2029 közötti időszakra tervezett 165 milliárd eurótól, a 2024-ben meghirdetett 180 milliárdos beruházási csúcsról nem is beszélve. Egy szó, mint száz azóta a csoport érezhetően csökkentette kiadási terveit.

Nehéz idők Kínában és Amerikában – a Porsche különösen érintett

Mint többször megírtuk, a VW hatalmas kihívásokkal kénytelen szembenézni két legfontosabb külföldi piacán. Az Egyesült Államokban az importvámok megemelése és a politikai feszültségek nehezítik az üzleti tevékenységet, míg Kínában az agresszív árháború és a hazai elektromos autógyártók növekvő dominanciája szűkíti a haszonkulcsokat.

A nehéz idők legnagyobb kárvallottja egyébként a csoporthoz tartozó Porsche, amely járműveinek nagyjából felét e két piacon értékesíti. A vállalat ezért már be is jelentette elektromos járműstratégiájának jelentős visszafogását. A vezérigazgató most a témában kiemelte, hogy a Porsche költségcsökkentő programjai 2026-ban is folytatódnak.

Blume, aki 2026 januárjától lemondott a Porsche vezérigazgatói pozíciójáról, hogy teljes mértékben a VW-csoport vezetésére koncentrálhasson, jelentősen csökkentette a kínai piaccal kapcsolatos várakozásokat.

Rövid távon nem növekszik a Porsche Kínában

– figyelmeztetett Blume, aki ugyanakkor jelezte, hogy hosszabb távon kihozhatnak egy Kínára szabott Porsche modellsorozatot.