Végre megtörte a csendet a Volkswagen, egész Németország erre várt: bejelentette a pénzesőt a vezérigazgató, de ez is kevés – nagy dolgok várnak az Audira
Véget vetett a Volkswagen (VW) beruházási terveit övező hetek óta tartó bizonytalanságnak Oliver Blume, a konszern vezérigazgatója. Miután ugyanis december elején bejelentették, hogy totális átszervezést hajtanak végre, amely az üzemeket, a technológiát, sőt még az akkucellák sorsát is érinti, egész Németország azt találgatta, hogy ez mégis mibe fog kerülni a legnagyobb európai autógyártónak.
Blume elárulta, mennyit költ a Volkswagen
Nos, vasárnap a Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungnak adott interjújában Oliver Blume 160 milliárd euróra becsülte a cégcsoport költségvetését 2030-ig. A beruházások, melyek fókusza egyértelműen Németországra és Európára összpontosul, termékekbe, technológiákba, gyártóüzemekbe és infrastruktúrába áramlanak, és továbbra is kiemelt szerepet kap az e-mobilitásra való áttérés biztosítása – tette hozzá a vezérigazgató.
Az új beruházási volumen amúgy valamivel elmarad a 2025 és 2029 közötti időszakra tervezett 165 milliárd eurótól, a 2024-ben meghirdetett 180 milliárdos beruházási csúcsról nem is beszélve. Egy szó, mint száz azóta a csoport érezhetően csökkentette kiadási terveit.
Nehéz idők Kínában és Amerikában – a Porsche különösen érintett
Mint többször megírtuk, a VW hatalmas kihívásokkal kénytelen szembenézni két legfontosabb külföldi piacán. Az Egyesült Államokban az importvámok megemelése és a politikai feszültségek nehezítik az üzleti tevékenységet, míg Kínában az agresszív árháború és a hazai elektromos autógyártók növekvő dominanciája szűkíti a haszonkulcsokat.
A nehéz idők legnagyobb kárvallottja egyébként a csoporthoz tartozó Porsche, amely járműveinek nagyjából felét e két piacon értékesíti. A vállalat ezért már be is jelentette elektromos járműstratégiájának jelentős visszafogását. A vezérigazgató most a témában kiemelte, hogy a Porsche költségcsökkentő programjai 2026-ban is folytatódnak.
Blume, aki 2026 januárjától lemondott a Porsche vezérigazgatói pozíciójáról, hogy teljes mértékben a VW-csoport vezetésére koncentrálhasson, jelentősen csökkentette a kínai piaccal kapcsolatos várakozásokat.
Rövid távon nem növekszik a Porsche Kínában
– figyelmeztetett Blume, aki ugyanakkor jelezte, hogy hosszabb távon kihozhatnak egy Kínára szabott Porsche modellsorozatot.
Az Audi is fontos döntés előtt áll. Blume szerint az esetleges amerikai gyártással kapcsolatos döntés nagymértékben függ a Washingtonból érkező kormányzati támogatástól.
Továbbra is vételen a Volkswagen
A jelenlegi kihívások ellenére az elemzők hosszú távon látnak potenciált a cég részvényeiben. A Bank of America (BofA) egyik befektetőknek szóló jegyzetében megerősítette a Volkswagen részvényeire vonatkozó vételi ajánlását, fenntartva a 115 eurós célárat is. Az LSEG elemzői konszenzusa szintén vételre javasolja a papírt, míg a mediáncélár 116 euró.
Vételi ajánlásunk a vállalat jelentős megújulási képességén és alulértékeltségén alapul
– áll a jegyzetben.
A BofA jelentős fordulatot vár a 2026-os pénzügyi évben a nyereségben. A nehéz 2025-ös év után, amelyet valószínűleg mintegy 10 milliárd eurós vám- és szerkezetátalakítási költségek sújtanak, az üzemi nyereség jövőre várhatóan az idei 9,6 milliárd euróról 17,4 milliárd euróra emelkedik – írják.
Az Audi hajtja a konszern fellendülését
Az elemzők szerint előreláthatóan az Audi lesz a 2026-os fellendülés egyik fő mozgatórugója, míg
- a VW fő márkájának költségcsökkentései,
- a továbbfejlesztett elektromos járművek
- és a Porsche 2028-tól kezdődő nyereségességi fordulata
a fenntartható növekedést is biztosítják.
A Volkswagen részvényei hétfőn kora délután érdemi mozgás nélkül, 107 euró körüli árfolyamon forogtak Frankfurtban.