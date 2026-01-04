Itt a hivatalos bejelentés: felvásárolták az egyik legnagyobb magyar járműgyártót, ő az új tulajdonos – mostantól az egész világ megnyílt előtte
Új tulajdonosa van a Rába Járműipari Holdingnak – derült ki egy hétfőn kora este kiadott közleményből.
Ebben immáron hivatalosan is bejelentették, hogy
a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része.
A 4iG rögtön ígéretet is tett: nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.
Rába: itt a hivatalos bejelentés, felvásárolták – ő az új tulajdonos
Sikeresen lezárult tehát a Rába Járműipari Holding Nyrt. (Rába) többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlása, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült.
Még októberben vált ismertté, hogy a kormány rendeletében a Rába tranzakcióját három másik tranzakcióval együtt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontok miatt.
A döntés alapján okafogyottá vált a Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlatban nevesített előzetes feltétel, a magyar Gazdasági versenyhivatal (GVH) engedélye ahhoz, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY ZRt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Rába Nyrt. felett
Az immáron hivatalos ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok,
- az N7 Holding Zrt.
- és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány
teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.
A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.
A Rába új jövőképe a tulajdonosváltást követően a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül.
A 4iG SDT az elmúlt időszakban a CSG Csoporttal, a Tatra Truck-szal, valamint a Lockheed Martinnal megkötött stratégiai megállapodásokkal olyan technológiai és piaci hátteret alakított ki, amely lehetővé teszi a Rába számára, hogy
új régiós és nemzetközi piacokon jelenjen meg,
egyúttal érdemben hozzájárulnak a 4iG Csoport védelmi ipari üzletágának növekedési kilátásaihoz is.
Ezt kell tudni a Rábáról
A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:
- a futómű,
- az alkatrész,
- a jármű
- és a hajtómű üzletág.
A a 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.
A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.
A Rába Járműipari Holding Nyrt. adózott eredménye a tavalyi első kilenc hónapban
6,346 milliárd forintra nőtt az előző évi 31,730 millió forintról,
az árbevétel ugyanebben az időszakban 5,7 százalékkal 40,660 milliárd forintra ugrott.
Csak a harmadik negyedévben a vállalat árbevétele 11,837 milliárd forint volt, ami éves szinten 0,9 százalékos plusz, míg az adózott eredménye közel nyolcszorosára, a tavalyi 480,065 millió forintról 4,210 milliárd forintra emelkedett.
Korábbi nyilatkozatok szerint az új befektető megjelenése, a Modernizációs Program keretében zajló tetőszerkezet-korszerűsítés folyamatos előrehaladása, valamint az elindult és azóta is folytatódó stratégiai lépések mind olyan tényezők, amelyek új növekedési pályát nyithatnak meg a vállalat előtt.
A Rába a Tatra Trucks gyártási és fejlesztési központjává válhat, száguldanak a részvények, kilőtt a 4iG is
A győri holding is profitál a Tatra Trucks és a 4iG SDT kizárólagos megállapodásából. Egyebek között az exkluzív képviseletre, közös gyártásra, fejlesztésre és az értékesítésre is kiterjed a két cég megállapodása, mely kiemelt szerepet juttathat a Rába Holdingnak is.