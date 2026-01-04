Itt a hivatalos bejelentés: felvásárolták az egyik legnagyobb magyar járműgyártót, ő az új tulajdonos – mostantól az egész világ megnyílt előtte

Új tulajdonosa van a Rába Járműipari Holdingnak – derült ki egy hétfőn kora este kiadott közleményből.

Ebben immáron hivatalosan is bejelentették, hogy

a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része.

A 4iG rögtön ígéretet is tett: nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

Rába: itt a hivatalos bejelentés, felvásárolták – ő az új tulajdonos

Sikeresen lezárult tehát a Rába Járműipari Holding Nyrt. (Rába) többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészének megvásárlása, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült.

Még októberben vált ismertté, hogy a kormány rendeletében a Rába tranzakcióját három másik tranzakcióval együtt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontok miatt.

A döntés alapján okafogyottá vált a Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlatban nevesített előzetes feltétel, a magyar Gazdasági versenyhivatal (GVH) engedélye ahhoz, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY ZRt. közvetlen egyedüli irányítást szerezzen a Rába Nyrt. felett

Az immáron hivatalos ügylet eredményeként a korábbi tulajdonosok,

az N7 Holding Zrt.

és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány

teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT), a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.

A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.

A Rába új jövőképe a tulajdonosváltást követően a magas hozzáadott értékű védelmi ipari termékek és szolgáltatások fejlesztésére, valamint ezek exporttevékenységének fokozására épül.

A 4iG SDT az elmúlt időszakban a CSG Csoporttal, a Tatra Truck-szal, valamint a Lockheed Martinnal megkötött stratégiai megállapodásokkal olyan technológiai és piaci hátteret alakított ki, amely lehetővé teszi a Rába számára, hogy

új régiós és nemzetközi piacokon jelenjen meg,

egyúttal érdemben hozzájárulnak a 4iG Csoport védelmi ipari üzletágának növekedési kilátásaihoz is.