A neten rendeltünk a kínai óriástól, most a mesterséges intelligenciára is ráugranak – óriási a lelkesedés

Az Alibaba mesterségesintelligencia- (MI-) alkalmazások kiszolgálásához szükséges csipek fejlesztésében és gyártásában is előbbre akar lépni, ennek egyik lépéseként tőzsdére vinné az ezzel foglalkozó, 2018-an alapított érdekeltségét, a T-Headet. A hírt lelkesen, 5 százalékos erősödéssel nyugtázta az Alibaba New York-i tőzsdén jegyzett árfolyama a nyitás előtti elektronikus kereskedésben.

A e-kereskedelem a zászlóshajó, de az Alibaba már számos más területen megkerülhetetlen Kínában / Fotó: JONATHAN RAA

A Bloomberg értesülései szerint már folyik az ügylet előkészítése, a helyszínről, az értékeltségről és a befektetőktől bevonni kívánt összeg nagyságáról egyelőre nincs hír. Alighanem a kínai technológiai cégek egyik paradicsomának számító hongkongi tőzsde lesz a nyerő, de a zömmel kínai tech startupok papírjainak otthont adó sanghaji STAR Market esélyei sem rosszak.

Peking ugyanis nem venné jó néven, ha a high-tech vállalat szorosabbra fűzné kapcsolatait az Egyesült Államokkal, főként a két ország között IT-fronton mutatkozó súlyos konfliktusok ismeretében. Kína számára kulcskérdés a hazai félvezetőipar fejlesztése, az amerikai vállalatoktól, így a csúcskategóriás MI-csipeket gyártó Nvidiától való függés mérséklése és felszámolása.

Az Alibaba-leány értékét egyelőre homály fedi

Első lépésként az Alibaba azt tervezi, hogy átstrukturálja a részben az alkalmazottak tulajdonában lévő T-Headet, ezután foglalkozik közvetlenül a tőzsdei bevezetés (IPO) kérdésével.

A csipfejlesztés és -gyártás rendkívül tőkeigényes iparág, ezért az értékeltségnek tükröznie kell a T-Headben rejlő potenciált. E téren egyelőre kevés fogódzót találnak a szakértők, akik a kínai tőzsdéken szereplő félvezetőgyártók legértékesebbikét, a Cambricon Technologiest állítják példaként a T-Head elé.

Az Alibaba okosszemüvegében is a mesterséges intelligencia dolgozik / Fotó: CFOTO via AFP

E céget 2020 nyarán vezették be a sanghaji tőzsdére, azóta értéke közel négy és félszeresével, 80 milliárd dollárra nőtt. Iránymutató lehet a Moore Threads csipgyártó tavaly decemberi eleji debütálása is a sanghaji STAR Market börzén, ahonnan 1,1 milliárd dollárt vontak be. Az egykori Nvidia China igazgató, Csang Csien-csung által alapított cég ma már 42 milliárd dollárt ér. A

befektetői érdeklődés mindenesetre erős, az MI-boomon mindenki keresni szeretne.

Az Alibaba főképp, számára a saját igényeinek megfelelő csipellátás biztosítása kulcsfontosságú abban, hogy az MI-alkalmazásokat futtató adatközpontjai versenyképes szolgáltatást tudjanak nyújtani az ügyfeleinek, s felzárkózhassanak a piacvezető Amazon Web Serviceshez (AWS).