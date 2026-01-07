Állampapír: egymást tapossák a sztárpapírért a magyar befektetők, brutális forgalommal indult az év - elképesztő számokat közölt az ÁKK

Brutális forgalommal indult az év a hazai lakossági állampapírpiacon, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) friss statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint amekkora volumennel a tavalyi év utolsó hete büszkélkedhetett.

A FixMÁP 2026-ban is az élen kezdett az állampapírok versenyében / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több mint az előző héten. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több, mint egy hete. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az 52. héten. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.

Az elmúlt hónapok teljesen egyértelmű trendjei ellenére az ÁKK legfrissebb, december 15-i állapotot tükröző adatai szerint a teljes lakossági állampapír-állományban továbbra is a PMÁP áll még az élen, de a korábbi sztárpapír előnye rohamosan fogyatkozik:

a Prémium papírban már csak 3 746 milliárd forintnyi tőke áll, jelentősen kevesebb, mint akár csak két hete,

a FixMÁP rohamosan közelít, már 3 566 milliárd forintot tudhat a neve mellett, így hamarosan már jó eséllyel be is előzi majd Fix versenytársát,

a BMÁP 2 070 milliárd forinttal a harmadik,

az átalakítással hatalmas hátszelet kapó MÁP Plusz pedig már át is lépte az ezermilliárdos mezsgyét, 1 025 milliárd forint áll ugyanis benne.