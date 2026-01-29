Bejelentették: jön a szuperállampapír Magyarországon, a legmagasabb kamatot fizeti – pénzeső készül napokon belül
Februártól 7,4 százalékra emelkedik a Babakötvény kamata, amivel a konstrukció a legmagasabb hozamú kockázatmentes lakossági állampapírrá válik. Eközben az állampapír-aukciókon eltérő irányú hozammozgások rajzolódnak ki a rövid és hosszabb futamidőkön.
Február 2-án esedékes kamatfizetésével új szintre lép a Babakötvény hozama: a következő kamatperiódusban 7,4 százalékos kamatot biztosít, ami jelenleg a legmagasabb a kockázatmentes lakossági állampapírok között.
A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a kamatfizetés során mintegy 15 milliárd forintot írnak jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin, tovább növelve a jövőre félretett megtakarítások értékét.
A konstrukció népszerűsége töretlen:
- jelenleg közel 440 ezer gyermek rendelkezik Babakötvénnyel;
- az állomány összege pedig megközelíti az 530 milliárd forintot.
Ez egyetlen év alatt csaknem 140 milliárd forintos bővülés, ami jól mutatja, hogy a családok számára továbbra is vonzó a hosszú távon kiszámítható, inflációkövető megtakarítási forma.
A rendszer alapja az állam által biztosított, 42 500 forintos életkezdési támogatás, amely minden magyar újszülöttet megillet. Ez az összeg a gyermek nagykorúságáig inflációhoz igazodóan kamatozik, majd a Start-értékpapírszámla megnyitásával automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre. A befizetések hozama mindig az előző évi inflációt 3 százalékponttal haladja meg, amit évente legfeljebb 12 ezer forintos állami támogatás egészít ki.
Vegyesen mozognak az állampapírok
Ezzel párhuzamosan a kötvénypiacon vegyes mozgások voltak megfigyelhetők. A 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintot értékesített, az aukciós átlaghozam 6,07 százalékra emelkedett, ami 2 bázisponttal magasabb, mint az előző aukción. A kereslet erős maradt, az ajánlatok összege jelentősen meghaladta a meghirdetett mennyiséget.
A hosszabb futamidők esetében eltérő irány látszik. A 7 éves zöldkötvény aukcióján az ÁKK a tervezettnél kétszer nagyobb összeget, 40 milliárd forintot értékesített, miközben az átlaghozam 6,27 százalékra csökkent. A 10 éves változó kamatozású kötvényeknél viszont az elfogadott mennyiséget mérsékelte a kibocsátó.
Az adatok alapján a rövidebb futamidőkön enyhe hozamemelkedés, a hosszabb lejáratokon inkább csökkenés figyelhető meg, miközben a Babakötvény továbbra is kiemelkedik a lakossági kínálatból.
A díjmentesen megnyitható Start-értékpapírszámla és az infláció feletti kamatozás a gyermekes családok számára stabil, hosszú távú alternatívát jelent a változó piaci környezetben.
Állampapír: erős túljegyzés mellett visszafogott kibocsátással zajlottak az ÁKK januári aukciói
Január közepén is élénk figyelem kísérte az Államadósság Kezelő Központ aukcióit, miközben a piaci szereplők a hozamok alakulását és az allokációs döntéseket is szorosan követték. Az állampapír-aukciók részletei vegyes képet rajzolnak ki a befektetői hangulatról és az adósságkezelő mozgásteréről.