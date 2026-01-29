Deviza
EUR/HUF380,37 0% USD/HUF317,76 +0,1% GBP/HUF438,79 -0,04% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,46 +0,03% RON/HUF74,62 +0,01% CZK/HUF15,64 -0,04% EUR/HUF380,37 0% USD/HUF317,76 +0,1% GBP/HUF438,79 -0,04% CHF/HUF415,63 +0,21% PLN/HUF90,46 +0,03% RON/HUF74,62 +0,01% CZK/HUF15,64 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47% BUX127 890,41 -0,28% MTELEKOM1 970 -1,5% MOL3 902 +1,35% OTP40 250 -0,25% RICHTER10 610 -1,85% OPUS551 -0,72% ANY7 560 -0,26% AUTOWALLIS165,5 -0,6% WABERERS5 380 +1,51% BUMIX10 289,05 +0,43% CETOP4 287,46 +0,26% CETOP NTR2 685,8 -0,47%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
babakötvény
hozamemelkedés
Államadósság Kezelő Központ (ÁKK)
Magyar Államkincstár
állampapír

Bejelentették: jön a szuperállampapír Magyarországon, a legmagasabb kamatot fizeti – pénzeső készül napokon belül

A számok alapján a gyermekcélú megtakarítás továbbra is kiemelkedő pozícióban van. A Babakötvény kamata február elejétől 7,4 százalékra nő, miközben az állampapír-aukciók vegyes hozamképet mutatnak.
VG/MTI
2026.01.29, 18:43
Frissítve: 2026.01.29, 18:56

Februártól 7,4 százalékra emelkedik a Babakötvény kamata, amivel a konstrukció a legmagasabb hozamú kockázatmentes lakossági állampapírrá válik. Eközben az állampapír-aukciókon eltérő irányú hozammozgások rajzolódnak ki a rövid és hosszabb futamidőkön.

LUS_IMG_4419 állampapír
A Babakötvény kamata február elejétől 7,4 százalékra nő, miközben az állampapír-aukciók vegyes hozamképet mutatnak / Fotó: Kallus György

Február 2-án esedékes kamatfizetésével új szintre lép a Babakötvény hozama: a következő kamatperiódusban 7,4 százalékos kamatot biztosít, ami jelenleg a legmagasabb a kockázatmentes lakossági állampapírok között. 

A Magyar Államkincstár tájékoztatása szerint a kamatfizetés során mintegy 15 milliárd forintot írnak jóvá a gyermekek Start-értékpapírszámláin, tovább növelve a jövőre félretett megtakarítások értékét.

A konstrukció népszerűsége töretlen:

  • jelenleg közel 440 ezer gyermek rendelkezik Babakötvénnyel;
  • az állomány összege pedig megközelíti az 530 milliárd forintot.

Ez egyetlen év alatt csaknem 140 milliárd forintos bővülés, ami jól mutatja, hogy a családok számára továbbra is vonzó a hosszú távon kiszámítható, inflációkövető megtakarítási forma.

A rendszer alapja az állam által biztosított, 42 500 forintos életkezdési támogatás, amely minden magyar újszülöttet megillet. Ez az összeg a gyermek nagykorúságáig inflációhoz igazodóan kamatozik, majd a Start-értékpapírszámla megnyitásával automatikusan Babakötvénybe kerül befektetésre. A befizetések hozama mindig az előző évi inflációt 3 százalékponttal haladja meg, amit évente legfeljebb 12 ezer forintos állami támogatás egészít ki.

Vegyesen mozognak az állampapírok

Ezzel párhuzamosan a kötvénypiacon vegyes mozgások voltak megfigyelhetők. A 12 hónapos diszkontkincstárjegy aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) 30 milliárd forintot értékesített, az aukciós átlaghozam 6,07 százalékra emelkedett, ami 2 bázisponttal magasabb, mint az előző aukción. A kereslet erős maradt, az ajánlatok összege jelentősen meghaladta a meghirdetett mennyiséget.

A hosszabb futamidők esetében eltérő irány látszik. A 7 éves zöldkötvény aukcióján az ÁKK a tervezettnél kétszer nagyobb összeget, 40 milliárd forintot értékesített, miközben az átlaghozam 6,27 százalékra csökkent. A 10 éves változó kamatozású kötvényeknél viszont az elfogadott mennyiséget mérsékelte a kibocsátó.

Az adatok alapján a rövidebb futamidőkön enyhe hozamemelkedés, a hosszabb lejáratokon inkább csökkenés figyelhető meg, miközben a Babakötvény továbbra is kiemelkedik a lakossági kínálatból. 

A díjmentesen megnyitható Start-értékpapírszámla és az infláció feletti kamatozás a gyermekes családok számára stabil, hosszú távú alternatívát jelent a változó piaci környezetben.

Állampapír: erős túljegyzés mellett visszafogott kibocsátással zajlottak az ÁKK januári aukciói

Január közepén is élénk figyelem kísérte az Államadósság Kezelő Központ aukcióit, miközben a piaci szereplők a hozamok alakulását és az allokációs döntéseket is szorosan követték. Az állampapír-aukciók részletei vegyes képet rajzolnak ki a befektetői hangulatról és az adósságkezelő mozgásteréről.

 

Állampapír

Állampapír
207 cikk

 

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu