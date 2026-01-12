Deviza
EUR/HUF386,4 +0,19% USD/HUF330,8 -0,3% GBP/HUF445,43 +0,22% CHF/HUF414,94 +0,25% PLN/HUF91,79 +0,24% RON/HUF75,92 +0,11% CZK/HUF15,91 +0,14% EUR/HUF386,4 +0,19% USD/HUF330,8 -0,3% GBP/HUF445,43 +0,22% CHF/HUF414,94 +0,25% PLN/HUF91,79 +0,24% RON/HUF75,92 +0,11% CZK/HUF15,91 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 355,18 -0,13% MTELEKOM1 856 -0,32% MOL3 180 -0,63% OTP36 640 +0,14% RICHTER10 250 -0,29% OPUS557 +0,36% ANY7 760 +1,8% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 295,89 -0,03% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 567,13 +0,1% BUX116 355,18 -0,13% MTELEKOM1 856 -0,32% MOL3 180 -0,63% OTP36 640 +0,14% RICHTER10 250 -0,29% OPUS557 +0,36% ANY7 760 +1,8% AUTOWALLIS150 -0,67% WABERERS5 320 +0,38% BUMIX10 295,89 -0,03% CETOP4 093,6 +0,88% CETOP NTR2 567,13 +0,1%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
állampapír
magyar állampapír plusz
máp plusz
fixmáp
ÁKK

Ide teszik most a pénzüket a magyarok, egymást tapossák ezért a befektetésért

Az idén még a tavalyinál is nagyobb lehet az állampapírok iránti kereslet. 2026 máris kiugró forgalommal indult, és a legkeresettebbnek ezúttal is a Fix Magyar Állampapír bizonyult.
Világgazdaság
2026.01.12, 10:40
Frissítve: 2026.01.12, 11:10

A lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint a tavalyi év utolsó hetében – említi az Origo.

LUS_IMG_5109, állampapír
Január első hetében berobbant a lakossági állampapírok kereslete / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.

A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír

Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:

  1. Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több, mint az előző héten. 
  2. Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több, mint az 52. héten. 
  3. Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten. 
  4. Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
  5. Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten. 

Átalakult az állampapírpiaci kínálat

A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére.

A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.

A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.

A változó kamatozású BMÁP továbbra is a három hónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. Hat évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a korábbi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.

A PMÁP futamideje maradt 10 év, csak a kamatozása módosult. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.

Az állampapírok kapcsán még számos érdekességet olvashat ide kattintva.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu