Ide teszik most a pénzüket a magyarok, egymást tapossák ezért a befektetésért
A lakossági állampapírok tavaly is nagyon népszerű befektetési formának bizonyultak, de az idei év különösen kiugró forgalommal indult: az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) statisztikája szerint az év első hetében 81,2 milliárd forintnyi lakossági kötvényre volt kereslet a hazai piacon, közel kétszer annyira, mint a tavalyi év utolsó hetében – említi az Origo.
Ráadásul ez a tendencia folytatódhat, legalábbis erre utal, hogy az ÁKK várakozásai szerint 2026-ban még a tavalyinál is nagyobb lehet a lakossági állampapírok kereslete. A magyar állampapírok kapcsán a külföldi elemzők is kifejezetten optimisták.
A FixMÁP idén is a legkeresettebb állampapír
Az 1. heti forgalmi lista az alábbiak szerint alakult:
- Fix Magyar Állampapír (FixMÁP), 40,9 milliárd forint, közel 20 milliárd forinttal több, mint az előző héten.
- Magyar Állampapír Plusz (MÁP Plusz), 17,5 milliárd forint, közel 10 milliárd forinttal több, mint az 52. héten.
- Kincstári Takarékjegy (KTJ), 9,4 milliárd forint, 4 milliárd forinttal kevesebb, mint az előző héten.
- Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP), 3,6 milliárd forint, közel háromszor annyi, mint egy héttel korábban.
- Prémium Magyar Állampapír (PMÁP), 0,3 milliárd forint, 100 millió forinttal több az előző héthez mérten.
Átalakult az állampapírpiaci kínálat
A statisztikai adatok különösen annak fényében válnak értelmezhetővé, hogy az ÁKK októbertől megújította a lakossági állampapír-portfóliót: a FixMÁP és a MÁP Plusz a korábbiaknál is kedvezőbb, hosszú távon kiszámítható fix kamatozásukkal áll a befektetők rendelkezésére.
A kínálat legnépszerűbb termékét, a FixMÁP-ot 0,5 százalékponttal magasabb, évi 7 százalékos kamattal kínálják 5 éves futamidőre. Az egységesített hozam mutatója 7,18 százalékra nőtt, vagyis ez a legmagasabb a lakossági fix kamatozásúak között.
A sávos, fix kamatozással kapható MÁP Plusz az első évben 6,50 százalékos a kamatszint a futamidő ötödik évére fokozatosan 7,50 százalékra nő.
A változó kamatozású BMÁP továbbra is a három hónapos diszkontkincstárjegyek hozamához igazodik. Hat évre köthető le 6,85 százalékos éves induló kamattal, az első négy évben a korábbi 1 százalékos kamatfelár helyett 0,75 százalékos kamatprémiumot, azt követően további 0,25 százalék hűségprémiumot, azaz lejáratig való tartás mellett összesen 1,00 százalékot biztosít.
A PMÁP futamideje maradt 10 év, csak a kamatozása módosult. Az első kamatperiódusban évi 6 százalék, a második periódustól az infláció feletti kamatprémiumot a korábbi 0,50 százalék helyett 0,10 százalékban határozta meg az adósságkezelő.
