Állampapír-kisokos 2026-ra: melyik papírt válasszam az újév beköszöntével? Itt van minden, amit tudni érdemes a legjobb döntéshez

Azok a befektetők, akik 2025-ben a hazai részvénypiacon fialtatták vagyonukat, szinte biztosan busás hozamokat tehettek zsebre: a Richter kivételével minden blue chip szép pluszt csinált az év során, igaz, az OTP messze kiemelkedett ebből a mezőnyből – ha pedig túltekintünk a nagyokon, akkor nem lehet elmenni a 4iG mellett sem, amely sok száz százalékos ralival tette le a névjegyét a befektetők asztalára. Azok sem jártak rosszul, akik állampapírba forgatták megtakarításaikat, a hazai államkötvények piacán ugyanis könnyedén lehetett 7 százalékos éves hozamot garantáló befektetéseket találni, a forint brutális erősödése miatt pedig az is kijelenthető, hogy jobban megérte forintot tartani az idén, mint például dollárt, így a devizakitettség sem a magyarok javára jelentett hátrányt.

2026-ban is vonzó lesz a hazai állampapírpiac / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

2026-ban is vonzó lesz a hazai állampapírpiac

A befektetések vonzerejét általában nemcsak magukban szokás mérni, hanem valamilyen más eszközosztályhoz viszonyítva – hiszen szép az évi 10 százalékos hozam, de ha máshol könnyedén 50 százalékot lehet csinálni ugyanezen idő alatt, akkor nem sokan lesznek boldogak a választásukkal. A hazai piacon elmondható, hogy aki 2025-ben részvényt tartott, sokkal jobban járt, mint aki állampapírba fektetett – a két vételt azonban nem lehet közvetlenül összemérni, mivel míg a részvénypiaci oldalon rengeteg feszültség és bizonytalanság fűszerezte az évet – elég csak az áprilisi szakadásra és az orosz–ukrán háború kiszámíthatatlan tőkepiaci vonatkozásaira gondolni –, addig az állampapírpiacon mindenki pontosan tudhatta, mit kap majd a pénzéért az év végén, és semmilyen kockázattal nem kellett számolni.

Ez a biztosság és kiszámíthatóság jövőre is az állampapírpiac sajátja lesz.

Az ÁKK az állampapírpiaci kínálat versenyképességének és a mind a kibocsátót, mind a befektetőket érintő kiszámíthatóságnak az érdekében október elsejével gyakorlatilag tetőtől talpig újrarajzolta a hazai lakossági állampapírpiacot, a fix kamatozású papírok kamatát jelentős mértékben növelte, míg a változó kamatokkal rendelkező papírok hozamát nagymértékben csökkentette.