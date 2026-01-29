Deviza
Kissé emelkedett a 12 hónapos kincstárjegy hozama – élénk maradt az állampapírpiac

Enyhén emelkedő hozamok mellett is erős maradt a befektetői érdeklődés a csütörtöki állampapír-aukciókon. Az állampapír-piacon a 12 hónapos kincstárjegy átlaghozama kissé feljebb került, miközben az ÁKK a meghirdetett mennyiséget maradéktalanul értékesítette. A hosszabb futamidejű papíroknál vegyes kép rajzolódott ki: a zöld kötvények iránt kiugró volt a kereslet, a változó kamatozású kötvényeknél viszont visszafogottabb érdeklődés látszott. Mindez azt mutatja, hogy a befektetők továbbra is aktívan keresik a biztonságos hozamot kínáló lehetőségeket.
Ballagó Dániel
2026.01.29, 13:34

A magyar állampapír-piacon csütörtökön megtartott aukción a 12 hónapos diszkont kincstárjegy átlaghozama enyhén emelkedett, jelezve, hogy a rövid futamidejű állampapírok iránt továbbra is élénk a kereslet a befektetők részéről.

állampapír, kincstárjegy
Enyhén nőtt a kincstárjegy hozama, élénk maradt az állampapír-kereslet / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a meghirdetett 30 milliárd forintnyi 12 hónapos kincstárjegyből teljes egészében értékesített, miután az elsődleges forgalmazók 45,1 milliárd forint értékű ajánlatot adtak be. A hozam 6,07 százalék lett, ami 2 bázisponttal magasabb, mint az előző aukción mért átlag és kissé feljebb áll a szerdai másodpiaci referenciahozamnál (5,98 százalék).

A hozamemelkedés azt jelzi, hogy — bár a befektetők továbbra is keresik az állampapírokat — enyhén alacsonyabb árfolyamok mellett akarnak rájuk pénzt költeni, azaz kicsit magasabb hozamot várnak a rövid távú befektetésekért.

Hosszabb lejáratú papírok: vegyes kép

A hét másik két állampapír-aukcióján is fontos piaci jelek látszanak:

  • A 7 éves futamidejű zöld kötvény aukcióján az ÁKK eredetileg 20 milliárd forintot hirdetett meg, de a magas, 69,6 milliárd forintos ajánlati érdeklődés hatására végül 40 milliárd forintot értékesített. A hozam 6,27 százalék volt, 22 bázisponttal alacsonyabb, mint az előző októberi aukción – ami azt jelzi, hogy a hosszabb lejáratra hajlandó befektetők kedvezőbb feltételeket fogadtak el.
  • 10 éves változó kamatozású kötvényből a meghirdetett 20,2 milliárd forintos ajánlatból az ÁKK 15 milliárd forintot fogadott el, csökkentve az eredetileg tervezettet. Ez enyhe kereslet-visszaesésre utal a hosszabb futamidejű, kamatváltozással járó eszközök iránt.

Erős marad a lakossági állampapír-piac iránti bizalom

A friss adatok szerint a lakossági befektetők továbbra is aktívan vásárolnak állampapírokat, és a Fix Magyar Állampapír (FixMÁP) vezeti a népszerűségi listát. Január közepén a FixMÁP-eladások meghaladták a MÁP Plusz és más lakossági papírokét, és a FixMÁP-ból már nagyobb állomány gyűlt össze a lakosság kezében, mint a korábban favoritnak számító Prémium Magyar Állampapírból (PMÁP). A magyar befektetők az egyszerűbb szerkezetű, fix kamatozású termékeket részesítik előnyben a piaci bizonytalanság közepette.

Ez a trend összhangban van az ÁKK lakossági állampapír­sorozatainak frissítésével, amely során a fix kamatozású termékek kamatai versenyképesek maradnak a banki betéti kamatokkal, és egyszerűbb, hosszabb távú megtakarítási lehetőséget kínálnak az ügyfeleknek.

Mit jelent mindez a befektetőknek?

  • A rövid futamidejű papírok hozamának enyhe emelkedése a piaci kamatkörnyezet normalizálódását jelzi, és a befektetők kockázat-ár-arányának finomhangolását tükrözi.
  • A zöld kötvények iránti kiemelt kereslet az ESG-jellegű („zöld”) eszközök iránti igény növekedésére utal, miközben az államadósság-kezelés is diverzifikálja a forrásbevonást.
  • A lakossági preferencia a fix kamatozású állampapírok felé a kisbefektetők stabilabb, kiszámítható hozamokat kereső magatartását mutatja.

A mai aukciók és a piaci kereslet azt jelzik: a magyar állampapírpiac stabil, a hozamszintek pedig továbbra is versenyképesek mind a lakossági, mind az intézményi befektetők számára.

