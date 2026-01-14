A Központi Statisztikai Hivatal közzétette a 2025-ös évre vonatkozó hivatalos inflációs adatot: a pénzromlás éves üteme 4,4 százalék lett. Ez az egyetlen szám nemcsak gazdaságpolitikai szempontból fontos, hanem közvetlenül érinti a lakossági megtakarítások jelentős részét is – különösen az inflációkövető állampapírok tulajdonosait.

Mit üzen a 2025-ös infláció az állampapír-befektetőknek? Így alakulhatnak a kamatok idén / Fotó: Kallus György

Miért kulcskérdés a 4,4 százalék?

Az infláció mértéke határozza meg a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) következő kamatperiódusát. A konstrukció lényege, hogy az állam az előző évi infláció felett egy előre rögzített kamatprémiumot fizet, így a befektetés elvileg megőrzi a pénz reálértékét.

A most közzétett adat alapján tehát már jól látható, milyen hozamokra számíthatnak a befektetők 2026-ban. A képlet egyszerű: 4,4 százalék inflációhoz jön hozzá a sorozatonként eltérő kamatprémium. Ez azonban ma már messze nem egységes.

A régebbi PMÁP-ok között még találni 1–1,5 százalékos prémiumot fizető papírokat, az új kibocsátásoknál viszont ez az extra hozam gyakorlatilag eltűnt.

Nagy különbségek a régi és az új Prémium Állampapírok között

A kamatfordulók után így a PMÁP-ok kamata nagyjából 4,5 és 5,9 százalék között alakul majd, attól függően, hogy ki, mikor és melyik sorozatot vásárolta meg. Ez jelentős különbség egy azonos kockázatú befektetésnél, ami egyre inkább tudatos választásra kényszeríti a megtakarítókat.

A Magyar Államkincstár jelenleg a 2035/I2 sorozatot kínálja. Ez az első kamatfordulóig évi 6 százalékos kamatot fizet, ám 2026. május 23-ától a hozam 4,5 százalékra csökken, mivel ekkor már csak az infláció feletti 0,1 százalékos prémium jár.

A tízéves futamidőhöz mérten ez meglehetősen szerény reálhozamot jelent.

Megéri-e tíz évre lekötni 0,1 százalék reálhozamért?

Úgy tűnik, sok magyar befektető erre a kérdésre inkább nemet mond. A kereslet egyre inkább más lakossági állampapírok felé tolódik, különösen azok irányába, amelyek magasabb fix vagy rugalmasabban változó hozamot kínálnak.

A FixMÁP öt évre előre rögzített, évi 7 százalékos kamatot biztosít, negyedéves kifizetéssel.

Azoknak ideális, akik nem számítanak újabb inflációs sokkra, és hosszabb időre szeretnék bebiztosítani a jelenlegi hozamszintet.