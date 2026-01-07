Állampapír: szédületes tempóban téphetik az új eurós kötvényeket a befektetők - a vártnál is jobb kondíciókkal teljesülhet a kibocsátás
A vártnál is nagyobb lehet az érdeklődés a friss eurós magyar állampapírok iránt, a Bloomberg adatai szerint az eredetileg vártnál is alacsonyabb kamatokkal kerülhetnek majd piacra a kötvények. Érdemes emlékezni, hogy a tavaly év eleji eurós kötvénykibocsátáskor is hasonló jelenetek játszódtak le, a spreadek akkor is szűkültek a könyvépítési periódus végére.
A vártnál is jobb kondíciókkal sikerülhet az új eurós állampapír-kibocsátás
Mint azt már délelőtt a Világgazdaság is megírta, a kibocsátás volumenéről egyelőre nincsenek információk, a hozamról azonban annyi már körvonalazódni látszik, hogy
- a rövidebb kötvény esetén eredetileg várt, midswap felett 190 bázispontos prémium helyett csak 165 bázispont, azaz 4,5 százalék helyett csak 4,25 százalék,
- a hosszabb papír esetén pedig az eredeti elképzelésekben szereplő, midswap felett 220 bázispontos prémium helyett csak 200 pontos lesz a hozamtöbblet, azaz 5,2 környéke helyett csak 5 százalék körül lesz a kamat.
A hozamokat azonban egyelőre nem lehet tényként kezelni, ugyanis a kereslet mértékétől függően változhatnak, egy éve is ezt láttuk, amikor az indikatív hozamoknál jóval alacsonyabb kamatok mellett kerültek végül piacra a kötvények, és már napon belül is látszik, hogy mennyit tudnak módosulni a paraméterek.
A Reuters értesülései szerint kora délutánig már több mint nyolcmilliárd euró értékben érkezett jegyzés az eurós papírokra,
ami sokszoros túljegyzést jelent majd a kötvényekre, hiszen ez a volumen az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) egész éves devizakibocsátásának közel háromszorosának fedezésére lenne elég.
Az, hogy az ÁKK idén is bocsát ki eurós kötvényt, nem tekinthető meglepetésnek, az Államadósság Kezelő Központ ugyanis tavaly év végi finanszírozási tervében alaposan ismertette, hogy az idén milyen devizás kibocsátásokkal számol. Ezek alapján a Világgazdaság is megírta, hogy
a kibocsátó 2026-ban nettó 2541 milliárd forint értékben készül devizakibocsátásra,
a devizakötvények azonban ebből mindössze 1482 milliárd forintnyit tesznek majd ki, szemben a tavalyi, 2107 milliárd forintos kibocsátással ugyanezen a soron. A jelentős súlycsökkenés elsősorban a SAFE hitel lehetséges felvételének tudható be, melyből 781 milliárd forinttal számol az ÁKK, de ezen források megérkezte körül egyelőre azért még vannak kérdőjelek.
Az Államadósság Kezelő Központ tavaly három részletben teljesítette az éves devizakötvény-kibocsátási vállalását:
- januárban 2,5 milliárd eurót vont be a kötvénypiacról, négyszeres túljegyzés mellett, ebből 1,5 milliárdot 10 éves, hagyományos (midswap felett 205 bázispontos prémiummal, 4,5 százalékos kuponnal), valamint 1,0 milliárdot 15 éves zöldkötvény formájában (midswap felett 235 bázispontos prémiummal, 4,875 százalékos kuponnal);
- júniusban 4,0 milliárd dollár adósságot bocsátott ki, háromszoros túljegyzés mellett, ebből 1,5 milliárd dollárnyi 5 éves (UST felett 145 bázispont, 5,375 százalékos kupon), egymilliárd dollárnyi 10 éves (UST felett 175 bázispont, 6 százalékos kupon) és 1,5 milliárd dollárnyi 30 éves (UST felett 195 bázispont, 6,75 százalékos kupon) konvencionális kötvény formájában;
- valamint júliusban ötmilliárd kínai renminbi értékben, ebből négymilliárd renminbi 3 éves (2,5 százalék hozam) és egymilliárd renminbi 5 éves (2,9 százalék hozam) konvencionális Panda kötvény formájában. Utóbbi egyébként a leghosszabb lejáratú szuverén Panda kötvény a piacon, illetve a legnagyobb kibocsátás is volt a maga nemében.
Az ÁKK egy évvel korábban még inkább januári fejsúllyal bocsátotta ki a devizakötvényeket, dollárban denominált papírokat 2024 első hónapjában, euróst két héttel később, jenben denominált kötvényt pedig szeptemberben dobott piacra. Mindezt látva nem tekinthető meglepetésnek, hogy már idén is az év legelején odalépett a gázra a kibocsátó.