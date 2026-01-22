Két magyar várossal üzletelt az Alteo, kell az energia, ez hosszú távra szól

Az Alteo csütörtökön üzletrészadásvételi szerződést írt alá a Depo Erőmű Kft. 100 százalékos üzletrészének megvásárlásáról a Plant Industrial Engineering Kft.-vel, mint eladóval. A tranzakció eredményeként az Alteo a Depo Kft. egyedüli tulajdonosává vált – jelentette be a megújuló energiát hasznosító közműszolgáltató a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Két üzletet kötött egy nap alatt az Alteo / Fotó: Vémi Zoltán

A pilisvörösvári székhelyű Depo Kft. egy két megawattos földgázüzemű gázmotort tulajdonol, amelynek az üzembe helyezése 2025 őszén történt meg a törökbálinti telephelyen. Ennek eredményeként a tranzakció zárásával az Alteo saját, gázüzemű kapacitása 73 megawattra bővült.

Az Alteo a cégvásárlás mellett ma arról is tájékoztatott, hogy az egyedüli tagságával működő Alteo-Therm Hő- és Villamosenergia-termelő Kft. és az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. meghosszabbította a felek között 2020. december 10-én létrejött, 2031. december 31-ig hatályos, hosszú távú hőszolgáltatási szerződését, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szerződéseket.

Az újonnan aláírt szerződések értelmében az Alteo-Therm 2040. december 31-ig fogja hővel ellátni az Ózdi Távhőt.

Gyengébb eredményt szállított tavaly az Alteo, a részvény így is alulértékelt lehet

Az Alteo tavalyi teljesítményére rányomta bélyegét a mostohább külső környezet:

2025 első kilenc hónapjában árbevétele 16 százalékkal 86,2 milliárd forintra emelkedett,

működési eredménye viszont 45 százalékkal 6,2 milliárd forintra zsugorodott,

a társaság eredményességét leginkább kifejező EBITDA pedig 20 százalékkal 11,8 milliárd forintra apadt.

A nettó eredmény eközben harmadára, 2,7 milliárd forintra esett vissza.

A Dr. Kalliwoda Research ezzel együtt továbbra is bízik a társaságban, december közepén közzétett elemzésében 5551 forintos 12 havi célárat határozott meg, továbbra is vételre ajánlva azokat. Az árfolyam-várakozás 20 százalékos felértékelődéssel kecsegtet.