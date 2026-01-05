Elképesztő, ami az arannyal történt, minden összeállt a történelmi ralihoz: szinte minden befektetésre köröket vert
2025-re az arany ismét a befektetők egyik központi témájává vált: a legtöbb nagy piacadat szerint az aranyár történelmi csúcsokat döntögetett, miközben idén összességében 40-45 százalék körül emelkedett 2024-hez képest. Ez nem mindennapi teljesítmény: az arany korábban legutóbb évtizedekkel ezelőtt, 1979-ben produkált hasonló mértékű emelkedést, és idén az árfolyam unciánként akár 4400 dollár környékéig is elkúszott. Az év során azonban nem volt „egyenes” felfelé ívelés: a piac tapasztalt erőteljes korrekciókat és rövid eséseket is – például egy nap alatt közel 6 százalékos zuhanást is láthattunk.
Mi hajtotta az arany árát 2025-ben?
2025-ben több, egymással összefüggő tényező alakította az arany piaci árát:
- Globális bizonytalanság: a geopolitikai feszültségek és a világgazdaság lassulásának kockázata miatt a befektetők gyakran „biztonságos menedéknek” tekintik az aranyat. Különösen az Oroszország–Ukrajna-konfliktus és a Közel-Keleten fennálló bizonytalanságok növelték a keresletet.
- Kamatpolitika és monetáris laza környezet: a világ központi bankjai, különösen az amerikai Federal Reserve-hez kötődő várakozások, kamatvágás irányába mozdultak el 2025 során. Alacsonyabb kamatok mellett az olyan nem kamatot fizető eszközök, mint az arany, versenyképesebbek lesznek.
- Központi bankok aranyvásárlása: több központi bank – például Kína, India és Törökország – tovább növelte aranytartalékait 2025-ben. Ez nemcsak az árfolyam alátámasztását segítette, hanem a dollárfüggés csökkentésére irányuló diverzifikációs törekvéseket is tükrözi.
- Gyenge dollár és inflációs félelmek: a dollár viszonylagos gyengülése az év során könnyebbé tette a nemzetközi befektetők számára az aranyvásárlást, miközben a világ több pontján fennálló inflációs aggodalmak az értékőrző befektetések iránti keresletet erősítették.
Árfolyammozgások 2025-ben – a számok tükrében
Az árfolyam több alkalommal is történelmi csúcsra emelkedett, unciánként akár a 4400 dolláros szintet is elérve, ezzel sorra döntve meg a korábbi rekordokat.
A szakértői elemzések szerint az arany éves erősödése meghaladta a 40 százalékot, ami rendkívül erős növekedésnek számít a nemesfémek piacán. Az emelkedő trend ugyanakkor nem volt zökkenőmentes: az év során több alkalommal is jelentősebb, rövid távú visszaesések tarkították az árfolyam alakulását, ami fokozott volatilitást és ezzel együtt befektetői kockázatot jelentett. Magyarországon forintban számolva is látványos volt a drágulás, hiszen a szeptemberi csúcsok idején az arany grammonkénti ára többször is átlépte a 40 ezer forintot.
Mindez azt jelenti, hogy azok a befektetők, akik az év elején aranyba helyezték megtakarításaikat, jelentős árfolyamnyereséget érhettek el – feltéve, hogy a piaci korrekciókat megfelelően tudták kezelni.
Hogyan gondolkodnak a befektetők?
Közben a technikai szemléletű piaci szereplők a fokozott volatilitást rövid távú kereskedési lehetőségként használják ki, míg a hosszabb távon gondolkodó befektetők továbbra is „biztonságos menedékként” tekintenek az aranyra, és portfóliójuk stabilizáló elemeként tartják azt. Összességében az arany 2025-ben is meghatározó befektetési eszköz maradt, ugyanakkor – mint minden befektetés esetében – itt is kiemelt szerepe van a tudatos kockázatkezelésnek és a hosszú távú szemléletnek.