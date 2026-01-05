Deviza
EUR/HUF384,76 +0,12% USD/HUF329,16 +0,26% GBP/HUF441,89 +0,18% CHF/HUF414,59 +0,21% PLN/HUF91,34 +0,07% RON/HUF75,59 -0,02% CZK/HUF15,93 +0,12% EUR/HUF384,76 +0,12% USD/HUF329,16 +0,26% GBP/HUF441,89 +0,18% CHF/HUF414,59 +0,21% PLN/HUF91,34 +0,07% RON/HUF75,59 -0,02% CZK/HUF15,93 +0,12%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
nemesfém
arany
befektetés
árfolyam

Elképesztő, ami az arannyal történt, minden összeállt a történelmi ralihoz: szinte minden befektetésre köröket vert

Rekordok, hirtelen esések és nehezen értelmezhető piaci jelzések jellemezték a 2025-ös befektetési környezetet. Az arany ismét a reflektorfénybe került, miközben sok befektető számára egyszerre jelentett menedéket és komoly dilemmát. A látványos ármozgások mögött összetett gazdasági és geopolitikai folyamatok húzódtak meg. De vajon mit üzent mindez azoknak, akik figyelték – vagy épp tartották – a nemesfémet?
Ballagó Dániel
2026.01.05, 08:00

2025-re az arany ismét a befektetők egyik központi témájává vált: a legtöbb nagy piacadat szerint az aranyár történelmi csúcsokat döntögetett, miközben idén összességében 40-45 százalék körül emelkedett 2024-hez képest. Ez nem mindennapi teljesítmény: az arany korábban legutóbb évtizedekkel ezelőtt, 1979-ben produkált hasonló mértékű emelkedést, és idén az árfolyam unciánként akár 4400 dollár környékéig is elkúszott. Az év során azonban nem volt „egyenes” felfelé ívelés: a piac tapasztalt erőteljes korrekciókat és rövid eséseket is – például egy nap alatt közel 6 százalékos zuhanást is láthattunk.

Gold,Bars,On,Nugget,Grains,Background,,Close-up, arany, aranytartalék, Kína
Az arany idei éve – rekordok, esések és befektetői dilemmák / Fotó: Shutterstock

Mi hajtotta az arany árát 2025-ben?

2025-ben több, egymással összefüggő tényező alakította az arany piaci árát:

  1. Globális bizonytalanság: a geopolitikai feszültségek és a világgazdaság lassulásának kockázata miatt a befektetők gyakran „biztonságos menedéknek” tekintik az aranyat. Különösen az Oroszország–Ukrajna-konfliktus és a Közel-Keleten fennálló bizonytalanságok növelték a keresletet.
  2. Kamatpolitika és monetáris laza környezet: a világ központi bankjai, különösen az amerikai Federal Reserve-hez kötődő várakozások, kamatvágás irányába mozdultak el 2025 során. Alacsonyabb kamatok mellett az olyan nem kamatot fizető eszközök, mint az arany, versenyképesebbek lesznek.
  3. Központi bankok aranyvásárlása: több központi bank – például Kína, India és Törökország – tovább növelte aranytartalékait 2025-ben. Ez nemcsak az árfolyam alátámasztását segítette, hanem a dollárfüggés csökkentésére irányuló diverzifikációs törekvéseket is tükrözi.
  4. Gyenge dollár és inflációs félelmek: a dollár viszonylagos gyengülése az év során könnyebbé tette a nemzetközi befektetők számára az aranyvásárlást, miközben a világ több pontján fennálló inflációs aggodalmak az értékőrző befektetések iránti keresletet erősítették.

Árfolyammozgások 2025-ben – a számok tükrében

Az árfolyam több alkalommal is történelmi csúcsra emelkedett, unciánként akár a 4400 dolláros szintet is elérve, ezzel sorra döntve meg a korábbi rekordokat.

A szakértői elemzések szerint az arany éves erősödése meghaladta a 40 százalékot, ami rendkívül erős növekedésnek számít a nemesfémek piacán. Az emelkedő trend ugyanakkor nem volt zökkenőmentes: az év során több alkalommal is jelentősebb, rövid távú visszaesések tarkították az árfolyam alakulását, ami fokozott volatilitást és ezzel együtt befektetői kockázatot jelentett. Magyarországon forintban számolva is látványos volt a drágulás, hiszen a szeptemberi csúcsok idején az arany grammonkénti ára többször is átlépte a 40 ezer forintot.

Mindez azt jelenti, hogy azok a befektetők, akik az év elején aranyba helyezték megtakarításaikat, jelentős árfolyamnyereséget érhettek el – feltéve, hogy a piaci korrekciókat megfelelően tudták kezelni.

Hogyan gondolkodnak a befektetők?

Közben a technikai szemléletű piaci szereplők a fokozott volatilitást rövid távú kereskedési lehetőségként használják ki, míg a hosszabb távon gondolkodó befektetők továbbra is „biztonságos menedékként” tekintenek az aranyra, és portfóliójuk stabilizáló elemeként tartják azt. Összességében az arany 2025-ben is meghatározó befektetési eszköz maradt, ugyanakkor – mint minden befektetés esetében – itt is kiemelt szerepe van a tudatos kockázatkezelésnek és a hosszú távú szemléletnek.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu