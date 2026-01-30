Trump bejelentésére összeszedte magát a dollár – csúnya vége lett az arany szárnyalásának

Véget érhet a találgatás arról, hogy ki váltja majd Jerome Powellt a Fed élén, miután Donald Trump amerikai elnök újságíróknak arról beszélt, hogy pénteken bejelenti, kit jelöl a kulcsfontosságú pozícióba.

Az arany volt a befektetők egyik kedvence az elmúlt évben / Fotó: AFP

Megvan Trump jelöltje a Fed élére

Sajtóhírek szerint Powell utóda Kevin Warsh lehet, aki korábban már dolgozott az amerikai jegybank szerepét betöltő intézménynél, 2006 és 2011 között a Fed kormányzója volt. Trump egyelőre nem nevezte meg jelöltjét, de Warsh mellett szól, hogy az elnök arról beszélt: olyasvalakit jelöl majd, akinek sokak szerint már korábban meg kellett volna kapnia a tisztséget. Az elnök ugyanis előző ciklusában is gondolkozott Warsh kinevezésén, mielőtt Powell mellett döntött – idézi fel a The Wall Street Journal.

Trump hamar megbánta Powell jelölését, akit mind az előző, mind a mostani ciklusában a túl lassú kamatcsökkentés miatt kritizált.

Warsh neve Trump beiktatása óta többször felmerült a lehetséges jelöltek között, különösen, hogy az egykori kormányzó is gyakran kritizálta az amerikai monetáris politika irányítóinak döntéseit, hasonló alapon, mint Trump. Az elnök csütörtökön előbb arról beszélt, hogy csak a jövő héten nevezi meg jelöltjét, majd Warsh fehér házi látogatása után hozta előre a menetrendet péntekre.

Erősödik a dollár, zuhan az arany és az ezüst

A hónapok óta tartó találgatás lezárultának közeledésére a dollár erősödni kezdett csütörtökön, ami péntek reggel is tartott, ráadásul a zöldhasú nemcsak más devizákkal szemben kapott erőre, az arany és az ezüst bámulatos szárnyalásának is véget vetett. A csütörtökön még 5600 dolláros árfolyamon gazdát cserélő arany péntek reggel már kevesebb mint 5200 dollárt ért unciánként, míg az ezüst árfolyama 120 dollárról 106 dollár alá vonult vissza. Ezek a szintek persze még mindig jelentős drágulásnak számítanak éves alapon.

A dollár mintegy fél százalékot erősödött az euróval szemben is. A dollár mozgása számunkra is fontos tényező, hiszen a forint általában akkor teljesít jól, amikor az amerikai deviza gyengül, nem is beszélve arról, hogy az olajat a világpiac dollárban árazza.

Az amerikai fizetőeszköz a forinttal szembeni, 315,5 körüli mélypontról a 320-as szint közelébe erősödött vissza péntek reggelre.

Az amerikai deviza értékvesztésétől tartó befektetők tömege menekült a nemesfémek felé a tavalyi év második felében és z idei év első napjaiban, így az arany óriási ralit produkált, ám az ezüst drágulása még ezt is felülmúlta. A második számú nemesfém keresletét tovább növeli, hogy az iparban is fontos nyersanyag. Mind a két nemesfém szárnyalásához hozzájárult az is, hogy a termelés nagyobb arányú növelése csak hosszabb időtávon lehetséges, hiszen egy új bánya nyitása évekig tarthat. Az ezüst ráadásul sokszor más fémek bányászatának mellékterméke lehet.