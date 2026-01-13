A gyermekek jövőjére szánt megtakarítás kérdése minden szülő számára megkerülhetetlen. Lakhatás, továbbtanulás, pályakezdés – mind olyan élethelyzetek, amelyekhez komoly anyagi háttér szükséges. Magyarországon erre az állam egy speciális konstrukciót kínál: a Babakötvényt, amely kizárólag a Magyar Államkincstárnál vezetett Start-értékpapírszámlán keresztül érhető el. Bár a konstrukció immár két évtizede létezik, a róla szóló információk gyakran ellentmondásosak, ami nem ritkán elbizonytalanítja a szülőket.

Babakötvény 2026-ban: valódi segítség a gyermekek jövőjére, vagy túlértékelt állami megtakarítás? / Fotó: PeopleImages.com – Yuri A

Mi a Babakötvény lényege?

A Babakötvény egy kifejezetten gyermekek számára kibocsátott állampapír , amelynek célja a hosszú távú, kiszámítható megtakarítás ösztönzése. A befizetett összegek – szemben sok más konstrukcióval – jogilag is a gyermek tulajdonát képezik, és legkorábban a 18. életév betöltése után válhatnak hozzáférhetővé, legalább hároméves számlafennállást követően. A Babakötvény legnagyobb vonzereje a kamatozásában rejlik: az éves hozam az előző évi infláció felett fix 3 százalékponttal alakul. Ez a jelenlegi pénzügyi környezetben kiemelkedőnek számít, különösen úgy, hogy a kamat teljes mértékben adómentes.

Állami ösztönzők: nem csak kamat formájában

Az állam nem csupán a kedvező kamatozással támogatja a gyermekcélú megtakarítást.

A Start-számlára befizetett összegek után évente 10 százalékos állami kiegészítés jár, legfeljebb 12 ezer forintig.

Ez azt jelenti, hogy már évi 120 ezer forintos befizetéssel kihasználható a támogatás maximuma.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén a támogatás mértéke magasabb, az éves plafon elérheti a 24 ezer forintot.

Emellett minden, 2006. január 1. után született gyermek automatikusan jogosult az úgynevezett életkezdési támogatásra.

Ennek összege jelenleg 42 500 forint, amelyet az állam a gyermek nevére nyitott letéti számlán helyez el, és amelyet a szülők döntése alapján át lehet vezetni a Start-számlára, ahol Babakötvénybe fektethető.

A támogatás összege az inflációval együtt nő, így reálértékét megőrzi.

Mi az a Start-számla, és hogyan működik?

A Start-számla egy speciális, kizárólag gyermekek számára létrehozott értékpapírszámla a Magyar Államkincstárnál. Megnyitása és fenntartása díjmentes, és bármely 18 év alatti gyermek számára elérhető, életkori megkötés nélkül. A számlán kizárólag Babakötvény tartható, más befektetési eszköz nem. A befizetések nem kötöttek rendszerességhez vagy minimumösszeghez: a szülők, nagyszülők vagy más hozzátartozók rugalmasan utalhatnak a számlára.

Évente gyermekenként legfeljebb 1,2 millió forint helyezhető el Babakötvényben ezen a csatornán keresztül, ami a konstrukció egyik természetes korlátja.

Előnyök: miért vonzó a Babakötvény?

A Babakötvény egyik legnagyobb erőssége az állami garancia és az infláció feletti hozam együttes megléte, amely a hosszú távú, gyermekcélú megtakarítások között ritkaságnak számít. A konstrukció azok számára különösen vonzó, akik egyszerű, átlátható megoldást keresnek, és nem kívánnak aktívan foglalkozni a befektetések menedzselésével.