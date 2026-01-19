Nem várakozunk többet fél napig Für Elisre, ha hívjuk a bankot – rekordidő alatt kötelesek kapcsolni egy élő embert, 0-24-ben

Ha lenullázzák a számlát, nincs idő zenét hallgatni a telefonban: a bankoknak legfeljebb két percen belül élő ügyintézőhöz kell kapcsolniuk a bajba jutott ügyfeleket. A pénzforgalmi törvény friss módosítása és a Magyar Nemzeti Bank (MNB) új vezetői körlevele alapjaiban rajzolja át a banki telefonos ügyfélszolgálatok működését – különösen a csalásokkal kapcsolatos bejelentéseknél.

Új MNB-elvárás: gyorsabb segítség jár banki csalás esetén / Fotó: Shutterstock

0–24-ben, élő hanggal, ingyen – nincs kibúvó

Az új szabályok szerint a fogyasztók a hét minden napján, napi 24 órában, díjmentesen jelenthetik be, ha pénzforgalmi visszaélés áldozatává váltak.

A bankoknak ezt telefonon, élő hangos ügyintézővel kell biztosítaniuk – nem automatával, nem visszahívással, nem „majd holnap” alapon.

A bejelentés során az ügyfél akár azonnal kezdeményezheti bankkártyája vagy netbanki hozzáférése letiltását, vagyis a gyors reagálás konkrét pénzügyi veszteségeket előzhet meg.

Két perc – ennyit ér egy ügyfél türelme

Az MNB egyértelmű elvárást fogalmaz meg:

a hívás sikeres felépülésétől számítva legfeljebb két perc telhet el, mire az ügyfél élő ügyintézővel beszélhet, ez mostantól nem ajánlás, hanem felügyeleti mérce.

Ennek érdekében a bankoknak:

a forgalmas időszakokhoz igazodó létszámot kell biztosítaniuk,

külön, felkészült ügyintézőket kell kijelölniük csalásbejelentések kezelésére,

és el kell kerülniük minden „indokolatlan késedelmet”.

Még ha csúcsidőben és tömegesen telefonálnak is az ügyfelek, akkor sem lehet alultervezni a kapacitást.

A csalásbejelentés nem reklám – első gomb, elsőbbség

A jegybank a telefonos menürendszereket sem kíméli.

Az elvárás szerint:

a csalásbejelentésnek az elsőként elhangzó, úgynevezett „0-s” menüpontban kell szerepelnie,

az ügyfélnek minden reklám és promóció meghallgatása előtt lehetőséget kell kapnia a bejelentésre,

a kapcsolás előtti tájékoztatás során csak a jogszabályban kötelező információk hangozhatnak el.

Vagyis nincs több hosszas adatkezelési monológ és hitelkártya-ajánlat, miközben épp eltűnik a pénz a számláról.

Nem elég a telefon – a honlapon is rendet kell tenni

Az MNB elvárja, hogy a bankok a honlapjukon:

jól látható, kiemelt helyen tegyék közzé a telefonos menürendszer struktúráját,

feltüntessék a visszaélések bejelentésére szolgáló külön telefonszámot (ha van),

és egyértelműen segítsék az ügyfelet a gyors tájékozódásban.

Fontos biztonsági elem az is, hogy ha a netbanki vagy mobilbanki hozzáférés letiltható digitálisan, annak feloldása már csak személyesen vagy telefonon történhet – így nehezebb visszaélni az ellopott adatokkal.

A csalók pénzgyűjtő számlái is célkeresztben

A jegybank „jó gyakorlatként” elvárja, hogy a bankok nem ügyfelektől érkező jelzéseket is fogadjanak, ha egy adott bankszámláról felmerül a gyanú, hogy azt csalók használják pénzgyűjtésre vagy tranzitállomásként. Ez szintén különösen fontos, hiszen a visszaélések jelentős része nem egyetlen bankon belül zajlik, hanem több pénzintézeten keresztül.