Ingyenpénzt osztogatnak a bankok 2026 elején, sok magyar nem is tud róla: OTP, K&H, MBH, Erste, Gránit, CIB, UniCredit – megmutatjuk, hol, mennyit adnak

Az év eleje mindig izgalmas időszak a pénzügyi piacon, amikor kiderül, mely ajánlatok maradnak velünk, és melyek tűnnek el nyomtalanul. A banki kedvezmények most is átalakulóban vannak: egyes területeken szűkül a kínálat, máshol viszont tovább él a verseny az ügyfelekért. A támogatott hitelek körül különösen élénk a mozgás, miközben más termékeknél jóval visszafogottabbak az akciók. Az apró részletek idén is sokat számítanak azoknak, akik időben lépnek.
Ballagó Dániel
2026.01.06, 08:00

Az év eleje hagyományosan erős időszak a banki akciók piacán, 2026-ban azonban már kevésbé bőkezű a kínálat, mint korábban. Több, tavaly év végéig futó jóváírási kampány lezárult, ám a lakossági ügyfelek számára továbbra is maradtak olyan termékek, ahol komoly összegek szerezhetők vissza egyszeri ajándékként. A hangsúly egyértelműen a támogatott hiteleken van, miközben a folyószámlák és a személyi kölcsönök területén visszafogottabb lett a verseny.

otp bank, banki kedvezmények, ügyintézés
Banki kedvezmények 2026 elején: hol jár még ajándékpénz, és hol szűkül a kínálat? / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Otthon Start: egységes fókusz, eltérő összegek

Az Otthon Start támogatott lakáshitel továbbra is a banki kedvezmények egyik központi eleme.

Mind a kilenc érintett pénzintézet kínál hozzá valamilyen jóváírást, de

az összegek és a feltételek már korántsem azonosak.

A legtöbb banknál 200 ezer forint körüli egyszeri jóváírás érhető el a hitel folyósítása után.

  • A CIB Bank például 200 ezer forintot ír jóvá az ügyfél számláján, míg a MagNet Bank szintén ekkora összeget ad, de korábbi vásárlási utalványos megoldását teljes egészében készpénzes jóváírásra cserélte.
  • Az UniCredit Bank január végéig kínálja akcióját: a hitel 2,9 százalékos kamattal vehető fel, és a bank egy teljes havi törlesztőrészletet – minimum 100 ezer forintot – visszatérít az ügyfeleknek.
  • Az OTP Bank esetében az Otthon Start hitel egyéves türelmi idővel is igényelhető, amely alatt csak kamatot kell fizetni. A pénzintézet induló díjkedvezményeket biztosít, de az ajándékpénz helyett inkább a rugalmasabb konstrukcióra helyezi a hangsúlyt.
  • A K&H Banknál szintén 200 ezer forint jár az Otthon Start hitelhez, új bankszámla megnyitása esetén pedig fejenként további 60 ezer forint írható jóvá. A Raiffeisen Bank ugyancsak 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, és az induló költségekből is enged.
  • Az MBH Bank 200 ezer forintos jóváírást kínál, amely további 20 ezer forinttal növelhető, ha az ügyfél a folyósításig lakástakarék-szerződést is köt. A prémium- és privátbanki ügyfelek számára kedvezményes, 2,89 százalékos kamat érhető el.
  • Az Erste Bank szintén 200 ezer forintot kínál az Otthon Start hitel mellé, azonban további lehetőségeket is biztosít: új ügyfélként történő számlanyitásért, valamint vagyon- és törlesztésvédelmi biztosítás megkötéséért külön-külön 40-40 ezer forint járhat. Két adós esetén így az összes ajándék összege akár 360 ezer forintra is emelkedhet.
  • A Gránit Bank nemcsak 200 ezer forintos jóváírást ad, hanem a piacon jelenleg az egyik legalacsonyabb, 2,85 százalékos éves kamattal kínálja a hitelt. Emellett a bank részben átvállalja a hitelfelvétel induló költségeit, és új ügyfélként további, fejenként 60 ezer forintos jóváírás is elérhető.

Babaváró hitel: tovább élnek a nagy összegű jóváírások

A babaváró kölcsön továbbra is kiemelt figyelmet kap. Az Erste, a MagNet Bank és a Raiffeisen Bank 150 ezer forintos egyszeri jóváírást kínál a hitel igénylőinek, viszont

a Gránit Bank, az UniCredit Bank és a CIB Bank ennél is magasabb, 180 ezer forintos ajándékot ad egyes esetekben, amennyiben a feltételek teljesülnek.

A K&H Bank nagyjából a két kategória között foglal helyet ilyen szempontból, azzal, hogy 100 ezer forintos jóváírást biztosít azoknak, akik a maximális, 11 millió forintos hitelösszeget veszik fel, és a csoportos hitelfedezeti életbiztosítás megkötésével további 60 ezer forint szerezhető, így összesen 160 ezer forint landolhat az ügyfél számláján.

Személyi kölcsön: szűk kínálat maradt

A személyi kölcsönöknél mára alig maradt jóváírásos ajánlat, jelenleg gyakorlatilag csak az UniCredit Bank kínál ilyen akciót, ahol az igénylők összesen legfeljebb 80 ezer forint ajándékpénzhez juthatnak.

Folyószámlák: kisebb összegek, összetettebb feltételek

A lakossági bankszámlák piacán már szerényebb az azonnali pénzjutalom.

  • a Gránit Banknál mobilappon keresztüli, szelfis számlanyitásért 40 ezer forint jár, ajánlókóddal további 20 ezer forint szerezhető.
  • az OTP Bank 30 ezer forintos jóváírást ad az új ügyfeleknek, emellett RTL+ Premium előfizetés is része az ajánlatnak.
  • az OTP Junior számlánál 20 ezer forint készpénz és további 20 ezer forint értékű vásárlási kupon érhető el.
  • az MBH Bank Tripla akciójában – január végéig – akár 165 ezer forintnyi kedvezmény is összegyűjthető különböző banki és biztosítási szolgáltatások igénybevételével.
  • az UniCredit Bank 35 ezer forintot ír jóvá új számla nyitásakor,
  • míg a K&H Bank 40 ezer forintot ad az új ügyfeleknek, bankváltás esetén további 20 ezer forinttal. Egy egyszeri, legalább 1 millió forintos befektetés újabb 40 ezer forintot érhet.

Tudatos döntés nélkül nincs valódi nyereség a banki megoldások között sem

Bár az ajándékpénzek összege első ránézésre vonzó,

a feltételek teljesítése és a hosszú távú költségek alapos mérlegelése nélkül könnyen elolvadhat az előny.

2026 elején a banki akciók inkább célzott ösztönzők, mintsem általános pénzosztás formájában jelennek meg – de a tudatos ügyfelek számára továbbra is kézzelfogható nyereséget kínálnak.

