Befektetés: soha nem látott vagyon a háztartásoknál – mutatjuk, hova teszi pénzét, aki teheti
A tavalyi év vége felé sem szorult háttérbe a befektetés és a vagyonépítés a lakosság megtakarítani képes részénél. A háztartások hazai értékpapírvagyona újabb csúcsra ért, és a 30 ezermilliárd forintos mérföldkövet is átlépte novemberben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikája szerint.
A háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, vállalati és banki kötvényekben, jelzáloglevélben, magyar befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeiből álló portfóliójának összértéke 1,2 százalékkal nőtt 2025 utolsó előtti hónapjában. Az összvagyon ezzel újabb rekordot döntött 30 070,4 milliárd forinton.
A kisbefektetők vagyona 362,2 milliárd forinttal gyarapodott az MNB kimutatása szerint. Ebben a döntő szerepet az élénk megtakarítási kedv játszotta, a lakosság ugyanis 312,1 milliárd értéken vásárolt be különböző magyar értékpapírokból. A piaci hozamok ezt bő 50 milliárd forinttal egészítették ki.
Betáraztak állampapírból a háztartások
A háztartások értékpapír-megtakarításainak legnagyobb szeletét kitevő államkötvényekből 184,5 milliárd forintnyit táraztak be. Ezen belül az egy évnél hosszabb lejáratú forintos papírokból 81,7 milliárd forintnyit vettek, a rövid lejáratú kötvények viszont még ennél is népszerűbbnek bizonyultak 99,5 milliárdos nettó értékesítéssel. A devizában jegyzett állampapírokra csekély, 3,3 milliárd forintnyi kereslet mutatkozott.
Az átértékelődéseket is figyelembe véve 1,3 százalékkal emelkedett a lakossági állampapírvagyon, a háztartások novemberben 13 440 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.
Egyéb, vállalati és pénzintézeti kibocsátású kötvényekbe további szűk hatmilliárd forintnyi összeget fektetett be a lakosság.
Az állampapírok első számú riválisai, a befektetési alapok is szép mérföldkövet értek el, a bennük lévő lakossági vagyon ugyanis félszázalékos bővüléssel átlépte a 13 ezermilliárd forintot. A kisbefektetők 101,3 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél, akiknek ezúttal nem sikerült a piaci hullámokat megszelídíteniük, és 38 milliárdos árfolyamveszteséget termeltek az ügyfeleknek.
Kifizetődött a tőzsdei befektetés, egy részvénnyel duplázni lehetett
A pesti tőzsdén változatlanul óvatosan fektet be a lakosság, amely ezzel együtt bátrabbá vált, és az októberi, 25 milliárd forintos kiszállás után 20 milliárd forintért vásárolt magyar részvényeket.
A kockázatvállalás novemberben busásan kifizetődött, a BUX ralijának köszönhetően 110 milliárd forint árfolyamnyereséget zsebelhettek be a bátrabb kisbefektetők.
A Budapesti Értéktőzsde fő indexe 2 százalékot emelkedett, megközelítve a 110 ezer pontot. A négy nagypapír közül
- egyedül az OTP szállított pozitív, 6,6 százalékos hozamot.
- A Magyar Telekom 0,3 százalékkal ereszkedett,
- a Mol kurzusa 1,7 százalékkal került lejjebb,
- a Richter pedig 6,1 százalékot esett.
A nagy hozamokat a kisrészvények szállították, az éllovas Goodwill Pharma részvényei 107 százalékot raliztak, vagyis egy hónap alatt duplázhattak a papírral a szerencsések. A Kermann IT Solutions pedig 36 százalékos árfolyam-emelkedéssel hálálta meg a részvényesek bizalmát.
A beérkező friss tőkének és a kiemelkedő hozamoknak köszönhetően minden korábbinál magasabbra, 5 százalékkal 2800 milliárd forint fölé ugrott a háztartások hazai részvényekben fialó vagyona.