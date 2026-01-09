Befektetés: soha nem látott vagyon a háztartásoknál – mutatjuk, hova teszi pénzét, aki teheti

A tavalyi év vége felé sem szorult háttérbe a befektetés és a vagyonépítés a lakosság megtakarítani képes részénél. A háztartások hazai értékpapírvagyona újabb csúcsra ért, és a 30 ezermilliárd forintos mérföldkövet is átlépte novemberben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikája szerint.

Átlépte a 30 ezermilliárd forintot a háztartások hazai értékpapírokban lévő befektetése / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, vállalati és banki kötvényekben, jelzáloglevélben, magyar befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeiből álló portfóliójának összértéke 1,2 százalékkal nőtt 2025 utolsó előtti hónapjában. Az összvagyon ezzel újabb rekordot döntött 30 070,4 milliárd forinton.

A kisbefektetők vagyona 362,2 milliárd forinttal gyarapodott az MNB kimutatása szerint. Ebben a döntő szerepet az élénk megtakarítási kedv játszotta, a lakosság ugyanis 312,1 milliárd értéken vásárolt be különböző magyar értékpapírokból. A piaci hozamok ezt bő 50 milliárd forinttal egészítették ki.

Betáraztak állampapírból a háztartások

A háztartások értékpapír-megtakarításainak legnagyobb szeletét kitevő államkötvényekből 184,5 milliárd forintnyit táraztak be. Ezen belül az egy évnél hosszabb lejáratú forintos papírokból 81,7 milliárd forintnyit vettek, a rövid lejáratú kötvények viszont még ennél is népszerűbbnek bizonyultak 99,5 milliárdos nettó értékesítéssel. A devizában jegyzett állampapírokra csekély, 3,3 milliárd forintnyi kereslet mutatkozott.

Az átértékelődéseket is figyelembe véve 1,3 százalékkal emelkedett a lakossági állampapírvagyon, a háztartások novemberben 13 440 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.

Egyéb, vállalati és pénzintézeti kibocsátású kötvényekbe további szűk hatmilliárd forintnyi összeget fektetett be a lakosság.

Az állampapírok első számú riválisai, a befektetési alapok is szép mérföldkövet értek el, a bennük lévő lakossági vagyon ugyanis félszázalékos bővüléssel átlépte a 13 ezermilliárd forintot. A kisbefektetők 101,3 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél, akiknek ezúttal nem sikerült a piaci hullámokat megszelídíteniük, és 38 milliárdos árfolyamveszteséget termeltek az ügyfeleknek.