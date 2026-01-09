Deviza
EUR/HUF385,51 +0,08% USD/HUF331,02 +0,17% GBP/HUF444,25 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,5 +0,05% RON/HUF75,77 +0,09% CZK/HUF15,87 +0,1% EUR/HUF385,51 +0,08% USD/HUF331,02 +0,17% GBP/HUF444,25 +0,04% CHF/HUF413,74 +0,04% PLN/HUF91,5 +0,05% RON/HUF75,77 +0,09% CZK/HUF15,87 +0,1%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
lakossági értékpapír
tőzsde
befektetés
befektetési alap
állampapír

Befektetés: soha nem látott vagyon a háztartásoknál – mutatjuk, hova teszi pénzét, aki teheti

Újabb szintet lépett a háztartások hazai értékpapírvagyona, amely november végére meghaladta a 30 ezermilliárd forintot. A legnépszerűbb befektetés továbbra is az állampapír, de az alapkezelőknél is rengeteg pénzt kötött le a lakosság. Az járt legjobban, aki a pesti tőzsdén forgatta meg a megtakarításait.
K. T.
2026.01.09, 07:30

A tavalyi év vége felé sem szorult háttérbe a befektetés és a vagyonépítés a lakosság megtakarítani képes részénél. A háztartások hazai értékpapírvagyona újabb csúcsra ért, és a 30 ezermilliárd forintos mérföldkövet is átlépte novemberben a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikája szerint.

befektetés, lakossági értékpapír
Átlépte a 30 ezermilliárd forintot a háztartások hazai értékpapírokban lévő befektetése / Fotó: Miha Creative / Shutterstock

A háztartások hazai kibocsátású értékpapírokban, azaz magyar állampapírban, vállalati és banki kötvényekben, jelzáloglevélben, magyar befektetési alapokban és a pesti tőzsdén jegyzett vállalatok részvényeiből álló portfóliójának összértéke 1,2 százalékkal nőtt 2025 utolsó előtti hónapjában. Az összvagyon ezzel újabb rekordot döntött 30 070,4 milliárd forinton.

A kisbefektetők vagyona 362,2 milliárd forinttal gyarapodott az MNB kimutatása szerint. Ebben a döntő szerepet az élénk megtakarítási kedv játszotta, a lakosság ugyanis 312,1 milliárd értéken vásárolt be különböző magyar értékpapírokból. A piaci hozamok ezt bő 50 milliárd forinttal egészítették ki.

Betáraztak állampapírból a háztartások

A háztartások értékpapír-megtakarításainak legnagyobb szeletét kitevő államkötvényekből 184,5 milliárd forintnyit táraztak be. Ezen belül az egy évnél hosszabb lejáratú forintos papírokból 81,7 milliárd forintnyit vettek, a rövid lejáratú kötvények viszont még ennél is népszerűbbnek bizonyultak 99,5 milliárdos nettó értékesítéssel. A devizában jegyzett állampapírokra csekély, 3,3 milliárd forintnyi kereslet mutatkozott.

Az átértékelődéseket is figyelembe véve 1,3 százalékkal emelkedett a lakossági állampapírvagyon, a háztartások novemberben 13 440 milliárd forinttal járultak hozzá a magyar államadósság finanszírozásához.

 

Egyéb, vállalati és pénzintézeti kibocsátású kötvényekbe további szűk hatmilliárd forintnyi összeget fektetett be a lakosság.

Az állampapírok első számú riválisai, a befektetési alapok is szép mérföldkövet értek el, a bennük lévő lakossági vagyon ugyanis félszázalékos bővüléssel átlépte a 13 ezermilliárd forintot. A kisbefektetők 101,3 milliárd forintot helyeztek el az alapkezelőknél, akiknek ezúttal nem sikerült a piaci hullámokat megszelídíteniük, és 38 milliárdos árfolyamveszteséget termeltek az ügyfeleknek.

Kifizetődött a tőzsdei befektetés, egy részvénnyel duplázni lehetett

A pesti tőzsdén változatlanul óvatosan fektet be a lakosság, amely ezzel együtt bátrabbá vált, és az októberi, 25 milliárd forintos kiszállás után 20 milliárd forintért vásárolt magyar részvényeket.

A kockázatvállalás novemberben busásan kifizetődött, a BUX ralijának köszönhetően 110 milliárd forint árfolyamnyereséget zsebelhettek be a bátrabb kisbefektetők.

A Budapesti Értéktőzsde fő indexe 2 százalékot emelkedett, megközelítve a 110 ezer pontot. A négy nagypapír közül 

  • egyedül az OTP szállított pozitív, 6,6 százalékos hozamot.
  • A Magyar Telekom 0,3 százalékkal ereszkedett, 
  • a Mol kurzusa 1,7 százalékkal került lejjebb, 
  • a Richter pedig 6,1 százalékot esett.

A nagy hozamokat a kisrészvények szállították, az éllovas Goodwill Pharma részvényei 107 százalékot raliztak, vagyis egy hónap alatt duplázhattak a papírral a szerencsések. A Kermann IT Solutions pedig 36 százalékos árfolyam-emelkedéssel hálálta meg a részvényesek bizalmát.

A beérkező friss tőkének és a kiemelkedő hozamoknak köszönhetően minden korábbinál magasabbra, 5 százalékkal 2800 milliárd forint fölé ugrott a háztartások hazai részvényekben fialó vagyona.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.