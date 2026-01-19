Deviza
Európát is letarolta a népszerű befektetés, ami 330 milliárd eurót mozgatott meg

Minden rekord megdőlt tavaly a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) európai piacán. A világszerte népszerű befektetés több mint 330 milliárd euró friss tőkét vonzott, és új vagyoncsúcs is született 2025-ben.
K. T.
2026.01.19, 13:16
Frissítve: 2026.01.19, 13:45

Erősen zárták az évet a tőzsdén kereskedett alapok (ETF-ek) Európában. A költséghatékonysága és jó diverzifikálhatósága miatt világszerte különösen kedvelt befektetés vagyona így a kontinensünkön is rekordot döntött 2025-ben, csakúgy, mint a tengerentúlon.

befektetés, ETF, tőzsdén kereskedett alapok
Tavaly minden csúcsot megdöntött az Európa-szerte kedvelt befektetés, a tőzsdén kereskedett alapok vagyona / Fotó: Family Stock / Shutterstock

Az európai ETF-ek összvagyona decemberben 1,3 százalékkal bővült, ezzel elérte a 2577,7 milliárd eurót a kezelés alatt lévő állomány az LSEG Lipper legfrissebb kimutatása alapján. Ez abszolút csúcsnak számít az eszközosztály bő negyed évszázados történetében.

Az év utolsó hónapjában látott, 32,5 milliárd eurós növekedés döntően a megtakarítóknak köszönhető, akik 29,5 milliárd eurót fektettek ilyen termékekbe. A decemberben elcsendesülő piaci hozamok hárommilliárd euróval egészítették ki a jelentős tőkebeáramlást.

Az európai ETF-ekbe 2025-ben 333,2 milliárd euró új befektetés érkezett, ezzel az eddigi, 2024-es 256,4 milliárd eurós tőkebeáramlási csúcsot is jócskán sikerült megdönteni.

Ezeket a befektetéseket keresték decemberben az európaiak

A kontinens befektetői az év végén is 

  • a részvény-ETF-eket keresték leginkább, 21,8 milliárd eurónyit betárazva belőlük. 
  • A kötvényes termékek 4,8 milliárd euró megtakarítást szívtak fel a piacról, 
  • míg a pénzpiaci eszközökbe kétmilliárd euró tőke érkezett. 
  • Az árupiaci ETF-ekbe 900 millió eurót fektettek, 
  • a vegyes alapok pedig 100 millió eurós beáramlást regisztráltak. 
  • Az alternatív ETF-ekből eközben 100 millió euró távozott.

A nagy kategóriákon belüli trendeket vizsgálva a három legnépszerűbb terméknek a globális részvénykitettséget adó ETF-ek bizonyultak 7,8 milliárd eurós nettó értékesítéssel. Az európai részvény-ETF-ek 3,6 milliárdos tőkeinjekcióval a második legkeresettebbek voltak, éppen csak egy hajszállal megelőzve a 3,5 milliárd eurós értékesítéssel záró feltörekvő piaci részvény-ETF-eket.

A hónap legnagyobb vesztesei az euróban jegyzett vállalati kötvényekbe fektető ETF-ek voltak, melyekből egymilliárd eurót váltottak vissza a tulajdonosok.

A befektetési szolgáltatók közül decemberben is a globális piacvezető BlackRockhoz tartozó iShares végzett az élen. Az amerikai pénzügyi óriás ETF-jeibe 78,9 milliárd eurót fektettek az európaiak. A második helyen az Amundi ETF futott be 6,4 milliárdos friss ügyfélvagyont becsatornázva. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára az UBS ETF fért fel, 2,5 milliárd euró nettó értékesítéssel.

Így kereshet bárki több ezer ETF között – egyszerűen és ingyen 

Egyre többen keresnek olyan befektetési megoldásokat, amelyek egyszerre átláthatók, költséghatékonyak, és hosszabb távon is jól kezelhetők. Az ETF-ek világa azonban mára olyan méretűre nőtt, hogy a megfelelő választás komoly kihívást jelenthet még a tudatos befektetők számára is. Létezik ugyanakkor egy egyszerűen használható, ingyenes online eszköz, amely segít rendet tenni a többezres kínálatban. Megmutatjuk, mire érdemes figyelni, ha valaki tudatosabban szeretne eligazodni a befektetési alapok között.

 

