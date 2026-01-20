Osztott-szorzott az OTP, majd kiterítette lapjait: ezek a befektetések lehetnek a befutók 2026-ban

Az OTP Bank szakértői 2026-ra is összeállították a pénz- és tőkepiaci trendekre vonatkozó előrejelzésüket, a befektetők figyelmébe ajánlott eszközöket és lehetőségeket tartalmazó részletes elemzésüket. Latin-amerikai és indiai részvények, csipgyártók és kibervédelem, arany, réz és urán is szerepel a legnagyobb magyar bank stratégáinak 2026-ra szóló befektetési listáján.

Az OTP szakértői sorra vették a 2026-os év legvonzóbbnak tűnő befektetési lehetőségeit / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kedvez a befektetéseknek a gazdasági környezet, a Fed kétszer vághat idén

Vámháború ide, geopolitikai feszültségek oda, az amerikai és az európai gazdaság is hasít, recessziós veszély egyelőre nem látszik, tehát makrogazdasági szempontból kedvezők az idei kilátások – hangsúlyozta Tardos Gergely, az OTP Elemzési Központjának vezetője.

Az amerikai jegybank élére a lazítást támogató új vezető érkezhet, a Fed 2026-ban várhatón két kamatvágást hajthat végre. Az OTP várakozása szerint a dollár idén gyengülhet, a hosszú amerikai állampapírok hozama pedig csökkenhet.

Az európai gazdaságot sínen tarthatja a német élénkítőcsomag, a munkaerőpiac ugyanakkor nagyon feszes, a bérdinamika magas. Az inflációs nyomás miatt az Európai Központi Bank várhatóan nem megy 2 százalékos kamatszint alá.

A magyar gazdaság is felpöröghet végre, a forint oldalazhat

A magyar gazdaság 2-2,5 százalékkal bővülhet 2026-ban, részben a német gazdaságélénkítés átgyűrűző hatásai miatt, valamint a kormányzati kiadásnövelés következtében, továbbá a beruházások élénkülése ellensúlyozhatja a gyengébb fogyasztást.

A költségvetési hiány az idei évben is 5 százalék körül alakulhat. A forint erősödése mérsékelheti az inflációs kockázatokat, elérhető a jegybank inflációs célja. Az MNB-nek így van tere kétszer 25 bázispontos kamatcsökkentésre. Emiatt érdemes lehet felülsúlyozni a hosszú futamidejű magyar állampapírokat.

Az euró-forint árfolyamban oldalazásra számítanak az OTP elemzői, 390-es kurzust prognosztizálnak. Hangsúlyozzák ugyanakkor, hogy a hazai fizetőeszköz 370–375-ös egyensúlyi árfolyamához képest továbbra is alulértékelt.

Vállalati szinten 10 százalék feletti profitbővülés látszik, ami továbbra is erős támasza a részvénypiacoknak. Az árazások alapján ugyanakkor a részvénypiacok drágák, a 2000-es évek elejét idézik az értékeltségi szintek – mondta Sándor Dávid, az OTP Global Markets Multi-Asset elemzési osztályának vezetője.