Deviza
EUR/HUF382,7 -0,42% USD/HUF326,9 -0,72% GBP/HUF438,79 -0,7% CHF/HUF412,2 -0,29% PLN/HUF90,96 -0,32% RON/HUF75,12 -0,41% CZK/HUF15,74 -0,42% EUR/HUF382,7 -0,42% USD/HUF326,9 -0,72% GBP/HUF438,79 -0,7% CHF/HUF412,2 -0,29% PLN/HUF90,96 -0,32% RON/HUF75,12 -0,41% CZK/HUF15,74 -0,42%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX123 856,31 +2,1% MTELEKOM1 930 +1,55% MOL3 746 +3,95% OTP38 740 +1,88% RICHTER10 270 +1,17% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS154,5 -0,32% WABERERS5 300 0% BUMIX10 354,65 +0,34% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 616,33 +1,98% BUX123 856,31 +2,1% MTELEKOM1 930 +1,55% MOL3 746 +3,95% OTP38 740 +1,88% RICHTER10 270 +1,17% OPUS552 -0,18% ANY8 000 +2,5% AUTOWALLIS154,5 -0,32% WABERERS5 300 0% BUMIX10 354,65 +0,34% CETOP4 095,24 +0,18% CETOP NTR2 616,33 +1,98%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
befektetés
Intersport Síaréna Eplény
kispapír
Enefi
tőzsde

Szokatlan dolog történt, a síelésre jó időjárás nagyon besegített egy magyar vállalatnak

Pert nyert a Mahart ellen az Enefi. Mégis mindenki az időjárásra spekulál, mert ilyen szigorú időben ígéretes befektetés a síaréna.
Faragó József
2026.01.22, 12:49

Pert nyert jogerősen a Mahart ellen az Enefi. Az írásbeli döntést még nem kapták kézhez, de a projekt egy másfél milliárdos nyílt közbeszerzés volt. Mégsem ez tartja izgalomban a társaság kisbefektetőit. Ilyen szigorú téli időjárás mellett ugyanis rekordbevételt ígér a társaság eplényi befektetése, a síaréna.

befektetés
Ilyen időben ígéretes befektetés a síaréna / Fotó: Harsányi András / Shutterstock

Minden kedvező ítélet eredménynövelő

Szerdán, piaczárás után tette közzé a BÉT honlapján a társaság, hogy pernyertességével zárult másodfokon a Mahart-projekttel kapcsolatos peres eljárás. A döntés jogerős, a társaság az írásbeli határozatot még nem kapta kézhez. 

Miután az Enefi hosszú évek óta pereskedik romániai önkormányzatokkal is,

a peres követelések óvatosságból nullára vannak leírva.

Elvileg minden kedvező ítélet, így a Mahart elleni is, eredménynövelő tényező. 

A most megnyert per előzménye, hogy 2019-ben az Enefi elnyerte a Mahart Magyar Hajózási Zrt. által „Fix LNG – CNG töltőlétesítmények beszerzése” tárgyban kiírt, 1,5 milliárd forint értékű, nyílt, gyorsított közbeszerzési eljárást. Ám a Mahart jelentős összegű tartozást halmozott fel a társasággal szemben, s a felek közti érdemi tárgyalások elakadtak.

Profitforrás a síaréna-befektetés

Tavaly a társaság az első fél évben 360 millió forint árbevételt ért el, szemben az egy évvel korábbi azonos időszak 274 milliós bevételével. Miközben a leépülő hőértékesítés 41 millióról 21 millióra csökkent, az egyéb bevételek 8 millióról 32 millióra nőttek. 

Az egyéb bevétel soron jelentős tételt képviselt 

  • a kapott állami támogatás, amelyet a síaréna-operációhoz kapcsolódóan nyertek el az eplényi sípálya négy évszakos célú fejlesztésének, valamint snowboard- és kerékpáros pálya innovatív kialakításának megvalósítására. 
  • Új tételként jelentkezett az E-Star Mures Energy SA (felszámolás alatt) felszámolási eljárása során megtérült összeg, amit az adós felszámolója indított a Ski43 Program Nonprofit Zrt. javára. 
  • További bevételként a tárgyidőszakban behajthatatlan követelés visszaírására is sor került, míg az előző évben elszámolt kötelezettségelengedés a tárgyidőszakban már nem jelentkezett.

Ám igazán 

a sípálya-üzemeltetés izgalmas, melynek árbevétele 211 millió forintról 306 millióra bővült, 

ami 44,98 százalékos emelkedés a bázisidőszakhoz képest. A növekedés  már tavaly is az erősebb téli jegyeladásoknak, és Síaréna Bike Park – hegyi kerékpároztatás projekt – egyre erősebb felfutásának köszönhető. 

A kisbefektetői fórumon most azon spekulálnak, hogy a szokatlanul szigorú időjárásnak és a bőséges havazásnak köszönhetően 

idén néhány hétvége alatt elérheti vagy már el is érhette a nullszaldót a síaréna, 

s a továbbiakban zsíros profitot termelhet. Ám transzparens tájékoztatás híján egyelőre csak találgatni lehet.   

 ENEFI részvény
ENEFI részvény09:00:17
Árfolyam: 223 HUF -8 / -3,59 %
Forgalom: 57 980 HUF
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

Ez volt az első pesti zöldbuborék

Az Enefi (ex-RFV, majd ex-E-Star) volt a pesti tőzsdén az első zöldbuborék. A cég egykor Magyarországon és Romániában hőtermeléssel és közvilágítási rendszerek korszerűsítésével, üzemeltetésével foglalkozott.  

Az egykori zöldtevékenységből mára a perek maradtak.

Erősen spekulatív a papír. Az árfolyam historikus csúcsa 12 ezer forint felett húzódik, míg az elmúlt öt évben 400 forint felett volt a legmagasabb érték. Az elmúlt egy évben pedig 200 és 280 forint között mozgott.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu