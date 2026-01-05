Mutatjuk az öt alapszabályt, hogy ne fürödjünk be csúnyán az új évi befektetésekkel – semmi közük a pénzhez vagy a tudáshoz

A befektetés elkezdéséhez nem kell tízmillió forint, kapcsolati háló vagy közgazdászdiploma – de néhány alapvető feltétel igen. Az év eleje sokaknál a nagy elhatározások időszaka, köztük azzal, hogy „idén végre befektetek”. A lendület azonban gyakran elhal, mert rengeteg tévhit kering arról, mikor és hogyan érdemes belevágni.

Újévi fogadalom a befektetésről – ezen múlhat a bukás vagy siker / Fotó: Shutterstock

A valóság ennél jóval egyszerűbb: kis összeggel is el lehet kezdeni, sőt, érdemes is. A befektetés ugyanis nemcsak pénzről, hanem tapasztalatról és önismeretről szól. Ugyanakkor, mielőtt valaki komolyabb összegeket mozgatna meg, van öt alapvető dolog, amit nem lehet megspórolni.

1. Vésztartalék nélkül nem érdemes kockáztatni

A befektetés mindig együtt jár árfolyam-ingadozással. A kérdés nem az, hogy lesz-e esés, hanem az, hogy hogyan reagálunk rá. Egészen más egy 20 százalékos mínuszt végignézni úgy, hogy van félretett pénzünk, és más akkor, ha az összes megtakarításunk forog kockán. A vésztartalék nem hozamot termel, hanem nyugalmat – és ez gyakran többet ér bármilyen százaléknál.

2. A drága hitelek „garantált hozamot” visznek el

Miközben sokan befektetési lehetőségeket keresnek, megfeledkeznek arról, hogy egy magas kamatozású személyi kölcsön folyamatosan dolgozik ellenük.

Egy 15 százalékos hitel visszafizetése valójában olyan, mintha biztosan elérnénk egy 15 százalékos hozamot – kockázat nélkül.

Általános befektetői magatartásként javasolt, hogy ha a hitel kamata jóval meghaladja az állampapírokét, előbb azt érdemes lezárni.

3. Célok nélkül nincs befektetés

A befektetés egyik legfontosabb kérdése az időtáv. Ez pedig csak akkor értelmezhető, ha vannak céljaink. Nem kell mindent kőbe vésni, de tudni kell, mihez és mikorra gyűjtünk.

Ide tartozik minden, amit nem egy havi fizetésből fedezünk:

lakás- vagy házvásárlás

autócsere

nyugdíj

gyermekek támogatása

Ha nincsenek célok, nincs stratégia sem – és befektetni sem lehet következetesen.

4. Pénzt kell „termelni” a befektetéshez

A befektetések üzemanyaga a megtakarítás. Ez jöhet egyszeri nagyobb összegből vagy rendszeres félrerakásból – a legtöbben az utóbbival építenek vagyont.

A bankszámlán parkoló pénzt közben megeszi az infláció, ezért nem érdemes kivárni az „ideális” összeget. Már havi pár ezer forinttal is el lehet indulni, a lényeg a rendszeresség.

Egy 10–20 százalékos megtakarítási arány hosszú távon látványos különbséget jelent.