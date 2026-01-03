Véleményt mondtak Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítők: befektetésre ajánlják hazánkat az áprilisi választások előtt

Miután Budapestet bóvliba vágta a Moody’s az óév végén, azaz az eddigi Baa3-ról egy fokozattal a már befektetésre nem ajánlott Ba1-re rontotta minősítését, érdemes áttekinteni, hogy milyen minősítéseket kapott hazánk tavaly, illetve az új évben mikor kerül sorra legközelebb a három globális hitelminősítőnél Magyarország besorolásának felülvizsgálata.

Befektetésre ajánlott maradt Magyarország / Fotó: NurPhoto via AFP

Átjutottunk a léc felett mindhárom hitelminősítőnél

Ha már a Moody’sról volt szó, ez a triumvirátus egyetlen cége, amely 2025-ben sem hazánk hitelminősítésén, sem a besorolás kilátásán nem változtatott. Vagyis az amerikai hitelminősítő november végén megerősítette a Baa2 osztályzatot negatív kilátás mellett. Ez a fokozat egyébként két lépcsőfokkal van feljebb, mint a befektetésre már nem ajánlott Ba1-es szint, amit a magyar főváros december végén kapott meg.

Hasonló a helyzet a Fitch Ratings esetében is, tehát az ettől a hitelminősítőtől kapott BBB besorolás is két szinttel van a bóvli (BB+) felett, szintén negatív kilátás mellett. A különbség pedig csak az, hogy a Fitch tavaly decemberben rontotta le Magyarország kilátását negatívra, miután 2024 végén negatívról stabilra javította azt.

Szintén stabilról negatívra rontotta hazánk szuverén besorolásának kilátását a Standard and Poor’s is, miközben a New York-i székhelyű hitelminősítő intézet októberi döntése nem változtatott magán a magyar államkötvények besorolásán, így az továbbra is a BBB– kategóriában tartózkodik. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez a BBB- besorolás – a másik két hitelminősítő véleményével szemben – csupán egyetlen fokozattal van a bóvli legfelső szintjét jelentő BB+ fölött.

Kitart Magyarország mellett a kötvénypiac is

Világszerte leminősítési hullám volt látható 2025-ben, amely számos európai és régiós országot érintett, ezért is komoly eredmény, hogy az elmúlt időszakban elkerültük a leminősítést, így mind a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat – reagált december elején a Nemzetgazdasági Minisztérium a felülbírálat-sorozat eredményére.