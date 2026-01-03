Véleményt mondtak Magyarországról a nagy amerikai hitelminősítők: befektetésre ajánlják hazánkat az áprilisi választások előtt
Miután Budapestet bóvliba vágta a Moody’s az óév végén, azaz az eddigi Baa3-ról egy fokozattal a már befektetésre nem ajánlott Ba1-re rontotta minősítését, érdemes áttekinteni, hogy milyen minősítéseket kapott hazánk tavaly, illetve az új évben mikor kerül sorra legközelebb a három globális hitelminősítőnél Magyarország besorolásának felülvizsgálata.
Átjutottunk a léc felett mindhárom hitelminősítőnél
Ha már a Moody’sról volt szó, ez a triumvirátus egyetlen cége, amely 2025-ben sem hazánk hitelminősítésén, sem a besorolás kilátásán nem változtatott. Vagyis az amerikai hitelminősítő november végén megerősítette a Baa2 osztályzatot negatív kilátás mellett. Ez a fokozat egyébként két lépcsőfokkal van feljebb, mint a befektetésre már nem ajánlott Ba1-es szint, amit a magyar főváros december végén kapott meg.
Hasonló a helyzet a Fitch Ratings esetében is, tehát az ettől a hitelminősítőtől kapott BBB besorolás is két szinttel van a bóvli (BB+) felett, szintén negatív kilátás mellett. A különbség pedig csak az, hogy a Fitch tavaly decemberben rontotta le Magyarország kilátását negatívra, miután 2024 végén negatívról stabilra javította azt.
Szintén stabilról negatívra rontotta hazánk szuverén besorolásának kilátását a Standard and Poor’s is, miközben a New York-i székhelyű hitelminősítő intézet októberi döntése nem változtatott magán a magyar államkötvények besorolásán, így az továbbra is a BBB– kategóriában tartózkodik. Hozzá kell azonban tenni, hogy ez a BBB- besorolás – a másik két hitelminősítő véleményével szemben – csupán egyetlen fokozattal van a bóvli legfelső szintjét jelentő BB+ fölött.
Kitart Magyarország mellett a kötvénypiac is
Világszerte leminősítési hullám volt látható 2025-ben, amely számos európai és régiós országot érintett, ezért is komoly eredmény, hogy az elmúlt időszakban elkerültük a leminősítést, így mind a három nagy hitelminősítő – a Fitch Ratings, a Standard and Poors és a Moody’s – változatlanul befektetésre ajánlja hazánkat – reagált december elején a Nemzetgazdasági Minisztérium a felülbírálat-sorozat eredményére.
Hozzátéve, hogy a Magyarország iránti nemzetközi bizalmat a nagy hitelminősítők értékelése mellett a kiemelkedően eredményes kötvénykibocsátások is visszaigazolják:
az ÁKK három devizában – euróban, dollárban és kínai renminbiben – is többszörös túljegyzés mellett hajtott végre kibocsátásokat 2025-ben.
Ez rávilágít arra, hogy a globális kihívások ellenére a nyugati és a keleti befektetők egyaránt megbízható partnerként és találkozási pontként tekintenek hazánkra
– emelte ki a közlemény.
A három nagy hitelminősítő pedig előreláthatólag a választásokig már nem módosítja Magyarország, illetve a magyar szuverén adósság besorolását, hiszen a Moody’s május 22-re időzítette a következő felülvizsgálatot, s ezt követően éppen eg héttel később jön ki a Standard and Poor’s friss véleménye, amit további egy héttel később követ a Fitsch Ratings értékelése.