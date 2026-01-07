Pityeregnek a Berkshire Hathaway részvényesei, nemcsak egy legenda távozik, de az új vezér rögtön 25 milliós fizetést kért

A Berkshire Hathaway részvényesei nemcsak amiatt szomorkodhatnak, mert a cég éléről távozik a legendás befektető, Warren Buffett, hanem azért is, mert utóda, Greg Abel fizetése jóval többe kerül majd.

Greg Abel jóval nagyobb fizetésért vezeti a Berkshire-t, mint Warren Buffett / Fotó: Wikipedia / AFP

Ezért úszhatta meg olcsón a Berkshire Buffett fizetését

Ebben persze nagy szerepet játszik az is, hogy Buffett a cég jelentős részét birtokolja, így a vállalat jó teljesítménye a vagyonát is szépen gyarapítja akkor is, ha fizetése relatíve alacsony marad. Ez látható azon is, hogy

Buffett 150 milliárd dolláros vagyonával a világ tizedik leggazdagabb embere, annak ellenére, hogy bőkezűen adakozott jótékonysági célokra az elmúlt években.

A tavalyi év végével távozó cégvezető ezért több mint negyven éve meghatározott bérért, mindössze évi 100 ezer dollárért (nagyjából 33 millió forint) látta el feladatait, ami ritkaságnak számít a hasonló méretű cégek vezetőinek körében, bár nem teljesen szokatlan olyan esetekben, amikor például tech cégek alapítói jelentős részesedéssel rendelkeznek a cégükben.

Buffett juttatási csomagjának ráadásul a része volt az is, hogy a cég fizette személyének és otthonának őrzését is. A The Wall Street Journal most arról ír, hogy a Berkshire kedden az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentum szerint Abel fizetését évi 25 millió dollárban (több mint 8,2 milliárd forint) határozta meg. A lap szerint még a teljes juttatási csomagot figyelembe véve is az új cégvezető fizetése több mint 62-szer annyiba kerül, mint amennyit a 95 évesen visszavonuló legenda hazavitt.