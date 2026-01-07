Deviza
EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4% EUR/HUF385,06 +0,08% USD/HUF329,38 +0,07% GBP/HUF443,85 -0,13% CHF/HUF413,39 -0,08% PLN/HUF91,46 +0,07% RON/HUF75,69 +0,12% CZK/HUF15,85 -0,4%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54% BUX116 560,1 +0,12% MTELEKOM1 838 +1,1% MOL3 170 +0,63% OTP37 050 +0,22% RICHTER10 200 -0,29% OPUS541 -1,99% ANY7 120 +0,28% AUTOWALLIS151,5 -0,33% WABERERS5 320 -1,85% BUMIX10 148,74 -0,54% CETOP4 094,1 +0,54% CETOP NTR2 564,75 +0,54%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Berkshire Hathaway
fizetés
Warren Buffett

Pityeregnek a Berkshire Hathaway részvényesei, nemcsak egy legenda távozik, de az új vezér rögtön 25 milliós fizetést kért

Warren Buffett több mint negyven éve nem kapott fizetésemelést, ám akkora részesedése volt a cégében, hogy ez nem számított sokat. A Berksire Hathaway élén őt váltó Greg Abel bére már évi 25 millió dollár lesz.
K. B. G.
2026.01.07, 16:47

A Berkshire Hathaway részvényesei nemcsak amiatt szomorkodhatnak, mert a cég éléről távozik a legendás befektető, Warren Buffett, hanem azért is, mert utóda, Greg Abel fizetése jóval többe kerül majd.

Greg Abel jóval nagyobb fizetésért vezeti a Berkshire-t, mint Warren Buffett / Fotó: Wikipedia / AFP

Ezért úszhatta meg olcsón a Berkshire Buffett fizetését

Ebben persze nagy szerepet játszik az is, hogy Buffett a cég jelentős részét birtokolja, így a vállalat jó teljesítménye a vagyonát is szépen gyarapítja akkor is, ha fizetése relatíve alacsony marad. Ez látható azon is, hogy 

Buffett 150 milliárd dolláros vagyonával a világ tizedik leggazdagabb embere, annak ellenére, hogy bőkezűen adakozott jótékonysági célokra az elmúlt években.

A tavalyi év végével távozó cégvezető ezért több mint negyven éve meghatározott bérért, mindössze évi 100 ezer dollárért (nagyjából 33 millió forint) látta el feladatait, ami ritkaságnak számít a hasonló méretű cégek vezetőinek körében, bár nem teljesen szokatlan olyan esetekben, amikor például tech cégek alapítói jelentős részesedéssel rendelkeznek a cégükben.

Buffett juttatási csomagjának ráadásul a része volt az is, hogy a cég fizette személyének és otthonának őrzését is. A The Wall Street Journal most arról ír, hogy a Berkshire kedden az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez (SEC) benyújtott dokumentum szerint Abel fizetését évi 25 millió dollárban (több mint 8,2 milliárd forint) határozta meg. A lap szerint még a teljes juttatási csomagot figyelembe véve is az új cégvezető fizetése több mint 62-szer annyiba kerül, mint amennyit a 95 évesen visszavonuló legenda hazavitt.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu