Deviza
EUR/HUF385,65 +0,27% USD/HUF331,02 +0,46% GBP/HUF444,64 +0,27% CHF/HUF413,91 +0,25% PLN/HUF91,51 +0,13% RON/HUF75,88 +0,36% CZK/HUF15,87 +0,19% EUR/HUF385,65 +0,27% USD/HUF331,02 +0,46% GBP/HUF444,64 +0,27% CHF/HUF413,91 +0,25% PLN/HUF91,51 +0,13% RON/HUF75,88 +0,36% CZK/HUF15,87 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX115 909,58 -0,56% MTELEKOM1 840 +0,11% MOL3 112 -1,83% OTP36 800 -0,67% RICHTER10 280 +0,78% OPUS546 +0,92% ANY7 380 +3,65% AUTOWALLIS149,5 -1,32% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 165,35 +0,16% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 542,24 -0,88% BUX115 909,58 -0,56% MTELEKOM1 840 +0,11% MOL3 112 -1,83% OTP36 800 -0,67% RICHTER10 280 +0,78% OPUS546 +0,92% ANY7 380 +3,65% AUTOWALLIS149,5 -1,32% WABERERS5 300 -0,38% BUMIX10 165,35 +0,16% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 542,24 -0,88%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsde
BÉT
részvénypiac

Megtorpant a magyar tőzsderali, a Mol és az OTP is pofonba futott - a Richter jó formában kezdi az évet

A hazai parkett nagyon erősen kezdte a hetet, de a hét vége felé közeledve kicsit mintha megfogyatkozott volna a nafta. A BÉT mellett a nyugati piacokon is az iránykeresésé volt a főszerep csütörtökön.
Mészáros Gergő
2026.01.08, 17:08
Frissítve: 2026.01.08, 18:14

Felemás napja volt a hazai részvénypiacnak csütörtökön, a BÉT nagyjainak volt már sokkal erősebb napjuk is a héten, de igazán jelentős értékvesztésről ennek ellenére sem lehet beszélni a magyar tőzsdén. A BUX index 0,56 százalékkal 115 909 pontig süllyedt a nap végére, a magyar piac forgalma 14,5 milliárd forint volt.

20251105_bet_014_VZ, bét,
Felemás napja van a BÉT nagyjainak, korrekcióban a nagy rali után a magyar tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Felemás napja volt a BÉT nagyjainak, korrekcióban a nagy rali után a magyar tőzsde

A blue chipek mezőnye két részre oszlott: a nyertesek közé a Richter került, melynek részvénye 0,78 százalékkal 10 280 forintig, illetve a Magyar Telekom, mely 0,11 százalékkal 1840 forintig tudott erősödni. Az ellenkező oldalra a Mol és az OTP került, az előbbi 1,83 százalékkal 3112 forintig, az utóbbi 0,67 százalékkal 36 800 forintig süllyedt a nap végére.

BUX részvényindex
Napi
Heti
Havi
1 év
3 év
Mind
Forrás: Budapesti Értéktőzsde Nyrt.

A nyugat-európai tőzsdéken sem volt túl jó a hangulat, a hét eleji hurráoptimizmusnak, mely több európai indexet is történelmi csúcsokra tolt, egyértelműen nyoma veszett a hét második felére. A brit FTSE a piros és a zöld közt lépegetett ide-oda, a francia CAC 0,2, a német DAX pedig 0,1 százalékos pluszban járt 17 órakor, az átfogó Euro Stoxx viszont 0,2 százalékos napi mínuszban kereste az irányt. Az amerikai tőzsde sem kezdett túl erősen, a Nasdaq 1 százalékos gödörből vette a rajtot, a pesti zárás idején pedig még mindig 0,7 százalékos mínuszban járt. A Dow 0,4 százalékos pluszban, az S&P pedig 0,1 százalékos mínuszban járt 17 óra környékén.

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint árfolyamán nem sok izgalmat lehetett látni a nap során , a hazai deviza mindkét fontosabb fronton elsősorban oldalazott. Az euróval szemben szinte egész nap a 384,7–385,0 környéki szinteket tesztelte a kereszt.

EUR / HUF árfolyam
Euró árfolyam (EUR/HUF)
385,6537 +0,27%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

A dollár ellenében 329,5–329,9 között mozgott az árfolyam, pár percig azonban a 330-as szint felett is láthattuk a devizánkat.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
331,0162 +0,46%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu