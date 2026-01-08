Megtorpant a magyar tőzsderali, a Mol és az OTP is pofonba futott - a Richter jó formában kezdi az évet
Felemás napja volt a hazai részvénypiacnak csütörtökön, a BÉT nagyjainak volt már sokkal erősebb napjuk is a héten, de igazán jelentős értékvesztésről ennek ellenére sem lehet beszélni a magyar tőzsdén. A BUX index 0,56 százalékkal 115 909 pontig süllyedt a nap végére, a magyar piac forgalma 14,5 milliárd forint volt.
Felemás napja volt a BÉT nagyjainak, korrekcióban a nagy rali után a magyar tőzsde
A blue chipek mezőnye két részre oszlott: a nyertesek közé a Richter került, melynek részvénye 0,78 százalékkal 10 280 forintig, illetve a Magyar Telekom, mely 0,11 százalékkal 1840 forintig tudott erősödni. Az ellenkező oldalra a Mol és az OTP került, az előbbi 1,83 százalékkal 3112 forintig, az utóbbi 0,67 százalékkal 36 800 forintig süllyedt a nap végére.
A nyugat-európai tőzsdéken sem volt túl jó a hangulat, a hét eleji hurráoptimizmusnak, mely több európai indexet is történelmi csúcsokra tolt, egyértelműen nyoma veszett a hét második felére. A brit FTSE a piros és a zöld közt lépegetett ide-oda, a francia CAC 0,2, a német DAX pedig 0,1 százalékos pluszban járt 17 órakor, az átfogó Euro Stoxx viszont 0,2 százalékos napi mínuszban kereste az irányt. Az amerikai tőzsde sem kezdett túl erősen, a Nasdaq 1 százalékos gödörből vette a rajtot, a pesti zárás idején pedig még mindig 0,7 százalékos mínuszban járt. A Dow 0,4 százalékos pluszban, az S&P pedig 0,1 százalékos mínuszban járt 17 óra környékén.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forint árfolyamán nem sok izgalmat lehetett látni a nap során , a hazai deviza mindkét fontosabb fronton elsősorban oldalazott. Az euróval szemben szinte egész nap a 384,7–385,0 környéki szinteket tesztelte a kereszt.
A dollár ellenében 329,5–329,9 között mozgott az árfolyam, pár percig azonban a 330-as szint felett is láthattuk a devizánkat.