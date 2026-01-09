Bezöldült péntekre a BÉT, villámgyorsan korrigált a Mol
Felemás csütörtöki teljesítménnyel hangolódtak a BÉT blue chipjei a hét utolsó kereskedési napjára, a BUX index visszafogott mínuszban zárta a napot, elsősorban a Mol nagyobb, valamint az OTP kisebb alulteljesítésének köszönhetően. A pénteki nyitásban a BUX index 0,15 százalékkal 116 068 pontig emelkedett.
Gyenge formában fordultak rá a hét végére a BÉT nagyjai
A pénteki nyitásban a Mol 0,64 százalékkal 3 132 pontig emelkedett, korrigálva valamelyest csütörtöki esését. A Magyar Telekom 0,4 százalékkal 1 848 forintig emelkedett az első percekben. A Richter 0,1 százalékkal 10 270 forintig süllyedt, míg az OTP 0,14 százalékkal 36 750 forintig ereszkedett alább a nyitást követően.
A nyugat-európai tőzsdék szinte mind pluszban kezdtek, a brit FTSE 0,3, a francia CAC 0,4, az átfogó Euro Stoxx pedig 0,38 százalékos pluszban kezdték a napot. Az amerikai részvénypiac a határidős jegyzések alakulását látva iránykereséssel nyithat majd, mindhárom nagy index ugyanis 0,1 százalék alatti mínuszt mutat a kora reggeli órákban, igaz, a magyar idő szerint fél négyes piacnyitásig nagyon sok víz lefolyik még a Dunán.
Equilor Trader
Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor!
A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt.
A forintnak nem indult túl jól a nap, a hazai deviza már a csütörtöki kereskedésben is az értékvesztés felé vette az irányt, és ugyanez a trend látszott a pénteki nyitást megelőzően is a magyar pénz fontosabb relációiban. Az dollárkereszt 330,4-en kezdte a napot, kilenc előtt viszont már a 331-es szint környékén is járt, ez 0,1 százalék körüli napi mozgást jelent.
Az euróval szemben sem muzsikált túlzottan erősen a devizánk reggel, igaz, számottevő mozgásról ezen a fronton sem lehet beszámolni. A közös deviza ellenében 385,4 környékén jár a kereszt, ez a szint az idén egyébként nem számít túlzottan erősnek.